Alec Baldwin revela las secuelas físicas que le dejó la tragedia del caso ‘Rust’: “Me desmayé tres veces”

Alec Baldwin considera retirarse de la actuación tras el accidente fatal en el set de "Rust", repensando su carrera y su vida personal (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Alec Baldwin reveló que contempla abandonar la actuación después de que el accidente ocurrido en 2021 en el set de Rust transformara por completo su vida personal, profesional y su estado de salud.

El actor de 68 años hizo las declaraciones durante el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, grabado frente a una audiencia en el Boulder International Film Festival.

“Me quedé mucho tiempo en casa. Estuve en casa con mis hijos tres años y medio, casi sin trabajar”, dijo.

Y agregó: “Ya no quiero salir de mi casa. No quiero trabajar más. No quiero. De verdad que no. Quiero retirarme y quedarme en casa con mis hijos”.

El 21 de octubre de 2021, la directora de fotografía Halyna Hutchins murió en el estado de Nuevo México después de que un arma que sostenía Baldwin durante el rodaje de Rust disparara una bala real.

La muerte de Halyna Hutchins y las consecuencias legales han impactado profundamente la salud y situación económica de Baldwin (Hulu/Grosby Group)

El director Joel Souza también resultó herido. Baldwin indicó de manera constante que no jaló el gatillo y que desconocía que el arma contenía munición real en lugar de balas de fogueo.

En enero de 2023, fue acusado de homicidio involuntario, cargo que fue desestimado en abril de ese mismo año.

En enero de 2024 fue acusado nuevamente, pero en julio de 2024, tres días después del inicio del juicio, el juez desestimó todos los cargos con prejudicio tras determinar que las autoridades habían ocultado evidencia deliberadamente a la defensa.

En enero de 2025, la estrella de Hollywood presentó una demanda civil por persecución maliciosa y violaciones a los derechos civiles en Santa Fe, Nuevo México, en la que también acusa a fiscales e investigadores de haber manejado la evidencia de manera intencional.

“Fue indeciblemente difícil de sobrellevar”, declaró el actor al mismo medio sobre la tragedia.

El actor fue absuelto de todos los cargos en el caso "Rust" luego de que el juez determinó irregularidades en la gestión de la evidencia (Franklin/Pool via REUTERS)

El caso no solo afectó su carrera sino también su salud. Alec Baldwin detalló que, como parte del acuerdo con el viudo de Hutchins, Matthew Hutchins, estuvo obligado a regresar a Montana para terminar el rodaje de Rust.

“Me impactó en todos los sentidos: económicamente, en mi carrera, en mi mujer, en mis hijos, en mi salud. Estuve muy enfermo”, señaló en el podcast de The Hollywood Reporter.

El actor describió que desarrolló hipotensión ortostática, una afección nerviosa asociada a la medicación para la presión arterial que provoca pérdidas de conocimiento.

“Me desmayé tres veces durante el fin de semana de St. Patrick’s Day y caí sobre mi mujer. Fue una locura. Fue horrible”, recordó. Estuvo en cama durante ocho días y necesitó dos semanas de fisioterapia antes de poder volver al set.

“Tuve que montar a caballo y volver a Montana para terminar la película, o me iban a demandar. Llegué y no di la actuación que quería dar porque estaba enfermo, pero hice lo que pude”, admitió.

En enero de 2025, Alec Baldwin presentó una demanda civil por persecución maliciosa y violaciones a los derechos civiles en Nuevo México (Ramsay de Give/Pool Photo via AP)

A pesar de la paralización que el caso le impuso, Baldwin retomó de a poco su actividad. Entre sus trabajos recientes figuran Kid Santa, Clear Cut y Crescent City.

También protagonizó la comedia española Torrente for President, en la que interpreta al presidente Donald Trump.

El verano pasado, Baldwin junto a su esposa, Hilaria Baldwin, y sus siete hijos participó en el reality de TLC The Baldwins, que siguió a la familia en su casa en los Hamptons mientras intentaban retomar su vida normal en medio del juicio.

El documental The Trial of Alec Baldwin, dirigido por Rory Kennedy y nominada al Oscar, también aborda este período. La cinta tuvo su estreno en DOC NYC y fue exhibida más recientemente en el Boulder International Film Festival.

Baldwin concluyó el podcast con un gesto personal: llamó por videollamada a su esposa Hilaria frente al público para agradecerle su apoyo. “Les dije que sin ti no habría sobrevivido todo el asunto de Rust“, sostuvo.