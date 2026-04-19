Entretenimiento

La hija de Kim Kardashian y Kanye West exhibe grills de oro blanco y causa impacto en redes sociales

El uso de fundas dentales decorativas personalizadas por la hija mayor de la empresaria y el rapero ha impulsado discusiones sobre tendencias juveniles y la influencia familiar en plataformas como TikTok e Instagram

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Primer plano de North West con cabello azul turquesa, un grill de dientes plateado con forma de sierra y uñas acrílicas transparentes muy largas
Las fundas dentales de oro blanco de North West marcan una tendencia audaz en la moda juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última aparición de North West encendió las redes: la hija de Kim Kardashian y Kanye West mostró unos grills de oro diseñados a medida que rápidamente se volvieron tendencia. Se trata de fundas dentales decorativas de oro blanco de 14 quilates, creadas por Gabby Elan Jewelry, una apuesta estética que suma un nuevo guiño audaz a su estilo y refuerza su creciente presencia en el universo fashion, según destacó People.

Los grills de North West son fundas dentales temporales que cubren 20 dientes y están elaboradas en oro blanco de 14 quilates, con acabados en azul metálico, rojo “Candy” y dorado brillante. La personalización del diseño y la variedad de colores han impulsado el debate y el interés en las redes sociales sobre el impacto de estos accesorios en la moda juvenil.

Primer plano de una persona con cabello azul brillante cubriendo su rostro con las manos. Se ven uñas negras, piercings dérmicos y una pulsera de tachuelas
North West apuesta por accesorios personalizados y colores vibrantes en sus apariciones públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La viralidad del accesorio se vio potenciada por la actividad digital de North y su madre. Page Six detalló que el video de TikTok donde ella luce los grills, publicado en la cuenta que comparte con Kim Kardashian, superó las 700.000 reproducciones en cuestión de horas.

La publicación coincidió con el revuelo causado por la reciente transformación dental de Kanye West, quien reemplazó su dentadura por una prótesis de titanio, lo que acentuó la atención mediática sobre la familia y consolidó el interés por sus elecciones estéticas entre los seguidores más jóvenes.

North West, la hija de Kim Kardashian
La viralidad de los nuevos accesorios dentales de North West generó debate en redes sociales (TikTok)

Detalles de los grills de oro de North West

Las fundas dentales decorativas de North West fueron diseñadas por Gabby Elan Jewelry, una firma de Nueva York que ha confirmado al medio citado la exclusividad de este encargo. El accesorio, formado por 20 piezas en oro blanco, se ajusta tanto a los dientes superiores como a los inferiores y destaca por sus colores, especialmente el azul metálico, visible en publicaciones de TikTok desde comienzos de abril.

A través de Instagram, la marca presentó también un modelo “Candy Red”. Estas fundas son extraíbles, como aclaró North en una transmisión en directo, respondiendo preguntas sobre el efecto visual de las versiones en negro y puntualizando: “¿Por qué mis dientes son negros? ¿Estamos bien?”. Luego explicó: “Puedo quitármelos”, confirmando así que el accesorio es temporal.

Tendencias y reacciones a la moda de North West

Primer plano de una persona con pelo azul brillante, grandes gafas de sol oscuras, grillz plateados y un collar con colgante de calavera enjoyado
El diseño exclusivo de Gabby Elan Jewelry destaca en la sonrisa de la hija de Kim Kardashian. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, North West ha adoptado estilos cada vez más atrevidos. Ya en diciembre mostró un set previo de grills con diamantes y bordes afilados, y en otra ocasión lució piezas negras, lo que generó discusión en redes sociales sobre su expresividad.

La joven también ha llamado la atención con otros accesorios de moda, como piercings falsos en manos y uñas, así como pelucas de colores vivos, consolidando una imagen reconocible en la cultura pop adolescente.

Las reacciones a sus elecciones han sido variadas, pero, según el medio, los comentarios críticos no han sido un obstáculo para que siga experimentando y marcando tendencia.

Influencia familiar y presencia en el mundo del espectáculo

North West
North West sorprendió con fundas dentales removibles y estilos únicos en TikTok. (TikTok/Kimandnorth)

El entorno de North West ha favorecido su exposición mediática. Como hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, participa activamente en proyectos artísticos y apariciones públicas. El 1 de abril, la joven se unió a su padre en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde interpretaron juntos “Talking” y “Piercing on My Hand”, como informó People.

Los medios del espectáculo han seguido de cerca cada nuevo paso de North, percibiendo sus decisiones de estilo como parte de una posible construcción de marca personal desde temprana edad. Su interacción en redes y escenarios refuerza su presencia en la industria del entretenimiento.

North West
La influencia familiar potencia la presencia de North West en la cultura pop actual

La determinación de North West por avanzar en la escena artística se mantiene firme ante las opiniones diversas. Sus recientes colaboraciones y respuestas públicas afianzan su papel como figura emergente dentro del mundo del espectáculo juvenil.

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