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Marlon Wayans reveló su única condición para trabajar en “¿Y dónde están las rubias? 2″

El actor y comediante dejó abierta la posibilidad de volver a otra de sus alocadas parodias

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¿Y dónde están las rubias?
Los hermanos Wayans expresan disposición a retomar la icónica comedia "¿Y dónde están las rubias?" tras dos décadas (Sony Pictures)

Marlon Wayans dejó abierta la puerta a una secuela de ¿Y dónde están las rubias?, pero puso una condición clara: el éxito de Scary Movie 6 en taquilla será el factor determinante para que el proyecto avance.

En una entrevista con Entertainment Tonight, los hermanos Marlon Wayans y Shawn Wayans se mostraron dispuestos a retomar la comedia que protagonizaron y coescribieron en 2004.

“Lo diré de esta manera: estamos dispuestos”, afirmó Marlon, mientras que Shawn fue más directo al señalar que una secuela “puede suceder” si el público acompaña a la nueva entrega de Scary Movie en su estreno teatral, previsto para el 4 de junio en América Latina.

El vínculo entre ambos proyectos no es casual. Los Wayans regresan a la franquicia de Scary Movie tras haber estado ausentes en las tres entregas anteriores, y apuestan por ese regreso como termómetro del interés del público en su estilo de comedia.

Si las audiencias responden, ¿Y dónde están las rubias? 2 pasaría de ser una posibilidad a convertirse en una realidad concreta.

y dónde están las rubias?
La recaudación global de la película superó los 110 millones de dólares desde su estreno en 2004 (Sony Pictures)

Estrenada en 2004, ¿Y dónde están las rubias? seguía a dos agentes del FBI que se infiltraban encubiertos transformándose de hombres afroamericanos en una pareja de mujeres rubias y adineradas, con el objetivo de proteger a unas socialites de un plan de secuestro.

La película recaudó más de 110 millones de dólares en todo el mundo y con el tiempo se convirtió en un título de culto dentro de las comedias de estudio de la época.

Marlon Wayans había detallado previamente, en el livestream Mafiathon 3 de Kai Cenat, las exigencias físicas que implicó la producción original.

El actor explicó que pasaban “siete horas en maquillaje todos los días, y luego trabajábamos 14 horas después de esas siete horas porque producíamos la película”.

A eso se sumaba que quitarse el maquillaje llevaba una hora adicional, lo que dejaba a los hermanos con apenas tres horas de descanso por noche.

Además de este film, Marlon Wayans también ha mencionado la posibilidad de retomar Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood, otra colaboración temprana entre los hermanos.

y dónde están las rubias?
Marlon Wayans detalló los desafíos físicos y maratónicas jornadas de maquillaje vividas durante el rodaje original de la comedia (Sony Pictures)

Todo lo que se sabe de “Scary Movie 6″

Scary Movie 6 reunirá por primera vez en décadas al núcleo original de la franquicia. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall regresan a sus respectivos roles junto a caras nuevas y figuras conocidas de entregas anteriores.

La película fue dirigida por Michael Tiddes a partir de un guion firmado por Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans y Rick Alvarez.

En CinemaCon, Paramount presentó nuevas imágenes del filme ante la industria en Las Vegas. Las escenas mostraron parodias de títulos recientes como Get Out, Weapons, Sinners, Longlegs y John Wick, entre otros.

Según informó Deadline, la secuencia de apertura sitúa a Marlon Wayans en una escena de hipnosis con Ghostface, el enmascarado de la saga Scream.

Durante el panel, los tres actores presentes —Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris— respondieron a quienes afirman que las comedias para mayores de 17 años no funcionan en taquilla.

"Scary Movie 6", dirigida por Michael Tiddes y escrita por los hermanos Wayans, llegará a los cines el próximo 4 de junio (Paramount Pictures)

“Eso es una absoluta mentira”, declaró Faris ante el público reunido en el evento, según consignó el citado medio.

El elenco se completa con Cheri Oteri, Chris Elliott, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Dave Sheridan y otros integrantes de la familia Wayans, incluyendo a Gregg Wayans y Kim Wayans.

La producción estuvo a cargo de Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Rick Alvarez y Craig Wayans, bajo el sello de Paramount Pictures y Wayans Brothers, en asociación con Miramax.

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