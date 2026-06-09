Entretenimiento

Primer tráiler de ‘Elle’: la precuela de ‘Legalmente Rubia’ muestra el origen de un personaje icónico

Lexi Minetree encabeza la serie que mostrará cómo era el personaje antes de convertirse en estudiante de Harvard

Guardar
Google icon
Este es el tráiler oficial de 'Elle', la serie precuela de 'Legalmente Rubia' de Prime Video. La ficción se centra en los primeros años de Elle Woods

Prime Video presentó este 9 de junio el primer tráiler oficial de Elle, la nueva serie precuela de la exitosa franquicia Legalmente Rubia (Legally Blonde), que explorará la adolescencia de Elle Woods muchos años antes de que llegara a Harvard y se convirtiera en una de las protagonistas más recordadas de la comedia cinematográfica de los años 2000.

Junto con el adelanto, la plataforma también reveló el arte principal de la producción y confirmó que los ocho episodios de su primera temporada estarán disponibles a partir del 1 de julio.

PUBLICIDAD

La serie propone un viaje al pasado para descubrir quién era Elle Woods antes de los acontecimientos narrados en las películas protagonizadas por Reese Witherspoon. En esta ocasión, el personaje estará a cargo de Lexi Minetree, mientras que Witherspoon asumirá funciones detrás de cámaras como productora ejecutiva.

Una mirada a Elle Woods en la secundaria

Según la sinopsis oficial difundida por Prime Video, la historia se sitúa en 1995 y sigue a Elle Woods durante su etapa escolar.

“Elle”, la serie precuela de “Legalmente Rubia” que llega pronto a streaming
Lexi Minetree toma el relevo de Reese Witherspoon como la joven Elle Woods (Prime Video)

La trama presenta a la futura abogada antes de convertirse en la joven universitaria que llegó a Harvard. En lugar de desenvolverse en el ambiente académico de la prestigiosa institución, la serie la muestra frente a los desafíos propios de la adolescencia.

PUBLICIDAD

Elle presenta a la protagonista en “las turbulentas aguas de la escuela secundaria”, donde debe lidiar con amistades complicadas, un romance prohibido y algunas cuestionables decisiones de moda. Al mismo tiempo, la joven encuentra apoyo en su familia y fortalece especialmente el vínculo con su madre.

La descripción oficial señala que, con cada reto que enfrenta, Elle se acerca cada vez más a la versión del personaje que el público conoció en las películas. De esta manera, la producción busca explicar cómo se formaron algunos de los rasgos que definieron a la carismática protagonista de la franquicia.

El adelanto ofrece un primer vistazo al universo adolescente de Elle Woods y a la estética noventera que tendrá la serie. Tras mudarse a Seattle, la joven descubre que su estilo y personalidad contrastan drásticamente con los de sus compañeros de colegio. Aunque intenta encajar al incorporar algunos elementos “grunge” a su vestuario, varios estudiantes la confrontan y le dicen que “no toleran a los posers”.

“Elle”, la serie precuela de “Legalmente Rubia” que llega pronto a streaming
El primer tráiler muestra a Elle intentando adaptarse a una nueva vida tras mudarse a Seattle.(Prime Video)

El avance también deja entrever las amistades, rivalidades y experiencias sentimentales que influirán en la personalidad de la protagonista, sin perder el tono optimista y desenfadado asociado históricamente a Elle Woods.

La conexión con “Legalmente Rubia”

Aunque Reese Witherspoon no volverá a interpretar al personaje, su presencia sigue siendo fundamental para el proyecto.

La actriz, que dio vida a Elle Woods en las dos películas de Legalmente Rubia, figura entre los productores ejecutivos de la serie y participó activamente en su desarrollo.

Según explicó previamente, la idea nació de su interés por explorar una etapa nunca vista del personaje. La actriz contó que la inspiración surgió tras ver la serie Merlina (Wednesday), que también transcurre en un entorno escolar.

Uno de los mayores desafíos de la producción fue encontrar a una actriz capaz de asumir el papel que hizo famosa a Witherspoon.

“Elle”, la serie precuela de “Legalmente Rubia” que llega pronto a streaming
Antes incluso de su estreno, Prime Video confirmó una segunda temporada para la precuela de Legalmente Rubia. (Prime Video)

La elegida fue Lexi Minetree, de 25 años, quien obtuvo el papel tras un proceso de casting abierto que reunió miles de audiciones. Para su prueba, la actriz recreó el recordado video de admisión a Harvard que aparece en la película original, una decisión que llamó la atención del equipo creativo. Además, estudió cuidadosamente al personaje para construir una versión que respetara la esencia de la Elle Woods interpretada por Witherspoon.

Reparto y equipo creativo

Además de Lexi Minetree, la serie cuenta con un amplio elenco encabezado por June Diane Raphael y Tom Everett Scott, quienes interpretan a la madre y al padre de Elle Woods, respectivamente.

