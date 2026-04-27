Política

El Gobierno enfrenta una semana decisiva con Adorni en el Congreso y la necesidad de reactivar la agenda política

El intenso cronograma de Milei y el respaldo al jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados. La reunión de mesa política y el plazo para la presentación de los planes de ajuste

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Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Javier Milei - Karina Milei - Manuel Adorni - Diego Santilli
El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso de la Nación (Maximiliano Luna)

Después de una seguidilla de jornadas complejas, el Gobierno nacional inicia este lunes una semana clave marcada por el primer informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Será el miércoles ante la Cámara de Diputados, pero centralmente bajo la atenta mirada del presidente Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y un puñado de ministros.

De esta forma, el ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, romperá el silencio que lleva, al día de hoy, un mes y dos días desde de la fallida conferencia de prensa del 25 de marzo en la que ensayó un intento de explicación tras los cuestionamientos por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación presidencial que viajó a Estados Unidos para la Argentina Week, causa que finalmente fue archivada.

Lo cierto es que es el libertario es uno de los principales defensores del funcionario por lo que no sorprende su asistencia en el palco presidencial, en un accionar que no es habitual, desde donde seguirá la performance del exvocero que dará detalles de la gestión, en la parte inicial de la sesión que iniciará por la mañana, e intentará hacer frente a la ronda de preguntas de los bloques opositores que solicitarán exhaustivas explicaciones sobre la adquisición de sus propiedades y los viajes al exterior

Según supo este medio, los equipos que dependen de la Jefatura de Gabinete lograron sintetizar en 2151 preguntas de las cerca de 4800 recibidas, ubicando a Adorni detrás de Santiago Cafiero, quien en el informe número 130 respondió 2596 inquietudes.

Guillermo Francos presenta su informe de gestión en el senado
Guillermo Francos presenta su informe de gestión en el senado

Pese a que, en lo que va de Gobierno, la administración libertaria tuvo primero a Nicolás Posse y después a Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete, será la primera vez que el mandatario asista al compromiso constitucional en un gesto de blindaje en medio de los señalamientos contra el exlegislador. “Se están cumpliendo los plazos y estamos muy tranquilos”, sostuvo en los últimos días, confiado en los avances judiciales.

Para el desafío, y frente a la tarea discursiva, estuvieron comprometidas la Subsecretaría de Enlace Parlamentario, que lleva a Ignacio Devitt al frente; la Secretaría Ejecutiva, que coordina Ian Vignale, y la Unidad de Gabinete de Asesores, que lidera Aimé “Meme” Vázquez. Todo en colaboración con los equipos de Discurso y el de Estrategia Presidencial con Santiago Caputo a la cabeza.

Siempre trabajamos en equipo. Este fin de semana se hizo un repaso de las versiones finales. El informe es sobre la marcha y gestión del Gobierno, pero se va a responder todo lo que sea necesario”, revelaron ante Infobae una fuente cercana. Otra voz involucrada añadió además que la definición adoptada es no dar lugar a las chicanas de la oposición.

En las horas previas al evento, el optimismo reina en el oficialismo que asegura que será la oportunidad para que el jefe de Gabinete rompa el silencio y pueda, a posterior, retomar las conferencias de prensa, lo que le devolvería “la voz” del Ejecutivo. Todo esto, si el Gobierno opta por dar de baja la restricción impuesta a la prensa acreditada que por estos días tiene impedido el acceso a la Rosada.

Javier Milei junto a Manuel Adorni, Pablo Quirno, Mario Lugones y Diego Santilli en la previa de AmCham
Javier Milei junto a Manuel Adorni, Pablo Quirno, Mario Lugones y Diego Santilli en la previa de AmCham

Desde el estallido de la polémica que gira en torno al funcionario, la gestión parece haberse visto empantanada y en el oficialismo marcan el miércoles como una fecha clave para recuperar la agenda, pero además para reactivar la actividad legislativa que acumula proyectos girados entre los que destacan la reforma política, la Ley de Propiedad Privada, la de Salud Mental y que incluye pliegos judiciales y diplomáticos, entre otros.

Sin embargo, la semana iniciará el lunes con una nueva reunión de mesa política que se celebrará a las 14 en la que los 8 funcionarios y representantes legislativos designados se reunirán en el despacho del Ministerio del Interior para debatir en profundidad la estrategia que adoptará el oficialismo para aprobar los cambios en el sistema democrático que incluye la resistida eliminación de las PASO, modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos, y Ficha Limpia.

Si bien el intercambio estaba previsto para el viernes, Adorni debió posponerla por la incompatibilidad en la agenda de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, actor clave en la recopilación de las primeras apreciaciones de los bloques opositores y aliados que anticiparon que rechazan varios puntos del proyecto. Con varias opciones bajo la manga, el reducido equipo discutirá los próximos pasos a seguir.

En paralelo, el mandatario tiene una intensa agenda para los primeros días de la semana. Este lunes por la noche, Javier Milei disertará en la tradicional cena anual de la Fundación Libertad que se dará cita en Parque Norte. Entre los asistentes figuran el exmandatario Mauricio Macri, la senadora Patricia Bullrich, entre otros referentes empresariales, políticos e intelectuales de Argentina e Iberoamérica.

Mauricio Macri y Santiago Caputo, entre risas en la cena de la Fundacion Libertad portada
Mauricio Macri y Santiago Caputo, entre risas en la cena de la Fundacion Libertad portada

Asimismo, al martes siguiente, a las 19, Milei encabezará el debate de la obra “La teoría general del empleo, el interés y el dinero”, una de las más influyentes del economista británico, John Maynard Keynes, fuertemente cuestionado por el libertario, en un evento organizado por la Fundación Faro. Lo hará en el Palacio Libertad junto al economista Juan Carlos De Pablo y al diputado Adrián Ravier.

Luego de la extensa sesión en Diputados del miércoles 29 de abril, el libertario cerrará la edición 13° de la Expo EFI 2026 que se realizará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. En representación del Poder Ejecutivo asistirán además los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Al cierre del mes, que coincide con el final de la semana, los titulares de las nueve carteras deberán presentar el plan de ajuste cuyas metas establecidas parten de una reducción del 2% de gastos corrientes y 20% de capitales que quedará a discreción de cada ministro. “Hasta entonces no recibimos información, pero la meta es la misma para todos los ministerios por igual. Después cada uno tiene su libertad para implementarlo internamente de la manera que considere correcta”, sintetizó una voz involucrada.

Con la reciente decisión de la Oficina Anticorrupción de prorrogar el plazo -inicialmente previsto para el 30 de este mes- para entregar las declaraciones juradas de los funcionarios, la administración libertaria gana tiempo hasta el 31 de julio para que el ministro coordinador actualice el informe sobre su evolución patrimonial en medio de la investigación en curso. “Manuel va a salir fortalecido”, prometen en las filas violetas.

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