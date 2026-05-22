Las lágrimas de Rami Malek y la poderosa reacción del público en el estreno de “The Man I Love”

Rami Malek recibió una ovación de nueve minutos en Cannes por su emotiva interpretación en 'The Man I Love', un drama sobre la epidemia de Sida en los años 80 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La noche del 20 de mayo en el Festival de Cannes quedó marcada por la ovación de pie que recibió Rami Malek tras el estreno de “The Man I Love”, un drama ambientado en los años 80 que aborda la epidemia de Sida y que compite este año por la Palma de Oro. La emoción fue visible en el rostro del actor, quien compartió el momento con sus compañeros y agradeció el reconocimiento en una jornada que quedará grabada tanto para el elenco como para los asistentes.

La ovación y la reacción del elenco

Durante nueve minutos, la sala celebró de pie la interpretación de Malek, una reacción que provocó lágrimas en el protagonista y que reflejó el impacto emocional de la película. El actor, acompañado por Tom Sturridge y Luther Ford, no pudo ocultar su conmoción y abrazó a sus colegas en el escenario, mientras el público seguía aplaudiendo.

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El estreno mundial de 'The Man I Love' convirtió a la película en una de las protagonistas del Festival de Cannes y emocionó al público presente (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“El aplauso fue tan intenso que me sentí humilde y honrado”, expresó Malek al final de la función, manifestando la profunda huella que dejó la experiencia. El clima de unión entre los miembros del reparto también se notó fuera de la pantalla, con Rebecca Hall y Ebon Moss-Bachrach sumándose a la celebración y consolidando un equipo que vivió la velada como un logro colectivo.

Una historia inspirada en la resiliencia

El filme dirigido por Ira Sachs narra la historia de Jimmy George, un referente del teatro neoyorquino en los años 80 que enfrenta el diagnóstico de Sida. Tras salir de una estancia hospitalaria, el personaje interpretado por Malek lucha por regresar a los escenarios y protagonizar una última obra, a pesar de la fragilidad que le impone la enfermedad.

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La actuación de Rami Malek como Jimmy George, un referente del teatro diagnosticado con Sida, destacó por su autenticidad y entrega emocional (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La cinta pone el foco en la búsqueda de sentido y en la capacidad del arte para ofrecer refugio en tiempos de adversidad. La dualidad entre la vulnerabilidad física y la fuerza interior de Jimmy George construye el eje dramático de la película y permite que el espectador se acerque a la experiencia de quienes vivieron el estigma y la incertidumbre en los primeros años de la epidemia.

El mensaje de “The Man I Love” y la mirada de Sachs

Según explicó Sachs, la película explora “lo que podemos aportar los unos a los otros a través del arte, el amor, el dolor y la memoria”. El director reconoció el compromiso del reparto y del equipo técnico, y subrayó su deseo de que los recuerdos compartidos esa noche permanezcan entre quienes asistieron a la proyección.

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La dirección de Ira Sachs en 'The Man I Love' explora el poder del arte, el dolor y la memoria para conectar a las personas en tiempos de adversidad (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El film, escrito junto a Mauricio Zacharias, destaca también por su presencia en competencia, ya que es una de solo dos producciones estadounidenses seleccionadas este año en Cannes. Esta particularidad refuerza la relevancia que la organización le ha conferido a la historia y a sus temas universales.

El público asistente al estreno vivió una experiencia intensa. La ovación prolongada y las lágrimas de Malek se convirtieron en el símbolo del poder del cine para conectar con la audiencia y para rescatar memorias colectivas de tiempos difíciles.

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El desafío interpretativo y la huella de Malek

Rami Malek admitió que, al recibir la propuesta para encarnar a Jimmy George, dudó por las similitudes con su papel anterior de Freddie Mercury, quien también padeció la enfermedad. Sin embargo, la confianza en la visión de Sachs fue determinante para aceptar el reto y aportar un matiz diferente a su interpretación.

La preparación de Rami Malek para el papel incluyó investigación de la época y testimonios sobre la crisis del Sida para lograr una representación respetuosa y realista (EFE/EPA/CLEMENS BILAN / POOL)

“El trabajo con Ira Sachs me permitió acercarme al personaje desde otro lugar”, comentó el actor, quien resaltó la autenticidad con la que se abordó la historia. Esta decisión le permitió superar sus reservas iniciales y sumergirse de lleno en un papel que exige entrega tanto emocional como física.

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La preparación para el papel incluyó una revisión profunda de la época y de los testimonios de quienes atravesaron la crisis del Sida en aquellos años. El equipo destacó la importancia de representar con respeto y realismo el sufrimiento, la esperanza y la dignidad de quienes enfrentaron la enfermedad.

El arte y la memoria como legado

Para el director y su equipo, la permanencia de las personas puede ser limitada, pero el arte y los recuerdos colectivos dejan una huella que perdura. Así lo manifestaron al cierre de la presentación, cuando enfatizaron que momentos como el vivido en Cannes trascienden el tiempo y se instalan en la memoria de quienes los comparten.

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El mensaje de la película y la ovación en Cannes evidencian el poder del cine para rescatar memorias colectivas y mantener vivo el diálogo sobre el Sida y su impacto social (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El estreno de The Man I Love dejó claro que el cine no solo narra historias, sino que puede generar catarsis y tender puentes entre generaciones. La película de Sachs y la interpretación de Rami Malek se suman así a las obras que, desde la empatía y la honestidad, mantienen vivo el diálogo sobre el impacto humano y social del Sida.

La noche en Cannes, con su ovación de nueve minutos, se transformó en un testimonio palpable del poder del séptimo arte para emocionar, conmover y dejar una marca imborrable en quienes presencian estos instantes únicos.

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