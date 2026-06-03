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Murió Peabo Bryson, la inolvidable voz de “Un mundo ideal” y “ La Bella y la Bestia”, a los 75 años

El ganador de dos premios Grammy construyó una extensa carrera en el soul y el R&B, con éxitos que trascendieron generaciones

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El video musical muestra al cantante Peabo Bryson y a la cantante Celine Dion interpretando 'La Bella y la Bestia', tema principal de la película animada de Disney

El mundo de la música despide a una de las voces más emblemáticas del soul romántico. Peabo Bryson, cantante estadounidense conocido por sus exitosos duetos y por interpretar los temas principales de las películas animadas de Disney La bella y la bestia y Aladino, falleció el 2 de junio de 2026 a los 75 años.

Según informó su familia a diversos medios estadounidenses, el artista murió en un hospital de Georgia debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral que había sufrido días antes. Bryson se encontraba rodeado de sus seres queridos al momento de su fallecimiento.

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“Mientras nuestros corazones están destrozados, encontramos consuelo al saber cuánto fue amado Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su espíritu generoso”, señaló su familia en un comunicado difundido tras la noticia.

Una carrera construida sobre el soul y las baladas románticas

Robert Peapo Bryson (su nombre real) nació el 13 de abril de 1951 en Greenville, Carolina del Sur, y creció rodeado de música. Desde niño admiró a artistas como Sam Cooke y Nat King Cole, cantantes que influyeron en su formación artística.

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Retrato de Peabo Bryson, un hombre de piel oscura con cabeza rapada, sonriendo. Viste un cárdigan beige de punto, camisa blanca y reloj plateado. Brazos cruzados
Antes de convertirse en estrella, Bryson recorrió Estados Unidos junto a agrupaciones de soul y R&B durante su juventud.

Sus primeros pasos en la industria llegaron durante la adolescencia, cuando cantó con grupos locales como Al Freeman and the Upsetters y posteriormente con Moses Dillard and the Tex-Town Display. Fue precisamente durante esa etapa cuando surgió el apodo “Peabo”, una adaptación de su segundo nombre, Peapo, que terminaría acompañándolo durante toda su carrera.

Su álbum debut, Peabo, salió al mercado en 1976. Poco después firmó con Capitol Records y continuó desarrollando su talento enfocado en las baladas románticas y el soul contemporáneo. Durante las décadas de 1970 y 1980 acumuló éxitos como “Reaching for the Sky”, “Feel the Fire”, “I’m So Into You”, “Show & Tell”, “Can You Stop the Rain” e “If Ever You’re in My Arms Again”.

A lo largo de más de cuatro décadas publicó 20 álbumes de estudio y recibió ocho nominaciones a los premios Grammy, por lo que se le recuerda como un referente de la música romántica estadounidense.

El rey de los duetos

Muere Peabo Bryson, la inolvidable voz de “Beauty and the Beast” y “A Whole New World”, a los 75 años
Bryson construyó gran parte de su carrera alrededor de duetos que tuvieron amplia difusión en la radio estadounidense.(Composición/Captura de video)

Entre sus colaboraciones más recordadas figuran las realizadas junto a Natalie Cole, con quien grabó canciones como “Gimme Some Time” y “What You Won’t Do for Love”.

También desarrolló una larga asociación artística con Roberta Flack, con quien lanzó éxitos como “Make the World Stand Still”, “You’re Lookin’ Like Love to Me” y, especialmente, “Tonight, I Celebrate My Love”, una de las baladas románticas más populares de los años ochenta.

Aunque ya gozaba de una sólida carrera, fue a comienzos de los años noventa cuando alcanzó fama mundial gracias a sus colaboraciones para Disney.

En 1991 grabó junto a la cantante canadiense Céline Dion la versión pop de “Beauty and the Beast”, tema principal de la película animada La Bella y la Bestia. La canción se convirtió en un éxito internacional, alcanzó el Top 10 de Billboard y les otorgó un premio Grammy a ambos intérpretes.

Un año después volvió a hacer historia con “A Whole New World”, interpretada junto a Regina Belle para la película Aladdin. La canción alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 y se convirtió en la primera canción procedente de una película animada en llegar a la cima de esa lista. El tema también le valió un segundo Grammy y terminó convirtiéndose en una de las canciones más famosas de Disney.

Este video musical presenta a Peabo Bryson y Regina Belle interpretando la canción 'Un mundo ideal' de la película animada 'Aladdin' de Disney

Una vida dedicada a la música

A pesar de los cambios de tendencias en la industria musical, Bryson defendió siempre el soul clásico y las baladas románticas. En varias entrevistas sostuvo que nunca quiso abandonar sus raíces para perseguir modas pasajeras o un éxito comercial más amplio.

Su vida también estuvo marcada por algunos desafíos personales. En 2003 enfrentó problemas fiscales con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), que llegó a embargar parte de sus bienes. Años después, en 2019, sufrió un infarto del que logró recuperarse completamente.

Peabo Bryson, un hombre calvo afroamericano, viste un traje oscuro con camisa blanca y corbata negra, posando con las manos cruzadas sobre el abdomen
Canciones como “Tonight, I Celebrate My Love”, “Beauty and the Beast” y “A Whole New World” permanecen entre los mayores éxitos de su carrera.

En el plano familiar, estaba casado desde 2010 con Tanya Boniface, integrante del grupo británico The 411. La pareja tuvo un hijo, Robert, nacido en 2018. Además, Bryson era padre de una hija llamada Linda y abuelo de tres nietos.

Su legado, sin embargo, trasciende los premios y los éxitos comerciales. Durante décadas fue conocido como la “Voice of Love” (La Voz del Amor), un apodo que resumía perfectamente el estilo que lo convirtió en una figura irrepetible del soul y el R&B.

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