Política

Misiones: la pelea entre el gobernador Passalacqua y el caudillo Rovira desencadenó una crisis de gabinete

En un nuevo round, el mandatario anunció que reducirá ministerios y secretarías para achicar el Estado. En las segundas líneas del oficialismo ven la relación rota y sin retorno. Temen que esto implique perder el poder luego de dos décadas

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Grupo de hombres sonrientes en un escenario, con las manos entrelazadas y brazos alzados, frente a una audiencia aplaudiendo. Al fondo, un banner político
Rovira y Passalacqua en tiempos de unidad, festejando de la mano el triunfo en 2023

Posadas es un hervidero. Todos los días se esperan las novedades de la pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y el caudillo Carlos Rovira que, en los papeles, es solo un legislador provincial. El mandatario detenta el poder formal, pero la estructura política responde al “hombre fuerte”.

Desde las últimas horas del miércoles corrió la versión de que este jueves caería “una bomba”. Todas las miradas se dirigieron a la Legislatura, donde antes de cada sesión Rovira hace un encuentro político. De esos cónclaves, denominados “previas”, surgieron las principales novedades de la pelea en las últimas semanas.

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Sin embargo, la detonación se escuchó en “La Rosadita”, como se conoce a la Casa de Gobierno misionera. A las 14.30, Passalacqua publicó en su cuenta de X un posteo en el que anunciaba una reducción de gabinete.

Cuáles serán los cambios

“Instruí al Ministerio de Hacienda para que, a través de la Dirección de Presupuesto, avance en la reestructuración y reorganización de los ministerios y áreas de Gobierno de cara al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio del 2027”, expresó el gobernador. El gabinete tiene, ahora, 13 carteras.

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Passalacqua, concluyó: “Tenemos la responsabilidad de consolidar un Estado cada vez más cercano, austero y eficiente, que optimice los recursos públicos, eliminando superposiciones y garantizando un mejor servicio a la gente”.

El gobernador Hugo Passalacqua recibió el apoyo de más de 60 intendentes de Misiones para su reelección
Passalacqua anunció una reducción del gabinete

El posteo fue el corolario de un relevamiento previo. Desde el primer círculo de la gobernación hubo un punteo del funcionariado. “Vos, ¿de qué lado estás?”, fue, palabras más o menos, la consulta.

En uno de los despachos de “La Rosadita” comentaron a Infobae que aún “no hay una definición certera”. “Son tres o cuatro ministerios cuyas funciones pueden seguir operativas como subsecretarías, bajo la órbita de otras carteras - paraguas”, detallaron.

“No es un número cerrado. Puede haber algunas subsecretarías involucradas también”, agregó.

Medios locales indicaron que las áreas que serán reestructuradas son el Ministerio de Acción Cooperativa, a cargo de Liliana Mabel Rodríguez, y las secretarías de Estado de Agricultura Familiar (Marta Ferreira) y Cambio Climático (Gervasio Malagrida). La intención sería que esas áreas queden en la órbita de los ministerios de Industria, Agro y Producción y Ecología, en forma respectiva.

Todos los funcionarios en la mira están en la órbita de Rovira.

Un funcionario de primera línea confirmó a este medio que la reestructuración “va por ahí”. Antes de volver a sus ocupaciones, soltó: “Todo está en veremos. Faltaría Energía, que podría pasar a Hacienda”.

“Está todo roto”

Carlos Rovira se reunió la semana pasada con el ministro del Interior, Diego Santilli
Carlos Rovira se reunió la semana pasada con el ministro del Interior, Diego Santilli

En Misiones hay un doble comando. Desde la Legislatura, Rovira impulsa proyectos y medidas de gestión sin consultar con el Ejecutivo. Entre ellas, una reforma política y la emisión de deuda. Hoy adelantó que modificará el Código Procesal Penal misionero.

Además, “El Conductor” (como lo llaman sus acólitos) borró el sello partidario que cofundó con Passalacqua en 2003: el Frente Renovador de la Concordia. “Caducó”, fue el término elegido para dejar la vieja piel. Casi de inmediato, se hizo el trámite ante la Justicia Electoral a fin de modificar la denominación por el nuevo Encuentro Misionero.

El gobernador tiene el apoyo de 67 intendentes sobre un total de 78. Y hoy sumó a su cruzada a un exmandatario al que Rovira le había bajado el pulgar: Maurice Closs. El dirigente reposteó el tuit de Passalacqua de hoy y comentó: “Bien ahí. Pleno consenso tendrá esta medida”.

El quiebre tendrá consecuencias. Ante la consulta de Infobae, un alto funcionario, de los que no tiene en riesgo su sillón, confesó: “La relación entre Passalacqua y Rovira está rota y sin retorno”.

Un dirigente de primera línea del oficialismo, con diálogo con ambos, reconoció que la disputa puede poner en riesgo el gobierno en las elecciones del año próximo.

“No hay lugar para divisiones Este experimento era antes. Ahora tenés fuerzas que están mejor que nosotros en la consideración” de la gente, se quejó.

En los comicios legislativos del 2025, al FRC no le fue bien. En los provinciales de junio ganó por muy poco. Rovira apuntó contra los intendentes. Los acusó de no haber movido lo suficiente la estructura. Por esos días fue el último diálogo franco entre el hombre fuerte y Passalacqua. En las nacionales de octubre, La Libertad Avanza confirmó que su elección provincial no fue casual y se alzó con el triunfo.

En el campamento libertario miran con atención lo que ocurre en el oficialismo. Siguen al pie de la letra el adagio que reza “si ves a tu enemigo cometiendo un error, no lo interrumpas”.

Las primeras evaluaciones en LLA son que se trata de “una pelea de egos y poder que se va a resolver”, y que los misioneros “están cansados de ver siempre las mismas caras y que no le solucionan los problemas”.

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