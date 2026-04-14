De rechazar Ace Ventura a perderse Seinfeld: los grandes “no” de David Alan Grier

David Alan Grier admite haber rechazado los papeles en ‘Ace Ventura’ y ‘Seinfeld’, dos hitos de la comedia en cine y televisión (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una entrevista reciente en Today de NBC, el actor David Alan Grier confesó que rechazó papeles en Ace Ventura: Un detective diferente y en Seinfeld, dos proyectos que posteriormente se convirtieron en referentes de la comedia en cine y televisión.

Grier admitió que no supo prever la trascendencia y el impacto cultural que alcanzarían ambas producciones, decisión que hoy considera un desacierto en su carrera.

El motivo detrás del rechazo a Ace Ventura

Según detalló Grier, su decisión de rechazar el papel principal en Ace Ventura estuvo motivada por la percepción negativa que tuvo del guion original.

El actor explicó que desestimó el guion de ‘Ace Ventura’ por considerar que carecía de potencial creativo atractivo para su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor explicó que, al leer la propuesta, no encontró elementos que le resultaran atractivos desde el punto de vista creativo. “Lo rechacé porque era un mal guion. Lo que no vi fue lo que Jim vio, que fue: ‘¿Puedo hacer cualquier cosa?’”, recordó Grier, en declaraciones difundidas por el portal estadounidense Complex.

Ese papel finalmente recayó en Jim Carrey, quien transformó la película tras su estreno en 1994. Carrey no solo imprimió su propio sello al personaje, sino que reinventó el material de base, una capacidad que, según Grier, fue clave para el éxito de la producción.

Ace Ventura se convirtió en el punto de partida para la proyección internacional de Carrey, quien más tarde protagonizó títulos como La máscara y Tonto y retonto.

La influencia de Jim Carrey y el fenómeno de Ace Ventura

La decisión de Grier permitió que Jim Carrey protagonizara ‘Ace Ventura’ y consolidara una exitosa trayectoria internacional en el cine

El estreno de Ace Ventura impulsó la carrera de Carrey y consolidó su identidad humorística. La película, aunque inicialmente recibió críticas divididas, logró un éxito comercial notable, generando secuelas y productos derivados. Según Complex, la recaudación superó los USD 100 millones a nivel internacional, cifra que reafirmó el atractivo comercial del filme.

Antes de este éxito, Grier y Carrey compartieron pantalla en el programa de sketches In Living Color, emitido por Fox entre 1990 y 1994.

Ese espacio, que también contó con figuras como Jamie Foxx y la familia Wayans, sirvió como plataforma de experimentación para Carrey, quien desarrolló su estilo distintivo durante esa etapa. La colaboración previa entre ambos actores ilustra cómo las trayectorias profesionales pueden divergir a partir de decisiones puntuales.

El rechazo a Seinfeld y su impacto en la cultura televisiva

Grier también audicionó para ‘Seinfeld’ y descartó su potencial, lo que finalmente dejó en manos de Jason Alexander el personaje de George Costanza (foto: Captura/IMDb)

El segundo gran arrepentimiento de la carrera de Grier está vinculado a Seinfeld. El actor audicionó para el papel de George Costanza, pero cuestionó la viabilidad del proyecto y la propuesta de Jerry Seinfeld.

“Audicioné para George Costanza. Leí la escena con Jerry y pensé: ‘Este hombre no puede actuar. No es gracioso. Esto nunca será un éxito’”, relató Grier, según Complex. La interpretación de Costanza quedó finalmente en manos de Jason Alexander.

La serie, que se mantuvo al aire durante nueve temporadas, se consolidó como una de las comedias más influyentes de la televisión estadounidense. Seinfeld alcanzó el estatus de referente cultural, generando una audiencia estimada en más de 38 millones de espectadores en su episodio final, de acuerdo con datos de la consultora Nielsen.

Reflexiones sobre las decisiones de carrera en Hollywood

Grier repasa su trayectoria con humor y honestidad, relatando cómo los rechazos a proyectos exitosos marcaron su visión sobre el riesgo en la actuación (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Actualmente, Grier integra el elenco de la serie St. Denis Medical, donde interpreta a un médico de emergencias.

A sus 67 años, el actor revisa su trayectoria con autocrítica y sentido del humor, reconociendo que las oportunidades pueden perderse por percepciones erróneas. “Bueno... ¡Otra vez mal! Se desperdició la oportunidad”, ironizó, resumiendo el aprendizaje que extrae de estos episodios profesionales.

La experiencia de Grier ilustra cómo, en la industria del entretenimiento, una sola decisión puede alterar el curso de una carrera. Incluso figuras con amplia trayectoria pueden equivocarse al evaluar el potencial de proyectos que, con el tiempo, definen una época y marcan tendencias en la cultura popular.

El peso de las oportunidades y el aprendizaje personal

Las experiencias de Grier revelan cómo la intuición y la autocrítica influyen en las decisiones clave, ofreciendo una lección sobre resiliencia en la industria audiovisual (REUTERS/Mike Blake)

La historia de David Alan Grier es un recordatorio de que el éxito en Hollywood depende tanto del talento como de la capacidad de leer el contexto y anticipar tendencias.

Grier, lejos de lamentar sus decisiones, utiliza estas anécdotas para reflexionar sobre el valor del riesgo y la autocrítica en el desarrollo profesional.

Su testimonio aporta una perspectiva valiosa sobre las dinámicas internas de la industria y la importancia de mantener una actitud abierta frente a lo inesperado.