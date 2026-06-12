El PJ cree que la situación de Adorni desgasta al Gobierno pero no es capitalizada por la oposición

Las explicaciones de Manuel Adorni no convencieron a la oposición ni a sus compañeros de gobierno (Fotografía: Agencia de Gobierno)

“Lo que está pasando con Adorni solo le pica más el boleto al Gobierno, pero no beneficia al peronismo. Sirve para que los que lo votaron de desencanten más con lo que están haciendo”. Sencillo, pero al hueso, la frase de un senador nacional del peronismo da cuenta del pensamiento que atraviesa a la oposición por estas horas traumáticas para el Gobierno.

Las explicaciones del Jefe de Gabinete no convencieron a nadie. Ni a los propios ni a los rivales. Ni a los militantes de la causa libertaria ni a sus compañeros ministros, que no hicieron demasiados esfuerzos para cerrar filas y realizar una defensa compacta de un funcionario al que Javier Milei considera intocable.

PUBLICIDAD

En el PJ son realistas y nadie considera que el ruido sin fin que atormenta a Adorni, por la inconsistencia de sus explicaciones patrimoniales, puede beneficiarlos. “Nosotros tenemos que ordenarnos. Mientras tanto, todo nos pasa por al lado”, se sinceró un legislador del interior. No hay ganancias, pero si hay alivio. El foco no está puesto en la interna justicialistas, sino en los conflictos del oficialismo.

En la oposición advierten que las últimas explicaciones de Adorni lo complicaron más de lo que ya estaba. Su discurso solo puede ser una buena salida legal, pero no tiene la credibilidad política suficiente para dar una batalla dialéctica en el campo de batalla de la comunicación, que supo ser el terreno cómodo por donde deambulaba el ex vocero. Esa historia ya quedó sepultada en el pasado.

PUBLICIDAD

El peronismo intentará cercar a Adorni en el Congreso (Fotografía: RSFotos)

“Con esto se consolida el desgaste del gobierno. Esto le importa a la gente porque el bolsillo está mal, porque la economía está mal. Pero esto al peronismo no le sirve”, reflexionó uno de los referentes más importantes que tiene la oposición.

En gran parte del justicialismo adhieren a la hipótesis de que lo único que mueve el amperímetro de la percepción social es la economía doméstica. Y que cuando eso no está bien, los casos donde hay indicios de corrupción o de comportamientos amorales, golpean con más fuerza sobre la gestión.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hay una creencia compartida de que en este momento el Gobierno “se está desangrando” y que lo que está haciendo el jefe de los ministros “es un papelón total”, porque sus explicaciones “rozan el absurdo y son poco creíbles”. Son pocos los que dicen a viva voz que Adorni se tiene que ir del Gobierno. No hay un reclamo masivo de renuncia, pero sí la decisión de marcar las incongruencias o mentiras de su relato.

El peronismo presiona para cercarlo con una moción de censura o, directamente, un llamado a interpelación. Va a buscar asfixiarlo en el Congreso y contarle las costillas. Sobre todo porque nadie que pertenece al mundo de la política tradicional, logra entender cómo el ministro sigue teniendo tanta banca por parte de los hermanos Milei.

PUBLICIDAD

El peronismo le apunta a Adorni y cree que el Gobierno sufre un desgaste grande por sostenerlo (Maximiliano Luna)

En este caso no hay un gobierno defendiendo al ministro más preciado del Presidente. Ni tampoco un oficialismo consustanciado con la situación. No existe una defensa irrestricta de los ministros. No hay voceros que lo puedan defender con argumentos. Entonces, en ese punto débil que se divisa la distancia, el PJ trata de hacer mella para derruir el relato libertario. “Son todo lo que dijeron que no son”, sostienen en el peronismo.

La oposición trata de manejar el momento de crisis política de su adversario con absoluta cautela. No quieren hacer un paso de más porque saben que a ellos no les sobra la credibilidad. Pero, en esta vuelta, salen completamente ilesos de la trifulca. El futuro de Adorni es incierto. El del peronismo, no. Tienen un blanco de ataque que les brindó argumentos para solidificar una postura y al que le apurarán, con absoluta frecuencia, en los días que están por venir.

PUBLICIDAD