Daniel Radcliffe, sobre su mayor desafío: “Lo más aterrador que hice en el escenario fue bailar, 100 por ciento”

Daniel Radcliffe redefine su carrera tras Harry Potter al apostar por el teatro y la comedia como espacios de crecimiento personal y artístico (REUTERS/Mario Anzuoni)

La transformación profesional de Daniel Radcliffe evidencia cómo es posible reinventar una carrera después de alcanzar la fama mundial en la adolescencia. El actor británico multiplicó sus registros en los escenarios de Nueva York y la televisión de Estados Unidos, manteniéndose fiel a una búsqueda de autenticidad y riesgo creativo. Así lo relató en Happy Sad Confused, el pódcast estadounidense sobre cine y artes escénicas.

Después de su papel central en Harry Potter, Radcliffe sumó éxitos en Broadway, incursionando en la comedia y estrenando propuestas de teatro interactivo como Every Brilliant Thing. Su recorrido es una apuesta consciente por el reto y la libertad artística: “Haz lo que te dé la gana. Ahora eres libre para divertirte”, compartió con franqueza en Happy Sad Confused, aludiendo a la oportunidad y la responsabilidad que conlleva la notoriedad desde joven.

Radcliffe transformó los límites del estrellato juvenil optando por el teatro y la comedia como plataformas de autoafirmación y experimentación. Tras finalizar la saga de Harry Potter, eligió proyectos donde pudiera crecer y asumir nuevos riesgos. El contacto directo con el público y la exploración de temas profundos, como en Every Brilliant Thing, caracterizaron su carrera más reciente en Nueva York.

El éxito de Daniel Radcliffe en Broadway destaca el valor de la autenticidad y la búsqueda constante de nuevos desafíos creativos (Harry Potter y el cáliz de fuego (2005)

El salto inicial al teatro para Radcliffe se produjo con Equus bajo la dirección de la directora Thea Sharrock. Recordó en Happy Sad Confused que su infancia estuvo marcada por la costumbre familiar de asistir a espectáculos en vivo: “Siempre quise hacer teatro. En casa, ir al teatro formaba parte de nuestra vida cultural”. Reconoce que debutar en el escenario londinense a los 17 años fue “una completa locura”.

Al principio, algunos medios británicos manifestaron una actitud escéptica, pero Radcliffe encontró respaldo en figuras como Richard Griffiths. “Si me estaba equivocando, no podía estar rodeado de mejores personas”, afirmó sobre su experiencia en Equus, subrayando cómo esos vínculos le permitieron crecer profesional y personalmente.

El contacto con la comedia musical llegó con How to Succeed in Business Without Really Trying. Sin embargo, el temor a bailar sobre el escenario persistía. “Desnudarse es fácil. Bailar fue… cuando me preguntan qué es lo más aterrador que hice en el escenario, siempre respondo: bailar, 100 por ciento”, expresó. La comprensión y dominio de la coreografía requirieron meses de preparación y representaron un punto de inflexión significativo para su confianza actoral.

Broadway, camaradería y búsqueda de autenticidad

El actor británico revela cómo las colaboraciones con figuras como Jonathan Groff y Lindsay Mendez fortalecen la camaradería y la creatividad en Broadway (Captura de video)

Radcliffe alcanzó la consagración en Broadway, uno de los principales escenarios teatrales de Estados Unidos, con Merrily We Roll Along, compartiendo escena con Jonathan Groff y Lindsay Mendez. “Sigo muy unido a Jonathan y Lindsay; también al equipo de producción. Algunos ahora están conmigo en Every Brilliant Thing”, comentó, reflejando la continuidad de esos lazos creativos.

Para él, Merrily fue más que un trabajo: “Fue un periodo en el que había un nivel de emoción y sinceridad cada noche que no debía simular, y llegué al punto en que nunca más quiero fingir emociones sobre el escenario”. Este enfoque lo impulsó a aceptar el desafío de Every Brilliant Thing porque, según destacó, la autenticidad venía impuesta por la propia dinámica de la obra.

En la producción, combinó teatro interactivo y la exploración de temáticas como la depresión y el suicidio: “No hay nada igual. Entrar en contacto directo con el público y escoger al azar personas para el elenco es estresante antes de empezar, pero también la experiencia más gratificante que viví en escena”, confesó en Happy Sad Confused.

Radcliffe enfrenta los retos del escenario con honestidad, admitiendo que superar el miedo a bailar fue clave para su confianza actoral (Warner Bros. Pictures)

Destacó el valor catártico de la obra, tanto para la audiencia como para sí mismo, al unir los momentos tristes con un peculiar sentido del humor.

Para Radcliffe, el intercambio honesto con el público es esencial: “Hay algo en ser verdaderamente conocido y visto por otra persona… por eso existe el amor”, reflexionó, explicando el impulso que lo lleva a buscar siempre conexiones auténticas en sus representaciones.

Televisión, comedia y nuevas colaboraciones

En televisión, Radcliffe encontró un espacio fértil para reinventarse desde el humor. En la serie de comedia The Fall and Rise of Reggie Dinkins, comparte pantalla con Tracy Morgan y califica la experiencia como “excepcionalmente divertida”. La densidad de chistes y la química con Morgan convierten cada episodio en un reto fresco: “Tracy logra que frases que nadie más podría hacer creíbles resulten así”, señaló en el pódcast.

La cotidianidad familiar y el humor caracterizan la vida privada de Daniel Radcliffe, quien opta por una paternidad sencilla y aficiones originales (Warner Bros/1492 Pictures/Collection ChristopheL via AFP)

Esta apertura a nuevas experiencias lo llevó a colaborar con figuras inesperadas como Megan Thee Stallion, una participación que consideró sorprendente y divertida. Aunque reconoce que el teatro le resulta más natural, la televisión le permite experimentar con improvisación y espontaneidad. Advierte: “Si me piden bailar, que me avisen con tiempo. No puedo improvisar una coreografía de la noche a la mañana”.

Cotidianidad, humor y autopercepción

La relación de Radcliffe con la fama y su percepción pública genera anécdotas recurrentes, como las confusiones habituales con Elijah Wood. “Firmé un ejemplar de El Señor de los Anillos en la puerta del teatro la otra noche. Es genial”, relató, destacando el parecido y la amabilidad de su colega: “Es un placer que te confundan con alguien tan genuinamente amable y talentoso”.

Fuera de escena, Radcliffe insiste en una vida cotidiana sencilla. “En casa solo intento ser un padre poco impresionante y muy normal durante el mayor tiempo posible”, compartió sobre su rutina familiar, mientras su hijo empieza a reconocerlo tras verlo por casualidad en televisión.

Radcliffe se distancia de las presiones mediáticas, apoyándose en su pareja para filtrar críticas y enfocándose en su relación con el público (Backgrid/The Grosby Group/Warner Bros.)

Entre sus aficiones, menciona la preferencia por ropa básica de calidad y la colección de pequeños dinosaurios para su hijo. Reconoce ser autocrítico y evita leer los comentarios sobre su trabajo: “Cuando era joven, logré mantenerme protegido de las críticas. Ahora dejo que mi pareja las lea primero y me cuente lo esencial”, admitió, mostrando su distancia respecto a la presión mediática.

El humor también marca sus días: desde preguntas insólitas de entrevistadores —“¿Preferirías un puñado de abejas en la boca o una abeja en el trasero?”— hasta su gusto poco común por platos británicos como los jellied eels, una preparación de anguila en gelatina. Cada nueva anécdota le recuerda la importancia de no tomarse demasiado en serio.