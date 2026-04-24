Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron tras 8 meses de noviazgo, según un amigo cercano

Harry Styles y Zoë Kravitz habrían dado el siguiente paso en su relación. (Grosby)

Zoë Kravitz y Harry Styles estarían comprometidos, de acuerdo con información difundida por una fuente cercana citada por Page Six, luego de la aparición pública de imágenes que generaron especulación sobre su relación.

Las versiones surgieron después de que la actriz fuera fotografiada durante el fin de semana en Londres portando un anillo en el dedo anular izquierdo, lo que desató rumores sobre un posible compromiso.

En las imágenes, la artista aparece caminando junto al cantante en un entorno informal, lo que reforzó el interés en torno a su vínculo.

Según la fuente citada, Harry Styles estaría “completamente enamorado” de la artista y “saltaría por un precipicio por ella”, mientras que Zoë Kravitz se encontraría en “la gloria”. La misma fuente indicó que la noticia del compromiso no habría sorprendido a personas cercanas a la pareja.

Harry Styles y Zoë Kravitz están disfrutando al máximo de su relación (The Grosby Group)

Hasta el momento, ninguno de los artistas no han confirmado públicamente el supuesto compromiso.

Kravitz, de 37 años, y Styles, de 32 años, fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Roma. En ese momento, diversas imágenes mostraron a ambos caminando tomados del brazo.

Ese mismo mes, también fueron fotografiados en Londres en actitudes cercanas, lo que incrementó las especulaciones sobre una relación sentimental. Posteriormente, fuentes citadas por Page Six señalaron que la relación avanzó con rapidez.

“Siento que han pasado de cero a cien. Es muy difícil tener citas siendo famoso. Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera por algo”, dijo la fuente.

Una fuente afirmó que si el noviazgo no fuera en serio, Harry Styles no habría hecho público su noviazgo con Zoë Kravitz. (The Grosby Group)

A lo largo de los meses siguientes, la pareja mantuvo un perfil bajo, con escasas apariciones públicas. No obstante, fueron captados en distintas ocasiones en ciudades como Nueva York, donde fueron vistos caminando juntos en el barrio de Brooklyn.

También fueron fotografiados ingresando a un evento posterior al programa televisivo Saturday Night Live, luego de que Styles participara como anfitrión.

En enero de 2026, otra fuente citada por Page Six indicó que Zoë Kravitz se refería a Harry Styles como era “su alma gemela”. Estas declaraciones se sumaron a las versiones que señalaban una relación estable entre ambos.

En cuanto a sus antecedentes personales, Kravitz estuvo casada con el actor Karl Glusman entre 2019 y 2020. Luego, mantuvo una relación con Channing Tatum, con quien se comprometió en 2023 antes de finalizar su vínculo en 2024.

Zoe Kravitz estuvo comprometida con Channing Tatum hasta 2024. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Styles ha sido vinculado anteriormente con distintas figuras del ámbito del entretenimiento, entre ellas Olivia Wilde, Kendall Jenner, Taylor Swift y Taylor Russell.

Asimismo, fue relacionado con la productora Ella Kenny tras un encuentro registrado en el festival de Glastonbury meses antes de que surgieran los rumores sobre su relación con Kravitz.