Lo que se sabe del romance de Jacob Elordi y Kendall Jenner

Jacob Elordi y Kendall Jenner consolidan su romance tras una escapada clave a Hawái, según fuentes cercanas al círculo de celebridades (REUTERS)

Lo que comenzó como una amistad de años y un empujón de Kylie Jenner se convirtió en uno de los romances más comentados del momento.

La modelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi fueron vistos el pasado fin de semana en una salida doble en Los Ángeles, días después de una escapada a Hawái que, según fuentes cercanas, cambió el curso de su vínculo.

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El sábado 16 de mayo, Kendall, de 30 años, y Elordi, de 28, fueron fotografiados en un automóvil junto a Kylie, de 28, y su novio Timothée Chalamet, de 30, después de asistir a una fiesta privada de Fanatics en la ciudad.

Según imágenes publicadas por Page Six, la estrella de Euphoria conducía el vehículo con Kendall en el asiento del copiloto, mientras Kylie y Chalamet viajaban en la parte trasera junto a la fotógrafa Renell Medrano.

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Aunque el grupo intentó cubrirse el rostro ante los paparazzi, las sonrisas dentro del automóvil no pasaron desapercibidas.

La famosa pareja fue vista en una salida doble en Los Ángeles con Kylie Jenner y Timothée Chalamet, despertando interés en redes sociales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La salida se produjo días después de que la pareja fuera vista en una playa de Hawái compartiendo una botella de vino sobre la arena.

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De acuerdo con una fuente consultada por el citado medio, ese viaje cambió el curso de la relación.

“Kendall realmente no esperaba estar tan interesada en él tan rápido, pero Hawái cambió todo”, señaló el informante. “Se acercaron mucho en ese viaje y definitivamente fortaleció su conexión“.

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Los primeros rumores sobre un romance entre ambos surgieron el mes pasado, cuando se reportó que habían sido vistos juntos en la fiesta de Justin Bieber tras el festival Coachella.

Sin embargo, según reveló posteriormente una fuente a Daily Mail, la relación comenzó en febrero, y detrás del acercamiento estuvo Kylie.

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Kendall y Jacob mantienen una relación discreta, luego de meses de encuentros alejados del ojo público (REUTERS)

“Kylie estaba mucho con Jacob durante la temporada de premios de Timothée, porque Jacob estaba nominado por Frankenstein y Timothée por Marty Supreme“, explicó el insider.

“A Kylie le cayó bien y pensó que sería bueno para Kenny, así que le dijo: ‘Chica, ya dale. Sal con este tipo’“, añadió la fuente anónima, quien precisó que, aunque Kendall conocía a Jacob desde hacía años, fue Kylie quien logró sacarlo de la “zona de amigos”.

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Otra fuente consultada por Page Six señaló el mes pasado que Kendall Jenner era inicialmente “reticente” a iniciar un romance con Jacob Elordi “por la amistad” que los unía.

“Se conocen desde siempre y se mueven en los mismos círculos”, indicó, aunque aclaró que su dinámica “definitivamente cambió recientemente”. “En realidad estuvieron pasando tiempo juntos durante un par de meses, manteniéndolo en silencio”, agregó. “Solo salieron más y viendo adónde los lleva”.

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La buena química entre las dos parejas también fue destacada por fuentes cercanas. Según un informante citado por People, los cuatro “se divierten mucho” juntos, tienen “personalidades y estilos de vida similares” y “se llevan realmente bien”.

Antes de Elordi, Kendall tuvo un romance intermitente con el reguetonero Bad Bunny entre 2023 y 2024 (Backgrid/The Grosby Group)

Timothée Chalamet y Jacob Elordi “ya se conocían y tenían buena relación antes de que Kendall y Jacob se acercaran”, agregó la misma fuente, quien apuntó que ambos actores comparten “la misma actitud frente a la fama”.

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“Los dos son bastante discretos. Les gusta mantenerse alejados del foco público cuando pueden. Se tienen mucho respeto”, señaló.

Ni Kendall ni Elordi se pronunciaron públicamente sobre los rumores.

En cuanto a sus historiales sentimentales, Kendall tuvo previos romances con el reguetonero Bad Bunny, con quien salió de forma intermitente entre 2023 y 2024, y con el basquetbolista Devin Booker, entre otros.

Jacob, por su parte, mantuvo un vínculo intermitente con la influencer Olivia Jade Giannulli desde diciembre de 2021, con la última aparición pública de ambos en enero de 2026.

Elordi y Joey King fueron pareja durante el rodaje de "El stand de los besos" (Chelsea Lauren/Shutterstock)

Antes, estuvo vinculado sentimentalmente con la modelo Kaia Gerber, con su compañera de Euphoria Zendaya y con su coprotagonista de El stand de los besos Joey King.