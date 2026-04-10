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Coachella 2026: guía completa con horarios, artistas y cómo ver el festival en vivo

Coachella regresa a Indio, California, con dos fines de semana de conciertos. Conoce la programación completa y cómo conectarte a la transmisión oficial en vivo

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Todo sobre Coachella 2026: horarios, artistas y cómo ver en vivo el festival
El Empire Polo Club vuelve a recibir a fanáticos de todo el mundo durante el festival.(Composición/REUTERS/EFE)

El desierto de California vuelve a convertirse en el epicentro de la música en vivo con Coachella 2026. Desde este viernes 10 de abril, miles de asistentes llegan al Empire Polo Club de Indio para disfrutar del primero de los dos fines de semana del festival que celebra su edición número 25 con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como principales figuras.

Este año, las actuaciones musicales se desarrollarán del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en su sede habitual. En la lista de artistas seleccionados para compartir su talento se encuentran figuras del pop, rock, música latina, urbana, electrónica e incluso estrellas de k-pop.

Aquí te contamos cómo ver Coachella 2026 en vivo, los horarios y qué artistas se presentan cada día.

Los escenarios del festival presentan una intensa programación durante tres jornadas consecutivas. (REUTERS/Daniel Cole)
Los escenarios del festival presentan una intensa programación durante tres jornadas consecutivas. (REUTERS/Daniel Cole)

Programación destacada por día: horarios y escenarios

Viernes 10 de abril: Sabrina Carpenter

La jornada inaugural tiene como principal figura a Sabrina Carpenter, quien encabezará el escenario principal (Coachella Stage) a las 9:05 p. m. hasta las 10:35 p. m.

Otros shows destacados del viernes incluyen:

  • Teddy Swims – 5:30 p. m., Coachella Stage
  • Central Cee – 5:30 p. m., Mojave
  • The xx – 7:00 p. m., Coachella Stage
  • KATSEYE – 8:00 p. m., Sahara
  • Turnstile – 8:05 p. m., Outdoor Theatre
  • Moby – 8:10 p. m., Mojave
  • Cachirula & Loojan – 8:25 p. m., Sonora
  • Disclosure – 10:35 p. m., Outdoor Theatre
  • Ethel Cain – 10:35 p. m., Mojave
  • Blood Orange – 11:55 p. m., Mojave
  • Sexyy Red – 12:05 a. m., Sahara

Todos los horarios corresponden a la hora local de California.

El cierre del escenario principal estará a cargo de Anyma, desde la medianoche.

La guía de Coachella 2026: horarios y artistas
Horarios del viernes. Las jornadas del festival se extienden con presentaciones de artistas internacionales y emergentes. (Créditos: X)

Sábado 11 de abril: “Bieberchella”

El sábado tendrá como gran protagonista a Justin Bieber, cuya presentación comenzará a las 11:25 p. m. en el Coachella Stage. El canadiense incluirá varios de sus hits en su setlist, además de canciones de sus dos álbumes Swag.

Antes del headliner, destacan:

  • Jack White – 3:00 p. m., Mojave
  • Los Hermanos Flores – 3:55 p. m., Outdoor Theatre
  • Fujii Kaze – 4:30 p. m., Mojave
  • Addison Rae – 5:30 p. m., Coachella Stage
  • Giveon – 7:00 p. m., Coachella Stage
  • Afrojack x Shimza – 7:00 p. m., Quasar
  • Sombr – 7:05 p. m., Outdoor Theatre
  • Taemin – 7:30 p. m., Mojave
  • Nine Inch Noize (Nine Inch Nails + Boys Noize) – 8:00 p. m., Sahara
  • Labrinth – 8:30 p. m., Outdoor Theatre
  • PinkPantheress – 8:55 p. m., Mojave
  • The Strokes – 9:00 p. m., Coachella Stage
  • David Guetta – 9:00 p. m., Quasar
  • Morat – 10:10 p. m., Gobi
  • Interpol – 10:15 p. m., Mojave
  • David Byrne – 10:20 p. m., Outdoor Theatre
La guía de Coachella 2026: horarios y artistas
Datos del sábado. Los calendarios de programación detallan horarios y escenarios para cada presentación.(Créditos: X)

Domingo 12 de abril: Karol G

El domingo, la clausura del primer fin de semana estará en manos de Karol G, quien actuará a las 9:55 p. m. en el Coachella Stage.

También sobresalen:

  • Wet Leg – 4:45 p. m., Coachella Stage
  • Clipse – 5:15 p. m., Outdoor Theatre
  • Los Retros – 5:30 p. m., Sonora
  • Major Lazer – 6:10 p. m., Coachella Stage
  • Foster the People – 6:45 p. m., Outdoor Theatre
  • Iggy Pop – 7:10 p. m., Mojave
  • Young Thug – 7:50 p. m., Coachella Stage
  • Laufey – 8:40 p. m., Outdoor Theatre
  • FKA twigs – 8:45 p. m., Mojave
  • BIGBANG – 10:30 p. m., Outdoor Theatre
  • Kaskade – 10:45 p. m., Sahara
La guía de Coachella 2026: horarios y artistas
Datos del domingo. El festival ofrece espectáculos continuos desde la tarde hasta la madrugada. (Créditos: X)

Cómo ver Coachella 2026 en vivo

Las presentaciones podrán verse en directo a través del canal oficial de Coachella en YouTube, que transmite los siete escenarios del festival: Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi, Sonora y Quasar.

Según la organización, la transmisión comienza este 10 de abril desde las 4:00 p. m. (hora del Pacífico). Tres escenarios —Coachella Stage, Outdoor Theatre y Sahara— estarán disponibles en resolución 4K. Además, los usuarios podrán:

  • Ver hasta cuatro escenarios simultáneamente en pantalla dividida.
  • Acceder al formato “Watch With”, que permite seguir el festival junto a creadores de contenido.
  • Revivir actuaciones destacadas bajo demanda.
  • Seguir el evento desde la aplicación oficial Coachella Livestream.
La guía de Coachella 2026: horarios y artistas
YouTube transmitirá las presentaciones de Coachella 2026 (Créditos: YouTube)

Datos adicionales

Las entradas para Coachella 2026 se agotaron menos de una semana después del anuncio oficial del cartel en septiembre pasado. Aunque el festival ya comenzó, la organización mantiene habilitada su plataforma oficial para liberar boletos adicionales si hubiera disponibilidad.

Entre las bajas confirmadas figuran Solomun, quien se retiró para recuperarse de una cirugía de oído, y Lambrini Girls, debido a una lesión sufrida por su vocalista Phoebe Lunny. En cambio, la participación de FKA twigs sí fue confirmada, tras los problemas de visa que la obligaron a cancelar en 2025.

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