“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

Charlie Hunnam contó en la SAG-AFTRA Foundation que su trabajo en Monstruo: la historia de Ed Gein exigió una inmersión emocional y una preparación actoral centrada en la salud mental del personaje

Charlie Hunnam compartió en su entrevista con la SAG-AFTRA Foundation los desafíos y matices detrás de su interpretación de Ed Gein en Monstruo: la historia de Ed Gein, desde el abordaje de la salud mental hasta la preparación actoral que demandó el proyecto. El actor relató cómo su proceso creativo estuvo guiado por una inmersión emocional y atención al detalle en la construcción del personaje.

Charlie Hunnam reveló que la transformación para encarnar a Ed Gein requirió más de 3 meses de preparación, análisis de expedientes médicos y un trabajo conjunto con el equipo creativo. La entrevista recogió cómo enfrentó dudas, ansiedad y la necesidad de comprender la dimensión humana del personaje, además de los dilemas éticos de representar historias basadas en personas reales.

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La génesis de su papel, según el propio Hunnam, tuvo lugar en un momento de transición personal, cuando se encontraba escribiendo y sin proyectos actorales inmediatos. Max Winkler, amigo cercano, lo invitó inicialmente a conversar sobre otro proyecto, pero la charla derivó en una discusión sobre Ed Gein.

Charlie Hunnam explicó que aceptó interpretar a Ed Gein tras una conversación con Max Winkler y Ryan Murphy que definió los temas centrales de la serie Monstruo: la historia de Ed Gein (Créditos: Netflix. Bettmann Archive)

“Conversamos tres horas acerca de Gein. Max propuso que yo debía interpretarlo. Sentí una conexión inmediata con los temas que se querían explorar en la serie”, relató Hunnam sobre el surgimiento del proyecto junto a Winkler y Ryan Murphy.

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Cómo se preparó para interpretar a Ed Gein

Al referirse a la preparación psicológica, Hunnam subrayó la dificultad que implicó documentarse sobre una figura asociada al horror y la violencia.

“Leí todos los libros, pero eran catálogos sensacionalistas. No intentaban descubrir quién era este hombre, ni las razones de sus actos”, contó en la conversación con la SAG-AFTRA Foundation. La respuesta, aseguró, eran sus historias clínicas: “Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo. Mostraban remordimiento, ira y la compleja relación con su madre”. En ese tono, el actor detalló que su preparación actoral fue minuciosa y guiada principalmente por la investigación.

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La preparación de Charlie Hunnam para Ed Gein incluyó más de tres meses de trabajo, lectura de expedientes médicos y análisis de 30 años de internamiento psiquiátrico (Netflix)

“Trabajé alrededor de 3 meses antes del rodaje. Para mí es esencial llegar al primer día completamente preparado”, afirmó. Hunnam admitió que hubo un mes especialmente difícil, marcado por insomnio y dudas sobre su decisión de aceptar el papel: “Me cuestioné muchas veces si había cometido un error. La intensidad de la investigación generó un periodo de mucha vulnerabilidad”.

La documentación clínica sobre 30 años de internamiento psiquiátrico y las revisiones periódicas resultaron fundamentales para comprender la dimensión humana del personaje.

“El monstruo es solo una máscara. En el fondo hay un ser distorsionado, pero traté de hallar su humanidad”, reflexionó. La meta, explicó, era construir una interpretación responsable, consciente del impacto que pueden tener este tipo de narrativas.

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La creación de la voz y el aspecto físico de Ed Gein

Charlie Hunnam afirmó que la investigación sobre Ed Gein le provocó insomnio, ansiedad y dudas sobre su decisión de asumir un papel basado en una persona real (Courtesy Of Netflix)

Uno de los retos fue la creación de la voz de Gein. “La voz fue la mayor obsesión. Necesitaba reflejar su trauma y la influencia de un entorno de aislamiento”, explicó. Para ello, Hunnam se inspiró en registros vocales de diversas personalidades y analizó la cadencia de actores como Mark Rylance y figuras como Michael Jackson.

“Creí que no existía ninguna grabación de Gein, así que busqué voces de la época para encontrar matices. Poco antes de filmar, descubrí una cinta real de Gein, cuya voz era completamente diferente a la que yo había creado. Decidí mantener la mía porque sentí que transmitía mejor mi interpretación del personaje”.

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En cuanto al aspecto físico, Hunnam experimentó con movimientos y la utilización de una máscara, proceso que le permitió encontrar formas de expresión.

La voz de Ed Gein fue la mayor obsesión de Charlie Hunnam, que analizó grabaciones de época y decidió sostener una creación propia para Monstruo: la historia de Ed Gein (Netflix)

“El trabajo físico me ayudó a romper patrones anteriores, a moverme de forma distinta bajo la máscara. Fue liberador descubrir gestos propios y ajenos al personaje”, señaló. El convencimiento en sus elecciones fue clave: “Apostar por una propuesta requiere valentía, aunque al principio resulte extraño para el resto del equipo”.

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El impacto emocional del rodaje

La relación con el equipo, especialmente con Laurie, quien interpretó a la madre, se construyó desde la confianza y el compromiso mutuo.

“Laurie solo quiso participar después de asegurarse de que yo asumiría el papel con seriedad. Tuvimos una larga conversación y, tras eso, se sumó al proyecto”, narró Hunnam. Destacó la preparación y exigencia que aportó su compañera de reparto.

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Charlie Hunnam señaló que el trabajo físico con movimientos y máscara le permitió construir una expresión distinta para interpretar a Ed Gein (Netflix)

Durante el rodaje, Hunnam encontró alivio emocional rescatando dos gatos y compartiendo sus días con ellos en el hotel.

“Vivir en un hotel de lujo y, aun así, terminar la jornada acompañado de mis gatos, fue un verdadero bálsamo. Tener esos animales para jugar y desconectar me resultó esencial”, comentó sobre cómo gestionó un entorno emocionalmente cargado.

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Como parte del proceso para despedirse del personaje, el actor realizó un viaje personal hasta la tumba de Gein en Wisconsin, Estados Unidos, una experiencia que simbolizó el cierre de su implicación emocional.

Durante el rodaje de Monstruo: la historia de Ed Gein, Charlie Hunnam encontró alivio emocional al rescatar dos gatos y convivir con ellos en el hotel (Netflix)

“Sentí que debía reconocer el peso de interpretar a una persona real; fue importante tomar distancia”, explicó Hunnam. Insistió en la responsabilidad de narrar estas historias con honestidad y humanidad, evitando trivializar el sufrimiento real.

Cerca del cierre de su diálogo con la SAG-AFTRA Foundation, Hunnam reconoció que el mayor reto fue asumir el compromiso de retratar la complejidad de Ed Gein sin simplificaciones.