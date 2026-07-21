“Argentimes Square”: la acción de apoyo a la Selección que tomó un punto icónico de Nueva York durante la final del Mundial

Hinchas argentinos se congregan en Times Square, Nueva York, ante pantallas gigantes que exhiben el logo de Pax y el texto 'Argentimes Square'

Durante la final del Mundial entre Argentina y España, Times Square se transformó en el epicentro de una manifestación de apoyo a la Selección Argentina. La iniciativa, denominada “Argentimes Square”, surgió de una colaboración entre la compañía PAX Assistance y la agencia independiente Founders, con producción de Too Many Much Global. En solo doce horas, este equipo desplegó una campaña que, según describieron sus impulsores, se convirtió en una de las imágenes más compartidas del Banderazo argentino en Nueva York.

La acción consistió en la contratación y utilización de las pantallas gigantes más emblemáticas de Times Square para difundir mensajes de aliento destinados tanto a los futbolistas como a los simpatizantes argentinos. Las consignas, que se alternaban en los displays digitales, incluyeron frases como “ARGENTIMES SQUARE”, “¿Y ESE HUMO? SOMOS LOS ARGENTINOS QUE ESTAMOS EN LLAMAS” —en alusión al humo que cubrió la ciudad los días previos a la final—, “HOY NO SE HABLA ESPAÑOL. SE HABLA ARGENTO” y “WE 💜ARGENTINA”.

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La convocatoria atrajo a una multitud compuesta por fanáticos argentinos, habitantes locales y turistas. Todos confluyeron en el sector bajo las pantallas para entonar cánticos, alentar y registrar el momento con sus teléfonos. Las imágenes del evento circularon de manera masiva en redes sociales y fueron replicadas por distintos medios internacionales, que remarcaron el carácter espontáneo y la pasión por el fútbol que reflejó la propuesta.

De acuerdo con el comunicado difundido por los organizadores, el diseño y despliegue de la campaña se resolvieron en un lapso de apenas doce horas. El equipo ideó, produjo y puso al aire la serie de mensajes en ese breve periodo, buscando que el espíritu argentino se hiciera presente en uno de los espacios más visitados y fotografiados del mundo. Las imágenes se convirtieron en postales recurrentes del Banderazo argentino en Nueva York y reforzaron la visibilidad del evento.

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Checha Agost Carreño, cofundador y Chief Creative Officer de Founders, explicó el objetivo de la propuesta con las siguientes palabras: “Cuando juega Argentina, cualquier lugar del mundo puede sentirse como casa. Queríamos que, Times Square dejara de ser Times Square para convertirse en Argentimes Square. Ver a un mar de personas reunidas cantando debajo de esos mensajes fue la confirmación de que las mejores ideas son las que la gente hace propias”.

Mensajes en apoyo a la selección argentina iluminaron uno de los lugares más transitados de Manhattan

La jornada dejó una serie de postales que recorrieron el mundo en tiempo real. El despliegue de banderas, los cánticos colectivos y la presencia de hinchas vestidos con los colores nacionales se integraron al paisaje urbano de Manhattan. La acción, que se viralizó rápidamente, generó un alto nivel de interacción en redes sociales tanto en Argentina como en otros países, y ocupó espacio en la cobertura de medios que destacaron la magnitud y originalidad del gesto.

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La presencia de PAX Assistance en un escenario tan simbólico fue definida como un hito por Alexia Keglevich, fundadora y CEO de la compañía. En el comunicado distribuido tras la acción, Keglevich afirmó: “PAX ya es una marca global, y Times Square es la mejor prueba. Muy pocas compañías en el mundo alcanzan un hito así con solo cuatro años de vida. Eso me llena de orgullo, porque es el resultado de una convicción que no negocio y de un equipo que se atreve. ARGENTIMES SQUARE representa lo que somos: una compañía que comparte la pasión de la gente, que elige estar y que nació para cuidar de verdad. Porque cuidar es estar cerca, especialmente cuando alguien está lejos de casa”.

El evento sirvió también para consolidar la presencia de marcas argentinas en el extranjero. La producción de la campaña quedó en manos de Too Many Much Global, que acompañó el desarrollo técnico y logístico para que los mensajes se proyectaran en tiempo y forma. La coordinación entre las diferentes partes permitió que la acción se ejecutara en simultáneo con la previa de uno de los partidos más esperados del año.

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La campaña se inscribió en un contexto de alta expectativa y movilización social, propio de las instancias decisivas en el fútbol internacional. El Banderazo en Nueva York, amplificado por la acción de PAX Assistance y Founders, se integró a las manifestaciones que se realizaron en distintas partes del planeta, donde comunidades de argentinos acompañaron a la selección desde la distancia.

La viralización de las imágenes y videos generó reacciones en plataformas digitales, donde usuarios compartieron registros de la jornada y reprodujeron los mensajes proyectados. La participación activa de los hinchas y la magnitud de la convocatoria en Times Square consolidaron la visibilidad global de la iniciativa, que, según el comunicado, “representa lo que somos: una compañía que comparte la pasión de la gente, que elige estar y que nació para cuidar de verdad”.

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El evento dejó una marca en la memoria colectiva de quienes participaron y de quienes siguieron la transmisión a través de redes sociales y medios digitales. La articulación entre creatividad, rapidez de ejecución y participación ciudadana definió el tono de una jornada que buscó trasladar el clima del Mundial a uno de los puntos neurálgicos de Nueva York.