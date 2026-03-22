Arrestos, adicciones y enfermedades: así fueron los últimos años de Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”

Nicholas Brendon, actor de "Buffy, la cazavampiros", luchó durante años contra problemas de salud mental y adicciones (20th Century Fox Television/TERRE HAUTE CITY POLICE DEPT)

Nicholas Brendon, el actor que dio vida a Xander Harris en la serie Buffy, la cazavampiros, murió a los 54 años dejando atrás una vida marcada por serias complicaciones médicas, reiterados problemas con la ley y una larga batalla contra las adicciones y la salud mental.

La familia de la estrella televisiva confirmó su fallecimiento en un comunicado difundido en redes sociales.

“Estamos destrozados por compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales”, escribieron.

Y el mensaje añadió: “La mayoría de las personas conocen a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte”.

El artista fue sometido a cirugías de columna y sufrió múltiples episodios cardíacos derivados de complicaciones médicas recientes (20th Century Fox Television)

Diagnósticos y cirugías

En sus últimos años, Brendon enfrentó una cadena de problemas de salud que lo mantuvieron alejado de la actividad pública.

En 2021 se sometió a una cirugía de columna tras sufrir una caída, y ese mismo año fue intervenido quirúrgicamente una segunda vez.

Esta última operación derivó en una fuga de líquido cefalorraquídeo que, según explicó su representante Theresa Fortier al diario Los Angeles Times, provocó taquicardia en el momento de un segundo evento cardíaco.

La taquicardia es el término médico para una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto y puede ser consecuencia de distintas arritmias, según el portal especializado en medicina Mayo Clinic.

Ese mismo año, la hermana del artista informó públicamente que había sido hospitalizado de urgencia.

Brendon fue diagnosticado con un defecto cardíaco congénito frecuente en gemelos y padeció síndrome de cauda equina (Instagram)

“Nicky está bien ahora, pero tuvo que ser llevado de emergencia hace unas dos semanas por un incidente cardíaco (taquicardia/arritmia)”, escribió en una publicación de Instagram posteriormente eliminada.

Tras un segundo episodio cardíaco, su representante reveló al mismo medio que Nicholas Brendon fue diagnosticado con un defecto cardíaco congénito más frecuente en gemelos.

Brendon tenía un hermano gemelo idéntico llamado Kelly Donovan. Además, en abril de 2025 fue sometido a una fusión espinal C5/C6.

El actor también fue diagnosticado con síndrome de cauda equina, una afección que ocurre cuando se produce una disfunción nerviosa en el extremo de la médula espinal, según la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos, y que puede ser causada por lesiones, tumores o anomalías congénitas, entre otros factores.

En 2023, Brendon se refirió a sus problemas de salud en una publicación de Instagram: “Después de dos cirugías de columna y un ataque al corazón, he tenido múltiples citas médicas que manejar, y lidiar con el seguro médico y las preaprobaciones se siente casi tan emocionalmente agotador y doloroso como lidiar con mis lesiones reales”.

La estrella televisiva interpretó a Xander Harris en la famosa serie juvenil "Buffy, la cazavampiros" (20th Century Fox Television)

Arrestos y rehabilitación

Antes de los problemas de salud, la vida de Nicholas Brendon estuvo atravesada por una serie de episodios judiciales vinculados al consumo de alcohol y drogas.

En 2004, ingresó voluntariamente a una clínica de rehabilitación. “Después de darme cuenta de que tenía una enfermedad que estaba tomando control de mi vida, decidí que la mejor manera de recuperar mi salud era ingresar a un centro de tratamiento”, declaró entonces.

En 2010 regresó a rehabilitación tras ser detenido por la policía y enfrentar cargos por vandalismo y resistencia a la autoridad.

Entre 2014 y 2015 acumuló varios arrestos en Idaho, Florida y Carolina del Sur, relacionados en su mayoría con incidentes de intoxicación en hoteles.

En octubre de 2015 fue arrestado en Nueva York acusado de agredir a su pareja, cargo por el que finalmente se declaró culpable.

La trayectoria de Nicholas Brendon incluyó numerosos problemas con la ley y arrestos relacionados con consumo de alcohol y drogas (Ada County Sheriff's Office)

En diciembre de ese año, en una entrevista con el programa del Dr. Phil, Brendon reveló que había tenido “intentos fallidos de suicidio” y que había sido víctima de abuso sexual a los 10 años.

“Pienso en ello todos los días de mi vida y me pregunto cómo me afectó”, dijo.

En agosto de 2021, fue arrestado en Indiana acusado de fraude de prescripción médica, un delito grave, además de un cargo menor por no identificarse correctamente ante las autoridades.

Nicholas Brendon formó parte del elenco de la serie juvenil Buffy, la cazavampiros entre 1997 y 2003, y también tuvo un papel recurrente en Criminal Minds.