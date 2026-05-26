Sociedad

Desfile, locro patrio y Pericón Nacional, así fue la celebración del 25 de mayo en Lomas de Zamora

El intendente Federico Otermín encabezó junto a funcionarios municipales y su familia una celebración que desbordó la Plaza Grigera, con música en vivo, danza y una iniciativa solidaria enmarcada en el programa Compartir Lomas

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Miles de vecinos de todos los barrios de Lomas de Zamora se congregaron en la Plaza Grigera para festejar el 25 de mayo en familia
Miles de vecinos de todos los barrios de Lomas de Zamora se congregaron en la Plaza Grigera para festejar el 25 de mayo en familia

La Plaza Grigera de Lomas de Zamora fue el escenario de una celebración que desbordó expectativas: miles de personas llegaron al centro del municipio del conurbano bonaerense para participar de Lomas por la Patria en Comunidad, el festejo oficial por el 25 de mayo organizado por la administración local. El intendente Federico Otermín encabezó la jornada junto a su familia y funcionarios del gobierno municipal.

La convocatoria reunió a vecinos de todos los barrios del distrito. La jornada arrancó temprano con el tradicional desfile de instituciones, que abrió paso a una agenda que combinó gastronomía, danza y música en vivo.

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El plato típico de la fecha, el locro patrio, estuvo presente para quienes se acercaron a compartir la celebración al aire libre.

La propuesta cultural incluyó la presentación del Dúo Coplanacu y un baile del Pericón Nacional con la participación de ballets y artistas locales. La secuencia de actividades mantuvo a la plaza ocupada durante toda la jornada, con familias enteras como protagonistas del encuentro.

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Durante el evento se recolectaron frazadas y ropa de abrigo para vecinos en situación de vulnerabilidad a través del programa Compartir Lomas
Durante el evento se recolectaron frazadas y ropa de abrigo para vecinos en situación de vulnerabilidad a través del programa Compartir Lomas

Otermín estuvo acompañado por su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía. También estuvieron presentes la jefa de Gabinete del municipio, Sol Tischik, y la secretaria general, Aldana Scillama.

Ante la plaza colmada, el intendente tomó la palabra. “Es una emoción enorme ver esta Plaza de Lomas repleta de amor por la Patria en tiempos en donde algunos dicen que el amor por la patria pasó de moda”, afirmó Otermín, según informó la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Y agregó: “Lomas le dice sí a la Argentina, sí al futuro, sí a la familia, sí a la comunidad, sí al país maravilloso que tenemos y que lo merecemos, que nunca nada, ni nadie nos haga creer que no somos un país extraordinario”.

El intendente Federico Otermín encabezó la jornada junto a la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar y funcionarios del municipio
El intendente Federico Otermín encabezó la jornada junto a la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar y funcionarios del municipio

Al cerrar su discurso, el jefe comunal agradeció a los presentes: “Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias de corazón a este pueblo maravilloso que se congregó en familia, para expresar el amor por Lomas y el amor por la Patria”, concluyó, según la misma fuente oficial.

La celebración tuvo también una vertiente solidaria. Durante el evento se recolectaron frazadas y ropa de abrigo destinadas a vecinos en situación de vulnerabilidad, que serán distribuidas a través del programa Compartir Lomas.

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