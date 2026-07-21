Una economista advirtió que bajar la inflación no alcanza y que los primeros USD 20.000 millones del RIGI se harán esperar

La CEO y socia de la consultora Abeceb habló sobre las asignaturas pendientes que tiene la economía argentina para crecer

La inversión, no la inflación ni el riesgo país, es el dato que la Argentina todavía tiene pendiente para convertir la estabilización macroeconómica en crecimiento sostenido. Esa fue la advertencia de Mariana Camino, CEO y fundadora de la consultora ABECEB, en una entrevista con Infobae en Vivo. “La gran duda es si la estabilización se puede transformar en crecimiento. Para que eso suceda y sea sostenible en el tiempo, lo que explica es la micro”, señaló.

La ejecutiva sostuvo que la mejora en los indicadores del ciclo —baja de la inflación, reducción del riesgo país— es real y genera una percepción positiva sobre la economía que también es verdadera. Pero esos datos no alcanzan para modificar la estructura productiva del país. “La paradoja es que para que se sostenga en el tiempo y cambie la estructura de la economía productiva argentina, tiene que cambiar la micro, que es la que hoy fricciona. Y eso es inversión”, afirmó la economista.

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Según puntualizó Camino, la inversión como porcentaje del PBI fue del 16% en 2025 y cayó al 14% en el primer trimestre de 2026. El nivel considerado necesario para que una economía crezca de manera sostenida es del 25%. “Esa es la discusión: cómo va a hacer el gobierno para lograr que la inversión traccione de manera que se pueda llegar en el tiempo a ese nivel”, planteó.

El diagnóstico, sin embargo, no es uniforme. La economista distinguió entre dos velocidades dentro del mismo país: los sectores dinámicos que ya se beneficiaron del ordenamiento macroeconómico y muestran señales de inversión, y una amplia franja de actividades que todavía no acompañaron ese ritmo. “Hay una micro que tracciona muy bien en aquellos sectores que están muy bien, pero también hay un montón de otras actividades en la economía que todavía no. Y ahí es donde la inversión es el dato que hay que mirar”, dijo.

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Uno de los instrumentos que el gobierno desplegó para atraer capital es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los anuncios acumulados bajo ese esquema ascienden a USD 30.000 millones, pero Camino advirtió sobre los tiempos de integración. “Las cuentas nacionales no capturan ese dato de inversión todavía”, señaló, y precisó que de ese total se esperan integrar unos USD 20.000 millones entre 2026 y 2028. “Ese dato tan importante no va a llegar para el año que viene”, advirtió.

El resto de la inversión —la que corresponde a la industria más amplia, con compras de equipos y maquinarias— muestra una caída. “Hay menos inversiones en equipos, menos inversiones en maquinarias. Lo que hay es heterogeneidad”, describió Camino. La economista subrayó que la inversión tiene una cadencia más larga que otros indicadores del ciclo, lo que implica que su recuperación no es inmediata aun cuando las condiciones macroeconómicas mejoren. Para la ejecutiva, esa heterogeneidad es la clave para entender por qué la percepción de mejora convive con sectores que todavía no ven el rebote en sus números concretos.

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La apuesta electoral

El análisis de Camino tiene una dimensión política directa. Con el segundo semestre de 2026 como antesala de un año electoral, advirtió que el gobierno enfrenta un riesgo concreto si no logra que la micro acompañe a la macro. “El gobierno tiene más chances de reelegir si la política y la economía se encuentran”, afirmó.

Para que eso ocurra, la economista planteó que la estabilización no alcanza como argumento. “El riesgo que tiene es que no le va a alcanzar solo la macro. Tiene que mirar la inversión, tiene que crecer, o por lo menos la expectativa de la misma, para que empiece a generar un cambio de estructura y no solo de ciclo”, dijo. La diferencia entre ambos conceptos no es menor: un ciclo puede mejorar con estabilización de precios y reducción del riesgo financiero; una estructura productiva diferente requiere que las empresas decidan invertir, y ese proceso tiene sus propios tiempos, independientemente de lo que marque el índice de inflación mensual.

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En este escenario, fue directa sobre lo que el gobierno necesita mostrar de cara a 2027: “Tiene que generar la expectativa de que esa inversión va a llegar y se va a comportar en el tiempo de manera creciente”. Con USD 20.000 millones del RIGI pendientes de integración para los próximos dos años, ese horizonte existe, pero todavía no se refleja en las cuentas nacionales.

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