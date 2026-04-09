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Pornografía amateur y voyeurismo: los argumentos de Sean “Diddy” Combs para apelar su condena de prisión

Los abogados del fundador de Bad Boy Records sostienen que la condena de 50 meses es excesiva

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Diddy Combs fue arrestado en septiembre de 2024 tras investigaciones por tráfico sexual y abuso (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Diddy Combs fue arrestado en septiembre de 2024 tras investigaciones por tráfico sexual y abuso (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La defensa de Sean “Diddy” Combs presentó esta semana ante un tribunal federal de apelaciones en Nueva York sus argumentos para revocar o reducir la condena de 50 meses de prisión que cumple actualmente por cargos de transporte para prostitución. El rapero y empresario, de 56 años, cumple su sentencia en el Federal Correctional Institution de Fort Dix, Nueva Jersey, con fecha tentativa de liberación para el 15 de abril de 2028.

La apelación, que se discutirá este jueves ante un panel de jueces de la Segunda Corte de Apelaciones de Estados Unidos, busca cuestionar tanto la validez de la condena como la severidad de la pena. Según los abogados de Combs, la sentencia fue “ilegal, inconstitucional y una perversión de la justicia” porque se basó en conductas por las que el jurado lo había absuelto, como las acusaciones de coerción sexual y conspiración.

La estrategia de la defensa

Los abogados de Diddy sostienen que los encuentros sexuales entre sus novias y trabajadores sexuales contratados por él no constituyen prostitución tradicional, sino “pornografía amateur” protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El rapero y empresario cumple actualmente 50 meses de prisión en Fort Dix, Nueva Jersey, EE. UU. (Foto de Mark Von Holden/Invision/AP, archivo)
El rapero y empresario cumple actualmente 50 meses de prisión en Fort Dix, Nueva Jersey, EE. UU. (Foto de Mark Von Holden/Invision/AP, archivo)

En un escrito judicial, señalaron: “Los ‘Freak Offs’ y las ‘hotel nights’ eran performances sexuales altamente coreografiadas, que involucraban disfraces, juegos de roles y luces preparadas, las cuales se filmaban para que Combs y sus novias pudieran ver esta pornografía amateur posteriormente. La producción y el visionado de este tipo de material está protegido por la Primera Enmienda y, por lo tanto, no puede ser objeto de procesamiento constitucional”.

Además, la defensa argumenta que la Ley Mann, bajo la cual se condenó a Combs, debería interpretarse de manera más estricta, limitando el término “prostitución” únicamente a situaciones donde un cliente paga directamente por sexo.

Los abogados también cuestionan la severidad de la sentencia, pues alegan que condenas similares por transporte para prostitución suelen ser de aproximadamente 15 meses, mucho menos que los 50 meses que Combs recibió.

La respuesta de la fiscalía

Según detalló la prensa estadounidense, la oficina del fiscal federal en Manhattan rechaza los argumentos de la defensa y los califica como “infundados”.

Sean "Diddy" Combs
La apelación busca anular la condena o reducir la pena de Diddy, alegando violaciones constitucionales.(REUTERS/Eric Gaillard)

Los fiscales sostienen que Combs no es un distribuidor de pornografía, sino que contrató y transportó trabajadoras sexuales para beneficio propio, y participó directamente en ocasiones en los actos sexuales.

“Si Combs tuviera razón al afirmar que actos sexuales ‘creativos’, ‘elaborados’ y ‘altamente coreografiados’ estaban protegidos por la Primera Enmienda, entonces ‘burdeles que ofrecieran espacios elaborados y escenificados para que individuos tuvieran sexo con mujeres a cambio de pago podrían reclamar protección de la Primera Enmienda’”, expresaron en un escrito citado por CBS.

Los fiscales también defendieron la sentencia, y dijeron que los jueces pueden considerar conducta relevante para determinar la pena, incluso si el acusado fue absuelto de ciertos cargos. “La absolución en cargos penales no prueba que el acusado sea inocente; solo prueba la existencia de una duda razonable sobre su culpabilidad”, argumentaron.

En esa línea, sostienen que la sentencia de Combs fue justificada por la naturaleza violenta y abusiva de su conducta hacia las víctimas: golpes, amenazas y administración de drogas durante los encuentros sexuales, lo que, según el juez de primera instancia Arun Subramanian, requería una pena ejemplar.

“La corte no tiene la seguridad de que estos crímenes no se volverían a cometer si él quedara en libertad. Se necesitaba una sentencia larga para enviar un mensaje tanto a abusadores como a víctimas de que la explotación y la violencia contra mujeres recibe responsabilidad real”, dijo la fiscalía.

La defensa enfatiza que la pena recibida es cuatro veces superior a la típica para delitos de prostitución similares. REUTERS/Jane Rosenberg
La defensa enfatiza que la pena recibida es cuatro veces superior a la típica para delitos de prostitución similares. REUTERS/Jane Rosenberg

Detalles legales

Combs fue arrestado en septiembre de 2024 tras una serie de denuncias por tráfico sexual y abuso. Durante su juicio, el jurado determinó que no hubo coerción ni explotación sexual suficiente para probar tráfico sexual, pero sí encontró culpable a Combs de transportar a trabajadores sexuales para las llamadas “Freak Offs”.

Su defensa solicita que la condena sea anulada o que se reduzca la pena, y en su defecto, que se remita el caso al juez para un nuevo cálculo de la sentencia.

Mientras tanto, Combs permanece tras las rejas en Fort Dix, con beneficios que podrían reducir ligeramente su condena, como tiempo previo a juicio y participación en programas de rehabilitación de drogas bajo la Ley First Step.

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