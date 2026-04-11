¿El universo de Tintín sigue vigente? Peter Jackson y Andy Serkis reavivan la esperanza de una nueva aventura

Peter Jackson y Andy Serkis reafirman su interés por la secuela de Tintín, generando expectativas entre los seguidores de la franquicia cinematográfica (REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo)

A 15 años del estreno de El secreto del unicornio, las expectativas por una nueva película de Tintín resurgen luego de las declaraciones de Andy Serkis, quien confirmó que Peter Jackson mantiene su interés en dirigir una secuela, según informó el portal especializado Espinof, devolviendo al icónico personaje creado por Hergé al centro de la conversación cinematográfica internacional.

El impacto de la primera película y el legado de Tintín

La primera adaptación cinematográfica de Las aventuras de Tintín se estrenó en 2011, resultado de la colaboración entre Steven Spielberg y Peter Jackson, quienes implementaron técnicas de animación digital y captura de movimiento para acercar la estética del cómic a un formato contemporáneo.

El filme recaudó más de USD 370 millones a nivel global, según Box Office Mojo, y fue elogiado tanto por la crítica como por el público, consolidando el atractivo universal de la franquicia.

La primera película de Las aventuras de Tintín, dirigida por Spielberg y Jackson, logró recaudar más de USD 370 millones a nivel mundial en 2011

La obra original de Hergé, iniciada en 1929, ha sido traducida a más de 70 idiomas y ha vendido 200 millones de copias en todo el mundo, según la editorial Casterman. Este alcance demuestra la vigencia del personaje y la capacidad de las historias de Tintín para conectar con distintas generaciones y culturas.

El estado actual del proyecto de secuela

Según detalló Espinof, Andy Serkis, quien interpretó al capitán Haddock en la primera película, confirmó en una entrevista reciente que Peter Jackson “quiere hacerla de verdad” y que el proyecto de la secuela “sigue vigente”.

Serkis enfatizó que la principal dificultad radica en coordinar las agendas de los involucrados, pero aseguró que el entusiasmo y la determinación de los creadores no han disminuido a lo largo de los años.

Andy Serkis confirma que la concreción de la secuela de Tintín depende de la coordinación entre los productores y la disponibilidad de agendas (REUTERS/Anthony Phelps/File Photo)

La película aún se encuentra en etapa de desarrollo, sin una fecha definida para el inicio del rodaje. La viabilidad del proyecto depende de la capacidad de los productores para sincronizar sus compromisos y capitalizar el renovado interés del público por la franquicia.

Los compromisos profesionales de Jackson y Serkis

En los últimos años, Peter Jackson ha dirigido documentales y proyectos musicales, como Ellos no envejecerán y The Beatles: Get Back, lanzados entre 2018 y 2022, lo que ha ocupado buena parte de su agenda y ha retrasado la posibilidad de retomar Tintín.

Paralelamente, Andy Serkis ha estado involucrado en la dirección de Animal Farm y El señor de los anillos: The Hunt for Gollum, además de confirmar su participación en The Batman: Parte II si el calendario lo permite.

Los compromisos actuales de Peter Jackson y Andy Serkis, con proyectos como The Hunt for Gollum y The Batman II, dificultan la sincronización para realizar la secuela de Tintín (WARNER BROS.)

La multiplicidad de proyectos de ambos creadores evidencia la complejidad de coordinar una producción de gran escala como la secuela de Las aventuras de Tintín, factor clave para que el regreso del reportero belga a la pantalla grande se concrete.

Perspectivas y expectativas para el regreso de Tintín

El respaldo internacional con el que cuenta la franquicia, sumado al prestigio de sus creadores, facilita la obtención de recursos y el interés de estudios internacionales para una eventual producción.

De acuerdo con el portal francés Allociné, la demanda de adaptaciones basadas en historietas europeas ha aumentado en la última década, lo que abre nuevas posibilidades para proyectos como Tintín.

Mientras la fecha de rodaje permanece indefinida, el optimismo expresado por Serkis y Jackson sostiene la expectativa de los seguidores, quienes aguardan el regreso del famoso reportero a la gran pantalla en una producción que busca estar a la altura del legado de Hergé y del éxito alcanzado en 2011.