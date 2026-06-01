Una frase, un vestido rosa y un secreto que marcó su cuerpo: la historia de Marilyn Monroe detrás del mito

La historia de una mujer que rompió moldes y desafió prejuicios en una época donde pocas se atrevían.

La fascinación por la autenticidad de Marilyn Monroe resurge ante la llegada de su centenario. Nacida como Norma Jeane Mortenson el 1 de junio de 1926, la diva forjó su propio nombre tras una infancia entre orfanatos y hogares de acogida, según National Geographic.

Sin embargo, su figura se vio renacida no solo por su natalicio, sino también por el testimonio de uno de sus amigos más cercanos: James Haspiel, fotógrafo personal y confidente de la actriz. En diálogo con PEOPLE, el artista compartió recuerdos inéditos y describió la esencia genuina que caracterizó a Monroe mucho más allá del cine.

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Es que quien fuera recordada como una de las mujeres más bellas del mundo cultivó una estrategia de autodeterminación: estudió los manejos de la industria, rompió con 20th Century Fox en 1954 y fundó su propia productora un año después, anticipando movimientos feministas décadas antes de que existieran.

Incluso, Marilyn Monroe desafió los cánones de belleza de Hollywood, se negó a usar una prenda moldeadora y mostró una figura cercana y real. Según el testimonio de Haspiel, esta decisión reflejaba su voluntad de ser auténtica y sirvió para que muchas mujeres se vieran representadas en ella, convirtiéndola en símbolo de naturalidad en una época dominada por estándares artificiales.

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La autenticidad de Marilyn Monroe desafió los cánones de belleza impuestos por Hollywood en los años 50 (EPA/Sam Shaw/Lardon Media Basis)

La figura real de Marilyn Monroe

Haspiel evoca el impacto que Monroe ejercía sobre sus admiradoras. “Ella fue querida porque no usaba faja”, cuenta al medio citado. “Era real”.

La amistad comenzó cuando Haspiel, siendo aún adolescente, conoció a Monroe en Nueva York durante el rodaje de La tentación vive arriba en 1954. La relación creció desde el entusiasmo inicial de un fanático hasta convertirse en una amistad basada en la confianza.

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Monroe se esforzaba por romper moldes y presentaba una imagen distinta en cada aparición. “Marilyn Monroe era un traje que se ponía”, expone Haspiel. “Fue su propia invención, le trajo éxito, pero en la vida real era Norma Jeane”.

La figura real de Marilyn Monroe rompió con las exigencias de perfección de la industria cinematográfica.

“No llevaba faja porque era real”: la autenticidad de una estrella

Las actrices de los años 50, según Haspiel, consideraban la prenda moldeadora como indispensable para lograr la codiciada cintura de avispa. “Lana Turner es un ejemplo perfecto”, menciona, recordando a quienes nunca dejaron que su silueta escapara al control de la moda.

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“Marilyn era la excepción”, afirma al medio. En la icónica escena de Niagara, detalla, Monroe apareció con un vestido ajustado color rosa que no ocultaba su abdomen. “Su estómago resalta en el vestido. Si hubiera llevado faja, no habría sido así”.

Esa silueta auténtica también es visible en Los caballeros las prefieren rubias y El príncipe y la corista. “Es el mismo vientre que aparece en pantalla durante dos horas”, recalca Haspiel. “Y es simplemente porque, a diferencia de otras actrices, Marilyn no usaba prenda moldeadora”.

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El testimonio de James Haspiel destaca cómo la imagen de Monroe inspiró a sus admiradoras

Críticas y rumores: el peso de la fama

Monroe enfrentó críticas sobre su peso a lo largo de su vida, debidas en parte a su lucha con la endometriosis, enfermedad que provocaba hinchazón abdominal.

A veces, esto originó rumores de embarazo. Un episodio destacado ocurrió en septiembre de 1960, cuando se publicaron fotografías tras una prueba de vestuario para Vidas rebeldes, lo que alimentó la especulación mediática.

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Haspiel desmiente estas versiones ante PEOPLE. “Ese es el mismo vientre que ya se había visto en Niagara y en El príncipe y la corista”, dice. “Se puede regresar a esas películas y comprobarlo. Marilyn no ocultaba nada, y eso la hacía única”, aseveró.

La historia detrás de la no utilización de prendas moldeadoras revela la fortaleza y autenticidad de Marilyn Monroe.

A lo largo de su carrera, Monroe desafió los prejuicios y defendió su imagen de manera abierta, incluso cuando se difundieron fotografías de un calendario en el que posaba desnuda: lejos de negarlas, las reivindicó y fortaleció su vínculo con el público.

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Su muerte sorprendió a gran parte del mundo del espectáculo, el 4 de agosto de 1962, a los 36 años. En sus últimas declaraciones a la revista Life, la diva dejó una frase que resume su mirada lúcida sobre el estrellato: “La fama pasará, y adiós a la fama, te he tenido”, según National Geographic.

Entre el mito y el legado

En la vida diaria, Monroe prefería ejercitarse con mancuernas ligeras y salir a trotar, una práctica poco común entre las estrellas de Hollywood en ese momento. Frente a fotógrafos y admiradores, separaba con claridad su personaje público de su faceta personal, reservada para los más cercanos.

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El final de Monroe marcó profundamente a Haspiel. “Lloré durante dos años”, confiesa al medio citado.

Durante los 8 años que compartieron fotografías y confidencias, Haspiel destacó siempre el valor humano de la actriz ante la imagen mitológica construida tras su muerte. “Durante años he llamado a esto ‘la Marilyn mitológica’”, comenta, lamentando la proliferación de falsedades sobre la estrella.

Más allá del contacto con Monroe, Haspiel desarrolló una vida alejada de los reflectores, aunque reconoce que la celebración del centenario justifica revivir los recuerdos. Al rememorar su primer encuentro, resume el impacto de Monroe con una imagen rotunda: la huella de una presencia luminosa, aún intacta luego de décadas.