Anne Hathaway responde a los rumores de haberse hecho cirugía plástica: “Quizás me haga un lifting algún día”

Anne Hathaway afronta los rumores de cirugía plástica en una reciente entrevista (REUTERS/Jack Taylor)

Anne Hathaway rompió su silencio sobre los rumores de cirugía plástica que la rodean y admitió que, pese a no haberse sometido a ninguna intervención, no descarta hacerlo en el futuro.

La actriz de 43 años habló sobre el tema en una entrevista publicada el jueves 21 de mayo por la revista Elle, en la que explicó por qué decidió salir al paso de las especulaciones, a pesar de su costumbre de mantenerse al margen de ese tipo de conversaciones.

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“Estamos en un momento en que la gente se siente muy segura de asumir lo que cree que es un hecho, y a veces lo que creen es correcto y a veces no”, declaró la ganadora del Oscar.

La protagonista de El diablo viste a la moda señaló que el volumen de las especulaciones fue lo que la llevó a hablar.

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“La especulación se ha vuelto tan ruidosa que sí sientes la necesidad de dar a conocer tu verdad”, afirmó. “Y probablemente siempre me preguntaré: ‘¿Debería haber publicado eso o no? ¿Debería haber seguido adelante y hecho lo que me hace feliz y me hace sentir más segura en la alfombra roja?’ Pero sentí que la conversación se estaba volviendo distractora”.

La actriz de 43 años explicó que la especulación mediática la motivó a hablar sobre intervenciones estéticas (Universal Pictures)

Hathaway también puso el foco en el peso de las presunciones del público en este contexto. “Además, por cierto, estamos hablando de decisiones médicas enormes que la gente está presumiendo”, dijo. “Quería demostrar que no, que no tomé una decisión médica enorme. Son solo dos trenzas”.

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Sin embargo, la actriz no cerró la puerta a una eventual cirugía: “Por cierto, lo otro de todo esto es que quizás me haga un lifting algún día”.

Previamente, Anne Hathaway había publicado un video en redes sociales en el que mostraba la técnica de peinado con trenzas que le da a su rostro un efecto de lifting sin cirugía, un recurso que muchos interpretaron como su forma de responder a los rumores.

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En la misma entrevista con Elle, la artista de Hollywood reflexionó sobre cómo manejaba las críticas al comienzo de su carrera.

“Una de las cosas sobre la yo más joven es que tenía mucho miedo, y creo que ese miedo me hacía ser dura conmigo misma”, compartió. “Me estremezco al pensar que quizás, sin quererlo, fui dura con otras personas mientras era dura conmigo misma. Me da náuseas pensarlo”.

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La ganadora del Oscar reveló que el efecto lifting en su rostro es logrado con una técnica de trenzas, no con cirugía (REUTERS/Mario Anzuoni)

El “lifting facial” económico de Anne Hathaway

El video en el que Anne Hathaway reveló su técnica de peinado generó una rápida repercusión en redes sociales, aunque expertos en estilismo advirtieron que su uso incorrecto puede resultar perjudicial.

La técnica consiste en tomar pequeñas secciones de cabello desde las sienes, tirar de ellas hacia atrás y fijarlas en la nuca con horquillas o elásticos discretos, lo que crea un efecto visual de tensión similar al de un lifting.

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La experta en cabello Danielle Louise, consultada por la revista Hello!, reconoció el atractivo del método, pero advirtió sobre sus riesgos.

“El look de Anne Hathaway se ha popularizado porque da ese acabado pulido y elevado de alfombra roja sin necesidad de ningún tratamiento", señaló. “Es un estilismo inteligente más que un lifting real, y cuando se hace correctamente, puede crear un bonito efecto de elevación alrededor de los ojos y los pómulos”.

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Sin embargo, Louise advirtió que muchas personas lo aplican de forma incorrecta, lo que puede provocar tensión, dolores de cabeza, rotura del cabello y daños en la línea del cuero cabelludo.

El método de trenzas consiste en sujetar secciones de cabello desde las sienes para un efecto de elevación facial sin cirugía (REUTERS/Instagram/@annehathaway)

“El objetivo es una elevación sutil, no dolor ni tensión. Deberías sentir que el cabello está seguro, pero no deberías sentir que te tiran del cuero cabelludo”, precisó la experta a Hello!.

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Louise recomendó a quienes deseen el efecto con frecuencia que consulten a un estilista profesional, y desaconsejó dormir con el peinado o usar elásticos muy apretados.

También indicó señales de alerta a tener en cuenta: dolor de cabeza o cuero cabelludo, enrojecimiento en las sienes, cabellos rotos, adelgazamiento en la línea del cabello y molestias al retirar el estilo.