La producción también incluye a Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker entre sus principales figuras.

Según la información difundida por Prime Video, el reparto recurrente está integrado por Amy Pietz, Brad Harder, Chloe Wepper, Danielle Chand, David Burtka, James Van Der Beek, Jessica Belkin, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, Logan Shroyer, Matt Oberg y Sharon Taylor, entre otros.

Elle (Captura de tráiler oficial)
June Diane Raphael y Tom Everett Scott interpretan a los padres de la protagonista en la serie. (Captura de tráiler oficial)

Detrás de cámaras, la serie fue creada por Laura Kittrell, conocida por su trabajo en producciones como High School e Insecure. Kittrell comparte las funciones de showrunner y productora ejecutiva con Caroline Dries.

Por su parte, Jason Moore, director de Pitch Perfect, estuvo a cargo de los dos primeros episodios y también participa como productor ejecutivo.

El estreno de Elle en Prime Video está programado para el 1 de julio.

Temas Relacionados

ElleLegalmente RubiaPrime VideoSeries

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mansión donde murió Shannen Doherty ha sido vendida: ¿Qué pasará con el patrimonio de la actriz?

Doherty compró la casa en 2004 por 2,56 millones de dólares. Tiene cinco dormitorios y una superficie de aproximadamente 502 metros cuadrados

La mansión donde murió Shannen Doherty ha sido vendida: ¿Qué pasará con el patrimonio de la actriz?

Un grupo de jóvenes rindió homenaje a Elvis en su ciudad natal y reavivó su leyenda

Un certamen en Mississippi reunió a adolescentes que, a través de actuaciones y vestuarios fieles, lograron emocionar al público y sumar nuevas generaciones al fenómeno Presley

Un grupo de jóvenes rindió homenaje a Elvis en su ciudad natal y reavivó su leyenda

Qué fue de la vida de Gavin Arvizo, el niño que acusó de abuso sexual a Michael Jackson

Tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos y 15 cuando testificó. Hoy evita los medios y no participó en ningún documental

Qué fue de la vida de Gavin Arvizo, el niño que acusó de abuso sexual a Michael Jackson

“Scary Movie” arrasa en taquilla con USD 105,5 millones y logra el mejor debut de la franquicia

La producción encabezó la clasificación del fin de semana gracias a una sólida respuesta del público en Norteamérica y mercados internacionales, consolidando además una de las aperturas más rentables para una comedia con clasificación para adultos en más de una década

“Scary Movie” arrasa en taquilla con USD 105,5 millones y logra el mejor debut de la franquicia

“Viudas Negras: P*tas y chorras” terminó su rodaje en Buenos Aires y ya se perfila para 2026

La nueva tanda de capítulos cerró filmaciones en tiempo récord y quedó confirmada como una de las apuestas fuertes de TNT y Flow, con estreno previsto para el próximo año y llegada posterior a HBO Max

“Viudas Negras: P*tas y chorras” terminó su rodaje en Buenos Aires y ya se perfila para 2026

DEPORTES

Caos en Bryant Park: la fiesta de los Knicks terminó con disturbios, violencia y más de 20 detenidos en Nueva York

Caos en Bryant Park: la fiesta de los Knicks terminó con disturbios, violencia y más de 20 detenidos en Nueva York

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

El gesto de Kim Kardashian en el GP de Mónaco que generó indignación entre los fanáticos de Fórmula 1

Cooper Lutkenhaus, el adolescente que desafía el atletismo mundial: “En la última vuelta decides el éxito o el fracaso de una carrera”

Un prestigioso diario eligió los 10 mejores partidos en la historia de los Mundiales: los 3 de Argentina en el ranking

TELESHOW

La iniciativa de Mario Pergolini para realizar un mural del Indio Solari: “¿Alguien tiene una pared disponible?”

La iniciativa de Mario Pergolini para realizar un mural del Indio Solari: “¿Alguien tiene una pared disponible?”

El romántico saludo de cumpleaños de Cathy Fulop a Ova Sabatini: “32 años y te sigo admirando”

Fabián Mazzei habló de la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar en medio de rumores de crisis de pareja

Así fue el doble homenaje de Andrés Calamaro al Indio Solari en su show en Buenos Aires

Cris Morena fue agasajada como Personalidad destacada de la cultura: “A veces el corazón se llena de agujeritos”

INFOBAE AMÉRICA

Crece la incidencia del dengue en Panamá y suben las hospitalizaciones

Crece la incidencia del dengue en Panamá y suben las hospitalizaciones

Ministro de Seguridad costarricense viaja a República Dominicana en busca de estrategias contra el crimen organizado

Honduras activa vigilancia sanitaria tras detectar gripe aviar H5N1 en aves silvestres de Lempira

Hallan 356 televisores y paneles solares en cárcel panameña días después de la fuga masiva

Comerciantes, productores y artesanos exigieron el fin de los bloqueos de vías en Bolivia