El emotivo adiós de Tori Spelling a Patrick Muldoon, su expareja de los años 90

Tori Spelling rinde homenaje a Patrick Muldoon tras su fallecimiento y destaca su legado como persona y artista (Instagram/@torispelling/REUTERS)

Tori Spelling se pronunció días después de la muerte de su expareja Patrick Muldoon, ocurrida el 19 de abril. Le dedicó un homenaje en Instagram en el que reconoció que necesitó tiempo antes de poder escribir sobre su pérdida. Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en la exitosa serie estadounidense Days of Our Lives y la exitosa serie estadounidense Melrose Place, tenía 57 años.

“Esta publicación me tomó un par de días. No estaba lista para escribir porque entonces se volvería real. Y esto no debería ser real”, escribió Spelling en su tributo, publicado el martes por la noche. La actriz, que se hizo conocida por su papel en Beverly Hills, 90210, confesó que, como tantas otras, se había enamorado del personaje de Austin que Muldoon interpretaba en Days of Our Lives, aunque admitió que no estaba segura de habérselo dicho nunca en vida.

La emotiva despedida de Spelling en Instagram resalta la conexión profunda que mantenía con Muldoon, su ex pareja (Instagram/@torispelling)

“Lo que conocí y de lo que me enamoré no fue solo una criatura hermosa por fuera, sino el alma más bella”, continuó Spelling. Según su relato, ambos compartían afición por los Broncos, las guitarras, hacer el ridículo juntos y, especialmente, por el musical Grease.

“¡Me encantaba cantarla a pleno pulmón. Yo era Sandy y él era Danny!”, escribió, acompañando sus palabras con una fotografía de ambos bailando y cantando tomada durante su cumpleaños número veintidós, en 1995.

El actor, recordado por su papel en "Days of Our Lives", murió a los 57 años y conmocionó a amigos y colegas (Instagram/@torispelling)

Spelling destacó además la calidad humana de Muldoon: su talento, su capacidad para hacer sonreír a quienes lo rodeaban y su dedicación profesional. “Era... apasionado por todo lo que hacía. Y tenía el don de hacer sonreír a los demás y de llenar de alegría absoluta a todos los que tuvieron la suerte de estar en su órbita”, señaló.

La amistad entre ambos perduró mucho más allá del romance que mantuvieron en los años noventa. Tori Spelling relató que Patrick Muldoon siguió presente en su vida en momentos difíciles, incluido su divorcio. “Décadas después lo encontré como un amigo verdadero cuando estaba pasando por mi divorcio. Me llamaba para saber cómo estaba y me mandaba los peores chistes para hacerme reír. Le encantaba cuando ponía los ojos en blanco. Ahora extraño esos chistes estúpidos.”, escribió.

El talento, sentido del humor y solidaridad de Patrick Muldoon marcaron la vida profesional y personal del actor (Instagram/@torispelling)

La ex estrella de televisión también reveló el apodo con el que se llamaban mutuamente, un término cariñoso y soez que da cuenta del vínculo que los unía. “Era... el ser humano más amable y cariñoso, con el sentido del humor más raro y genial”, escribió. “Nos reímos mucho. Me reí con él y de él, y lo adoraba. Nos llamábamos ‘Cara de p*ta’. ¡Así éramos nosotros!”.

La conexión entre Patrick Muldoon, Tori Spelling y la también actriz Denise Richards quedó expuesta en un episodio del reality show estadounidense Denise Richards and Her Wild Things, emitido en 2025. En ese episodio, Richards llamó al actor para recordarle el peculiar desenlace de su relación, que terminó cuando él comenzó a salir con Tori.

Él reconoció, con humor, que sus recuerdos de esa época eran borrosos. “Un hombre dejó de ver a Denise Richards por mí. Siempre quise una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; con esto me conformo”, bromeó Spelling.

La amistad entre Tori Spelling y Patrick Muldoon perduró tras el romance, especialmente durante momentos difíciles como el divorcio de la actriz (Instagram/@torispelling)

Richards, por su parte, también expresó su dolor en redes sociales tras la muerte de quien consideraba su mejor amigo: “Estoy profundamente destrozada y devastada”, escribió la actriz, quien compartió que se habían conocido en su primera clase de actuación cuando ella tenía 19 años y él, 21. “Treinta y seis años después. Toda mi vida adulta y no la concibo sin ti”, lamentó.

Lola Sheen, hija de Denise Richards y Charlie Sheen, también se sumó a las muestras de duelo. “Pensé que eras el que iba a estar en nuestras vidas para siempre”, escribió la joven de veinte años. “Cuando pienso en mi infancia, pienso en ti, Pat”.