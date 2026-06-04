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La extraordinaria transformación física de Nicholas Galitzine para He-Man: hasta 5000 calorías al día y tres horas de pesas

Así fue el entrenamiento y dieta del actor británico para encarnar al icónico protagonista de “Amos del Universo”

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Eternia te llama para que regreses a casa. ¡No te pierdas el tráiler oficial de Masters of the Universe» y disfruta de la película, que se estrena en cines el 5 de junio!

Nicholas Galitzine, el actor británico de 31 años conocido por sus papeles en comedias románticas como Red, White & Royal Blue y The Idea of You, llegó al set de Masters of the Universe (Amos del universo) convertido en una persona diferente. Su cuerpo había pasado por una transformación tan radical que su propia madre ya no podía abrazarlo como antes.

Para encarnar a He-Man, el musculoso héroe del universo animado de los años 80, Galitzine tuvo que dejar atrás la imagen de galán que lo hizo famoso y someterse a uno de los regímenes físicos más exigentes. El resultado compensó el sufrimiento del entrenamiento: hombros anchos, pecho prominente y brazos marcados que contrastan radicalmente con su figura anterior.

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¿Cuántas calorías se necesitan para convertirse en He-Man?

El proceso comenzó mucho antes del inicio del rodaje. Según declaró el propio Galitzine a E! News, la primera etapa consistió en una fase de volumen agresiva. “Empezamos tratando de acumular la mayor cantidad de masa muscular posible. Llegué a consumir hasta 5,000 calorías a veces, levantando pesas tres horas al día, y luego lo fuimos ajustando”, explicó el actor.

El extremo régimen de Nicholas Galitzine para transformar su cuerpo en He-Man
Galitzine considera que el sacrificio físico valió la pena para dar vida al legendario guerrero de Eternia.(REUTERS/Amazon)

En una entrevista con W Magazine previa al rodaje, Galitzine describió cómo era su rutina alimentaria durante esa fase: “Estoy comiendo alrededor de 4,000 calorías al día, pero con la cantidad de trabajo físico que hago, terminas el día con hambre”.

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Ahí anticipó con humor lo que vendría después: “Más adelante entraré en lo que se llama la fase de definición, donde voy a estar muerto de hambre y seré muy grosero con todos. Solo puedo disculparme por la persona en que me voy a convertir en unos meses”.

El entrenamiento no tenía días libres. “Era todos los días de la semana”, contó en declaraciones recogidas por Men’s Health. “Estabas grabando una escena, te decían ‘tienes 10 minutos hasta el siguiente plano’, salías corriendo, te subías a la bicicleta de asalto, volvías a entrar y grababas otra escena. Y eso se repetía durante aproximadamente cinco meses”.

La fase de definición: ayuno, pesas y acrobacias

El extremo régimen de Nicholas Galitzine para transformar su cuerpo en He-Man
Galitzine asegura que el desafío no solo transformó su cuerpo, sino también su fortaleza mental. (Captura: Instagram)

Como predijo Galitzine, su etapa de déficit fue muy complicada. “Hubo momentos en que llevaba 18 horas en ayunas y hacía una sesión de pesas de tres horas en ese estado, y luego iba directo a hacer las escenas de acción. Eso ponía a prueba tu determinación. De alguna manera, te forja el carácter”, explicó en una conversación para el podcast Big Ticket de Fandango.

Asimismo, el actor confesó que llegó a experimentar dismorfia corporal debido a los cambios físicos que atravesó. “No te reconoces, ya no te cabe la ropa”, dijo. “Fue lo más difícil que he hecho. Fue un desafío diario”.

No obstante, Galitzine destaca el aprendizaje de esta etapa. “Hay algo increíblemente empoderador en comprometerse tan profundamente con algo. Nunca había tenido un desafío así, en el que realmente cada día tienes que levantarte y puedes ver la cima de la montaña a lo lejos. Sería deshonesto de mi parte decir que fue fácil”, expresó a PEOPLE.

Lo que dicen los expertos sobre su método

El extremo régimen de Nicholas Galitzine para transformar su cuerpo en He-Man
Además del aumento de peso, Galitzine atravesó una exigente fase de definición para lograr el aspecto final de He-Man.(Amazon)

No todos los aspectos del régimen de Galitzine son recomendables desde el punto de vista científico. Según expertos en nutrición deportiva consultados por Men’s Health, los largos períodos de ayuno combinados con horas de entrenamiento de fuerza y trabajo de acrobacias no son el método ideal para quienes buscan maximizar el crecimiento muscular.

La mayoría de los especialistas coincide en que el rendimiento en el entrenamiento de resistencia depende en gran medida de la disponibilidad de glucógeno, lo que significa que el ayuno prolongado puede comprometer los niveles de energía, la recuperación y la intensidad del ejercicio. La investigación también muestra de forma consistente que consumir proteínas alrededor de los entrenamientos ayuda a maximizar la síntesis proteica muscular.

No obstante, los expertos aclaran que las transformaciones para el cine suelen priorizar la apariencia por encima de la sostenibilidad a largo plazo, y que en el caso de Galitzine, los resultados hablan por sí solos.

De hecho, el actor aclaró que no tiene intención de conservar ese imponente físico para su vida cotidiana. Para celebrar el final de la transformación, se dio un gusto con una abundante comida que incluyó sushi y pizza.

La autorización oficial para relajarse llegó, además, del director de su próximo proyecto. “No quería que yo pareciera He-Man para su película. Me dijo: ‘Come todo lo que quieras y deja de entrenar’”.

Imagen dividida con Dolph Lundgren a la izquierda y Nicholas Galitzine a la derecha, ambos con cabello rubio largo, armadura pectoral oscura y espadas
Dolph Lundgren, el He-Man original, y Nicholas Galitzine, la nueva encarnación, aparecen lado a lado en una imagen que simboliza la continuidad del legado del Príncipe Adam.

Masters of the Universe, que cuenta además con Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-At-Arms y Jared Leto como Skeletor, se estrenó este jueves 4 de junio. Galitzine toma el relevo de Dolph Lundgren, quien interpretó al personaje en la película de 1987.

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