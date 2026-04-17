“Fue un gran viaje”: la sentida despedida de Christopher Meloni tras la cancelación de su spin-off de ‘La ley y el orden’

Christopher Meloni contiene las lágrimas al despedirse de la serie "La ley y el orden: Crimen organizado"

El final de La ley y el orden: crimen organizado ya es oficial, y su protagonista, Christopher Meloni, no tardó en reaccionar públicamente. El actor compartió un video en redes sociales en el que, visiblemente conmovido, agradeció a los fans y se despidió de uno de los personajes más importantes de su carrera: el detective Elliot Stabler.

Meloni apareció con un mensaje en Instagram, pocas horas después de conocerse la cancelación de la serie tras cinco temporadas. En el clip, el actor de 65 años contuvo las lágrimas mientras reflexionaba sobre su paso por la franquicia.

“Hola a todos, acabo de ver que anunciaron que ‘Organized Crime’ no volverá”, dijo. “Así que quería tomarme este momento para agradecer a los fans, que no solo ayudaron a darle vida y longevidad al personaje de Elliot Stabler, sino por acompañarlo y darle la bienvenida de nuevo”.

“Fue un buen viaje. Fue un buen viaje, me divertí mucho interpretándolo. Fue un gran viaje, pero gracias. Ustedes me ayudaron a tener una carrera que nunca soñé. Casi 17 años”, concluyó el actor.

Meloni interpretó a Elliot Stabler durante casi 17 años dentro del universo “Law & Order”.(Créditos: Peacock)

De acuerdo con Variety, el anuncio de la cancelación se conoció el 16 de abril y confirma que la serie no regresará para una sexta temporada. Aunque Meloni seguirá apareciendo ocasionalmente en Law & Order: Special Victims Unit, este cierre marca el fin de su etapa como Stabler a tiempo completo.

Un personaje clave en “La ley y el orden”

Elliot Stabler es uno de los rostros más reconocibles del universo Law & Order. Meloni interpretó al detective desde 1999 en Special Victims Unit, donde compartió protagonismo con Mariska Hargitay, quien da vida a Olivia Benson.

El actor permaneció en la serie durante 12 temporadas, hasta su salida en 2011. Su regreso se concretó en 2021, cuando retomó el papel en el spin-off Crimen organizado, una producción que exploraba una nueva etapa del personaje tras años fuera de Nueva York.

Meloni lideró 75 episodios de “Organized Crime” junto a un nuevo equipo policial.(Créditos: Peacock)

En esta nueva historia, Stabler volvía a la ciudad “después de una década en el extranjero para reconstruir su vida tras una devastadora pérdida personal”, según la sinopsis oficial. Allí se integraba a la Oficina de Control del Crimen Organizado, trabajando junto a la sargento Ayanna Bell.

A lo largo de cinco temporadas y 75 episodios, la serie desarrolló tramas más serializadas y centradas en el personaje, alejándose del formato clásico de casos autoconclusivos.

Meloni retomó el personaje tras su recordada salida de “SVU” luego de 12 temporadas.(Créditos: Peacock)

Aunque la noticia impactó a los seguidores, el desenlace no fue del todo inesperado. La cancelación se formalizó un año después de que la quinta temporada terminara su emisión en junio de 2025 en la plataforma Peacock.

En ese periodo, la serie llevaba meses en una especie de limbo, sin avances concretos hacia una nueva temporada. Incluso hubo intentos iniciales de buscar un nuevo showrunner, pero estos no prosperaron.