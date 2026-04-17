Entretenimiento

“Fue un gran viaje”: la sentida despedida de Christopher Meloni tras la cancelación de su spin-off de ‘La ley y el orden’

El actor contuvo las lágrimas al decir adiós a “Crimen organizado” tras cinco temporadas

Guardar

Christopher Meloni contiene las lágrimas al despedirse de la serie "La ley y el orden: Crimen organizado"

El final de La ley y el orden: crimen organizado ya es oficial, y su protagonista, Christopher Meloni, no tardó en reaccionar públicamente. El actor compartió un video en redes sociales en el que, visiblemente conmovido, agradeció a los fans y se despidió de uno de los personajes más importantes de su carrera: el detective Elliot Stabler.

Meloni apareció con un mensaje en Instagram, pocas horas después de conocerse la cancelación de la serie tras cinco temporadas. En el clip, el actor de 65 años contuvo las lágrimas mientras reflexionaba sobre su paso por la franquicia.

“Hola a todos, acabo de ver que anunciaron que ‘Organized Crime’ no volverá”, dijo. “Así que quería tomarme este momento para agradecer a los fans, que no solo ayudaron a darle vida y longevidad al personaje de Elliot Stabler, sino por acompañarlo y darle la bienvenida de nuevo”.

“Fue un buen viaje. Fue un buen viaje, me divertí mucho interpretándolo. Fue un gran viaje, pero gracias. Ustedes me ayudaron a tener una carrera que nunca soñé. Casi 17 años”, concluyó el actor.

Christopher Meloni se despide de su spin-off 'Law & Order: Organized Crime'
Meloni interpretó a Elliot Stabler durante casi 17 años dentro del universo “Law & Order”.(Créditos: Peacock)

De acuerdo con Variety, el anuncio de la cancelación se conoció el 16 de abril y confirma que la serie no regresará para una sexta temporada. Aunque Meloni seguirá apareciendo ocasionalmente en Law & Order: Special Victims Unit, este cierre marca el fin de su etapa como Stabler a tiempo completo.

Un personaje clave en “La ley y el orden”

Elliot Stabler es uno de los rostros más reconocibles del universo Law & Order. Meloni interpretó al detective desde 1999 en Special Victims Unit, donde compartió protagonismo con Mariska Hargitay, quien da vida a Olivia Benson.

El actor permaneció en la serie durante 12 temporadas, hasta su salida en 2011. Su regreso se concretó en 2021, cuando retomó el papel en el spin-off Crimen organizado, una producción que exploraba una nueva etapa del personaje tras años fuera de Nueva York.

Christopher Meloni se despide de su spin-off 'Law & Order: Organized Crime'
Meloni lideró 75 episodios de “Organized Crime” junto a un nuevo equipo policial.(Créditos: Peacock)

En esta nueva historia, Stabler volvía a la ciudad “después de una década en el extranjero para reconstruir su vida tras una devastadora pérdida personal”, según la sinopsis oficial. Allí se integraba a la Oficina de Control del Crimen Organizado, trabajando junto a la sargento Ayanna Bell.

A lo largo de cinco temporadas y 75 episodios, la serie desarrolló tramas más serializadas y centradas en el personaje, alejándose del formato clásico de casos autoconclusivos.

Christopher Meloni se despide de su spin-off 'Law & Order: Organized Crime'
Meloni retomó el personaje tras su recordada salida de “SVU” luego de 12 temporadas.(Créditos: Peacock)

Aunque la noticia impactó a los seguidores, el desenlace no fue del todo inesperado. La cancelación se formalizó un año después de que la quinta temporada terminara su emisión en junio de 2025 en la plataforma Peacock.

En ese periodo, la serie llevaba meses en una especie de limbo, sin avances concretos hacia una nueva temporada. Incluso hubo intentos iniciales de buscar un nuevo showrunner, pero estos no prosperaron.

Temas Relacionados

Christopher MeloniLa ley y el ordenLaw & Order: Organized CrimeSeriesEntretenimiento

Últimas Noticias

Victoria Beckham afirma que sus hijos deben ser “sensatos” en aparente indirecta a Brooklyn

La diseñadora defendió su rol como madre y elogió a su hija Harper en una reciente entrevista

Victoria Beckham afirma que sus hijos deben ser “sensatos” en aparente indirecta a Brooklyn

Christina Applegate fue hospitalizada en medio de su batalla contra la esclerosis múltiple

El representante de la actriz estadounidense no confirmó ni desmintió la información

Christina Applegate fue hospitalizada en medio de su batalla contra la esclerosis múltiple

Michael J. Fox confesó que estaría encantado de volver a “Shrinking” en una próxima temporada

El actor destacó el ambiente profesional, la armonía y la colaboración en el set como claves para haber aceptado volver, dejando claro que su deseo de regresar depende del increíble equipo del programa

Michael J. Fox confesó que estaría encantado de volver a “Shrinking” en una próxima temporada

John Krasinski lidera el salto de Jack Ryan a película con Guerra Fantasma en Prime Video

El icónico personaje regresa ahora en formato de largometraje y acompañado por Sienna Miller en una misión internacional que promete acción a raudales, con estreno global el 20 de mayo exclusivamente en streaming

John Krasinski lidera el salto de Jack Ryan a película con Guerra Fantasma en Prime Video

Benjamín Vicuña protagoniza “El resto bien”, la nueva apuesta de Flow con humor y crisis existencial

El reconocido actor se pone en la piel de Ariel, un historietista en plena reinvención, en la serie original que llega a Flow y reúne a grandes talentos de la comedia y la animación de la región

Benjamín Vicuña protagoniza “El resto bien”, la nueva apuesta de Flow con humor y crisis existencial
DEPORTES
Echaron al entrenador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial: la millonaria suma que recibirá como indemnización

Echaron al entrenador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial: la millonaria suma que recibirá como indemnización

“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

Reaparecieron en vivo el periodista y la hincha de Boca Juniors que se viralizaron: “Lo más lindo del día fue conocerla a ella”

Nico Paz develó el consejo que le dio Lionel Messi y habló de los rumores del Real Madrid e Inter

“El mágico Campazzo”: el pase sin mirar del argentino en la victoria del Real Madrid del que habla el mundo

TELESHOW
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

Roxette homenajeó a Los Redonditos de Ricota durante su show en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

EEUU emite alerta de nivel 3 por tormentas con tornados y granizo gigante para más de 50 millones de personas

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán

Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

“Legítimo derecho a la crítica”: el escritor italiano Roberto Saviano fue absuelto en el juicio por difamación