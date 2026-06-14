Todo lo que se sabe de ‘Bloodaxe’, la próxima serie del creador de ‘Vikingos’

"Bloodaxe" llegará a Prime Video en 2026 como la nueva serie de drama histórico de Michael Hirst, creador de "Vikingos" (Netflix)

Con la primera temporada ya rodada y la segunda en camino, Bloodaxe se perfila como la próxima gran apuesta del drama histórico televisivo.

La nueva serie del guionista Michael Hirst, creador de Vikingos, llegará a Prime Video con un elenco internacional y una historia ambientada cien años después de los eventos de la saga original.

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“Ya rodamos la primera temporada el año pasado y es espectacular”, declaró Hirst en el Festival de Televisión de Monte-Carlo, según recogió Variety. La segunda temporada del drama histórico, situado en el siglo X, ya está en desarrollo.

Aunque los seguidores de Vikingos acudirán a verla, Hirst fue enfático en marcar distancia con su obra anterior.

“Es un mundo nuevo”, dijo. “Ya hubo una continuación de Vikingos, Vikingos: Valhalla, en la que no tuve ninguna participación. Esta es una historia nueva, ambientada cien años después, con un elenco completamente nuevo".

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Michael Hirst destacó a Egil Skallagrímsson como un personaje clave por su lugar en la historia de Escandinavia e Islandia (EFE/María D. Valderrama)

La serie, producida por MGM Television bajo el sello de Amazon MGM Studios, fue creada y escrita por Hirst junto a su hijo Horatio Hirst, quienes también ejercen como showrunners y productores ejecutivos.

La producción cuenta además con Morgan O’Sullivan, Steve Stark, Arturo Interian, John Weber, Sheila Hockin y Fred Toye como productores ejecutivos.

Bloodaxe sigue a Erik Sangrienta Hacha —interpretado por Xavier Molyneux— y a su formidable esposa Gunnhild —a cargo de Jessica Madsen— en su lucha por el trono de Noruega, en medio de rivalidades, lealtades cambiantes y traiciones que arrastran a los reinos escandinavos y a un poderoso gobernante inglés.

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El elenco incluye además a Levi Miller en el papel de Haakon, el hermano menor de Erik; Karlis Arnolds Avots como Egil Skallagrímsson; y Rune Temte como el rey Gorm de Dinamarca.

Se suman Mads Reuther, quien interpreta al jarl Sigurd de Hladir, aliado de Haakon, y Saku Taittonen como Knut, hermano de Gunnhild y guerrero dividido entre su lealtad hacia su hermana y su padre.

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"Bloodaxe" transcurre en el siglo X, cien años después de "Vikingos", y presenta una historia nueva con un elenco completamente distinto (Netflix)

El reparto se completa con Rod Hallett, Alina Tomnikov, Sisse Marie, Jesper Christensen, Marc Rissmann, Kai Luke Brümmer y Arthur McBain, según informó Deadline.

Entre todos los personajes, Hirst destacó especialmente a Egil Skallagrímsson como su favorito.

“Egil era un asesino patológico, pero también, y más importante, el mayor poeta que Escandinavia haya producido”, señaló en declaraciones recogidas por MovieWeb.

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Y agregó: “Es considerado uno de los padres fundadores de Islandia. Era muy popular entre las mujeres de toda Escandinavia. Solía recitar su poesía en los grandes salones, y las mujeres acudían a él. ¿Qué más se puede pedir? Cuando tienes un personaje así, tienes que escribir sobre él“.

Hirst también describió al personaje de Haakon, hijo de Erik criado en Inglaterra por el rey de Wessex, como alguien que no sabe dónde pertenece su espíritu.

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"Bloodaxe" incorporará elementos de realismo mágico y funcionará como un puente entre "Vikingos" y "Vikingos: Valhalla" en el final del período vikingo (Netflix)

En uno de los episodios, el personaje intenta rezar en una iglesia, pero la sala se llena de cuervos y Odín aparece ante él, según relató el autor a Variety.

La serie incorporará elementos de realismo mágico, una elección deliberada de Hirst.

“Vivimos en tiempos furiosos y todo es horrible, incluidas muchas series. Pero siempre he amado el realismo mágico”, explicó a la citada revista. “Hay que tener mucho cuidado en cómo se usa, y el público necesita entender que se está enfatizando algo real”.

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Sobre la relación de Bloodaxe con las series anteriores, la producción no es técnicamente una secuela de Vikingos, ambientada en el siglo IX, ni una precuela de Vikingos: Valhalla, situada en el siglo XI, sino que conecta ambos universos.

“Este es el fin del período vikingo”, explicó Hirst. “Bloodaxe es uno de los últimos grandes líderes vikingos que creyó en las viejas formas y en los viejos dioses”.

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Bloodaxe está prevista para estrenarse en Prime Video en el transcurso de 2026.