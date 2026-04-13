De superheroína a referente del cuidado de la piel: el inesperado mundo beauty de Scarlett Johansson

Scarlett Johansson revela cómo su experiencia con piel sensible inspiró la creación de su línea de cuidado de la piel The Outset (REUTERS/Daniel Cole)

El auge de Scarlett Johansson como empresaria del cuidado de la piel representa un cambio en la trayectoria de la actriz, conocida mundialmente por su papel como Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En una entrevista con CBS Sunday Morning, el programa de entrevistas dominical de la cadena estadounidense CBS, Johansson analizó cómo los personajes que interpretó y los retos personales al iniciar su marca The Outset redefinieron su carrera y su visión de éxito.

A lo largo de su trayectoria, enfrentó presiones por la imagen y la limitada variedad de roles femeninos en la industria. La maternidad y sus experiencias personales, como lidiar con piel sensible, la impulsaron a fundar The Outset, una empresa de cuidado de la piel. Así, Johansson desafía los estereotipos y modifica el panorama del cine y los negocios.

Desde sus inicios, Johansson lidió con la presión mediática por su trabajo en pantalla, y por su imagen pública. “Crecí con piel muy sensible. Luché durante años contra el acné y, en un momento, pensé que tendría que convivir con granos y arrugas para siempre”, relató a CBS Sunday Morning.

Johansson comparte que la maternidad transformó su percepción de éxito y autocuidado dentro y fuera de la industria del cine (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz explicó que la autopercepción fue uno de sus mayores desafíos mientras trabajaba en el medio. “Uno se siente muy vulnerable cuando hay algo en la piel que no quieres mostrar. Muchas mañanas me tocaba cubrir brotes de acné antes de ir al set y era agotador. Sé bien lo debilitante que puede ser sentir vergüenza por tu piel”.

La maternidad fue determinante: “Cuando estaba embarazada, comprendí la importancia de ser amable conmigo misma y cambié mis rutinas. Eso ayudó a sanar mi piel”.

Johansson traslada este consejo a su hija, que está cerca de cumplir 12 años: “Siempre le digo que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Le insisto en hidratarse, revisar lo que usa y tratar su piel con suavidad”.

Colin Jost, esposo de Johansson, fue el primer voluntario en probar la línea de productos durante la pandemia de COVID-19 (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la pandemia, su esposo, Colin Jost, participó como primer voluntario en la fase de pruebas de la línea. “Colin fue el conejillo de indias cuando empezamos en plena COVID. A veces olvidaba avisarle sobre algunas sensaciones de los prototipos, así que se llevó más de una sorpresa”, recordó.

Papel de Viuda Negra y la proyección profesional

El personaje de Natasha Romanoff en Marvel marcó un punto de inflexión en la carrera de Johansson. “Interpretar a Viuda Negra fue una oportunidad que cambió la proyección de mi carrera”, manifestó a CBS Sunday Morning. Ese trabajo le dio una visibilidad mundial que le permitió acceder a otros proyectos antes impensables.

La propia Johansson destacó que, además de los papeles en películas independientes y el teatro de Broadway, asumir el rol de heroína de acción supuso una redefinición ante el público y la industria. “Agradezco haber tenido personajes que me retaron tanto en lo artístico como en lo personal. Marvel fue, sin duda, el mayor punto de inflexión”.

Scarlett Johansson atribuye a Viuda Negra el punto de inflexión que marcó su carrera en la industria de Hollywood y la catapultó a nivel mundial (Jay Maidment, Disney-Marvel Studios)

La presión por la imagen y la escasez de oportunidades variadas para mujeres jóvenes en Hollywood también surgieron en sus declaraciones a CBS Sunday Morning. “A principios de los 2000, ser una mujer joven bajo los reflectores era muy difícil. Los papeles que recibía se repetían: la relación amorosa, la figura secundaria, la bomba sexy. Todo respondía a arquetipos”, admitió Johansson. Para ella, el teatro en Nueva York fue el escape que necesitaba para explorar nuevas facetas y crecer en el oficio.

Del cine a los negocios: el surgimiento de The Outset

El salto de Johansson al ámbito empresarial partió de motivos personales. “The Outset nació por una necesidad propia, como mujer con piel sensible, en busca de alternativas reales”, explicó la actriz y fundadora de la marca. La inseguridad frente al espejo y frente a la opinión del público motivó el desarrollo de una gama de productos esenciales.

“El objetivo al fundar The Outset era crear una línea accesible, basada en la transparencia y la calidad. Solo uso estos productos y los recomiendo con seguridad para piel sensible”, enfatizó Johansson.

Scarlett Johansson fundó The Outset motivada por la necesidad de productos de calidad y transparencia para piel sensible, basados en la propia experiencia (Instagram/The Outset)

Emprender la marca le obligó a aprender desde cero sobre el sector y afrontar escepticismo por tratarse de una figura pública. Me preocupaba que creyeran que solo estampaba mi nombre, relató en CBS Sunday Morning. “Es normal que exista desconfianza hacia marcas de celebridades”.

Durante el primer año, la presión externa fue considerable. “Había quien pensaba que, como contaba con expertos y recursos, los productos no serían auténticos. Pero con el tiempo, el propio rendimiento de la línea desvaneció las dudas”, afirmó la empresaria.

Éxito, equilibrio vital y papeles

Consultada sobre su noción de éxito, Johansson fue terminante sobre su carácter cambiante: La definición de éxito varía según el rol: madre, pareja, actriz o empresaria. En lo profesional, para mí, es ofrecer un producto o trabajo que conecte con el público y respete a quienes lo consumen.

La actriz y empresaria destaca que la industria de la belleza puede ser un entorno solidario para mujeres fundadoras, gracias al apoyo de su familia y equipo (REUTERS/Carlos Osorio)

Entre sus trabajos, la actriz menciona experiencias como A View from the Bridge en Broadway, Bajo la piel e Historia de un matrimonio. “Tuve trabajos que cambiaron mi vida. El teatro y el cine independiente me enseñaron a sorprenderme de mis propias capacidades”, declaró. Y agregó: "No existe un equilibrio real entre la vida laboral y personal; admitirlo es el primer paso para ser menos exigente conmigo misma".

Johansson resaltó la importancia de la integridad y la decisión de tomar riesgos: “No se puede avanzar sin aceptar riesgos. Aprendí a evaluar las posibles pérdidas y a seguir adelante, porque tomar decisiones importantes implica dejar ciertas cosas atrás”.

El apoyo de su familia y la confianza del equipo propiciaron su desarrollo. Nunca pensé que me convertiría en empresaria. Descubrí que, aunque la industria de la belleza es competitiva, puede ser muy solidaria, especialmente con mujeres fundadoras.

Al comenzar su carrera, liderar un proyecto propio como actriz era una meta lejana. “Ahora, por suerte, eso está cambiando y es posible desarrollarse en distintas áreas”, afirmó.