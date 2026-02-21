Entretenimiento

La misión de Anna Sawai al interpretar a Yoko Ono en las películas de Los Beatles: “Hay una faceta de ella que la gente aún no entiende”

La estrella de ‘Shōgun’ se prepara para encarnar a la esposa de John Lennon en el ambicioso proyecto cinematográfico de Sam Mendes

La historia de Yoko Ono
La historia de Yoko Ono será abordada desde una mirada más humana y compleja en las películas biográficas sobre The Beatles (Composición: Wikimedia Commons/REUTERS)

La elección de Anna Sawai para interpretar a Yoko Ono en las ambiciosas películas biográficas de Los Beatles es uno de los desafíos más complejos y sensibles de su carrera. No solo se trata de la magnitud cultural del proyecto, sino también del peso histórico y simbólico que arrastra la figura de Ono, una de las mujeres que más ha dado qué hablar en la historia de la música popular.

El proyecto, dirigido por Sam Mendes, consiste en cuatro películas interconectadas, cada una centrada en un integrante del cuarteto de Liverpool, que se estrenarán de manera simultánea en abril de 2028. En ese contexto, Sawai asume la responsabilidad de dar vida a la artista japonesa que fue compañera sentimental y creativa de John Lennon, y cuya influencia en los últimos años del grupo fue objeto de controversias durante décadas.

En declaraciones a Variety durante la premiere en Los Ángeles de la segunda temporada de Monarch: Legacy of Monsters, Sawai explicó por qué este papel tiene un significado especial para ella.

“Era mi sueño contar su historia y no pensé que llegaría tan rápido”, afirmó la actriz. “Hay una versión de ella que siento que la gente aún no entiende. Y en esta película, creo que vamos a poder contar ese lado de la historia”.

Sawai considera que el cine
Sawai considera que el cine puede ayudar a desmontar prejuicios históricos alrededor de la figura de Ono. (AP Photo)

La intérprete, que ganó reconocimiento internacional tras protagonizar Shōgun, remarcó que su aproximación a Yoko Ono parte de una investigación exhaustiva. “Muchísima lectura, Dios mío”, dijo entre risas. “Tantos libros, tantos videos, tantos artículos… Ella tiene tanto arte que también muestra su personalidad”.

Para Sawai, comprender la obra conceptual, performática y musical de Ono es clave para construir un retrato más justo y alejado de los estereotipos.

Yoko Ono, natural de japón, ya era una artista reconocida en los circuitos de vanguardia cuando conoció a John Lennon en una exhibición en Londres a fines de los años 60. Su vínculo personal y creativo fue inmediato, y juntos desarrollaron proyectos que cruzaron la música, el arte conceptual y el activismo político.

Sin embargo, durante años, Ono fue injustamente señalada por algunos sectores como responsable de la separación de Los Beatles, una narrativa que el tiempo y los estudios históricos han ido desmontando.

Las cuatro películas se estrenarán
Las cuatro películas se estrenarán en simultáneo y prometen repasar la historia de The Beatles desde perspectivas personales e íntimas (Redes sociales)

Las nuevas películas buscan revisitar esa etapa desde múltiples miradas. Según explicó Mendes al anunciar el elenco, las historias no solo se enfocarán en los músicos, sino también en las mujeres que los acompañaron y que tuvieron una influencia decisiva en sus vidas.

El reparto principal de las cuatro películas está encabezado por Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn en el rol de George Harrison, y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Sawai adelantó que escuchar al elenco interpretar las canciones del grupo durante el rodaje en Londres ha sido una experiencia impactante. “Ni siquiera están mirando la partitura. Pueden tocar y cantar directamente, y realmente suena a The Beatles para mí. Se siente surrealista”, comentó a la prensa.

Sawai combina su presente en
Sawai combina su presente en la televisión internacional con uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de la década (REUTERS/Daniel Cole)

Mientras se prepara para encarnar a Yoko Ono, Anna Sawai pasa por una fructífera etapa en su carrera. Ganó el Emmy a Mejor Actriz Protagónica por Shōgun y se convirtió en la primera actriz japonesa en obtener ese reconocimiento. Además, ese rol le llevó a conseguir un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores.

En paralelo, el público podrá verla muy pronto en la segunda temporada de Monarch: Legacy of Monsters, que se estrena el 27 de febrero por Apple TV+.

