Curiosidades y anécdotas que mantienen vigente a “10 Things I Hate About You” tras más de 25 años

Las escenas más emblemáticas de “10 Things I Hate About You” siguen inspirando a nuevas generaciones de cinéfilos

A más de 25 años de su estreno, ocurrido el 31 de marzo de 1999, los secretos del rodaje de “10 Things I Hate About You” siguen cautivando a los seguidores del cine juvenil. Recientes revelaciones recogidas por Us Weekly aportan anécdotas y detalles inéditos sobre el proceso de filmación de este clásico, destacando desafíos técnicos, decisiones arriesgadas y momentos espontáneos que marcaron a toda una generación.

Entre las curiosidades más sorprendentes sobre la filmación de “10 Things I Hate About You” figuran la carga emocional real de algunas escenas, la elección inesperada de parte del elenco principal y las dificultades técnicas y económicas a las que se enfrentó el equipo.

Julia Stiles y Heath Ledger demostraron autenticidad y emoción durante el rodaje de la icónica película juvenil

La producción se realizó en diferentes locaciones de Seattle, Washington, y es recordada por la autenticidad e improvisación de los protagonistas, así como por la apuesta arriesgada de secuencias icónicas que definieron el carácter de la película.

Uno de los momentos más recordados involucra a Kat, interpretada por Julia Stiles, quien recitó el poema a Patrick en medio de emociones genuinas. Stiles relató al medio citado que la escena se filmó al final del verano en dos tomas y que sus lágrimas no estaban planificadas.

Era su primer papel protagónico en una cinta de un gran estudio y, al concluir el rodaje, se sintió abrumada por la experiencia.

El rodaje en locaciones reales de Seattle aportó frescura y realismo a la historia de “10 Things I Hate About You”

La grabación de ese instante clave presentó un problema técnico inesperado. El ruido producido por el equipo de cámara obligó a Stiles a reproducir su voz entrecortada meses después en postproducción de sonido. La actriz detalló que tuvo que recrear toda la pista de audio debido a ese inconveniente, aportando así una capa adicional de dificultad emocional a la escena.

Secretos del casting y química en el reparto

La selección del reparto casi tomó rumbos muy distintos. Marcia Ross, directora de casting, comentó a Us Weekly que Kate Hudson fue considerada seriamente para el papel principal, pero su madre no estaba cómoda con el guion y decidió rechazarlo. Katie Holmes también era candidata, aunque se centró en otro proyecto televisivo, acelerando la decisión del equipo.

El elenco vivió desafíos técnicos y emocionales que marcaron la producción y el legado del filme

Ross explicó que finalmente la química entre Stiles y Heath Ledger fue determinante. El papel de Patrick Verona pudo ser para Josh Hartnett o Ashton Kutcher, ambos también considerados, pero la elección recayó en Ledger, quien realizó así su primer trabajo en Estados Unidos.

La diferencia de edad entre los actores fue significativa. Gabrielle Union admitió a Us Weekly sentirse notablemente mayor respecto a algunos compañeros, quienes aún estaban en la secundaria. Se preguntaba si resultaba creíble en el rol de una adolescente de 15 años y recordó cómo ocultaba referencias personales para no revelar su edad.

La elección del reparto principal fue clave para el éxito y la química en pantalla de la película

Riesgos, locaciones y escenas icónicas

Los desafíos técnicos de la producción incluyeron la secuencia final, en la que Letters to Cleo interpretaba “I Want You to Want Me” en el techo de Padua High School.

Ese momento estuvo a punto de fracasar por el alto coste asociado: la filmación con helicóptero supuso USD 500.000 y fue realizada pese a la negativa inicial del estudio. Kay Hanley, vocalista de la banda, confesó al medio que la apuesta fue tan alta que temían por el futuro laboral del director Gil Junger.

Hanley describió cómo el elenco se agrupó en un techo diminuto, protegido solo por una malla metálica para evitar caer al Puget Sound. Finalmente, la arriesgada escena se concretó y se convirtió en uno de los grandes símbolos del filme.

La famosa serenata de Heath Ledger es recordada por su espontaneidad y por haber sido interpretada en vivo

Las locaciones abarcaron puntos reconocibles de Seattle, Washington. El Stadium High School sirvió de escenario para el ficticio Padua High; Seattle Center fue el fondo de la serenata de Patrick, Gas Works Park acogió la cita en la azotea y la University of Washington, junto a Green Lake Park, aparecieron en varias escenas al aire libre.

Curiosidades sobre los protagonistas y el rodaje

El rodaje estuvo marcado por situaciones poco habituales en cintas juveniles. Además de la diferencia de edad entre los actores, Stiles recordó un ambiente de diversión, camaradería y novedad, al tratarse del primer gran proyecto de varios miembros del reparto.

Las anécdotas del equipo revelan cómo la improvisación y el compañerismo influyeron en el resultado final

Entre las sorpresas del rodaje destaca que Heath Ledger interpretó en directo “Can’t Take My Eyes Off You” durante la famosa serenata en las gradas.

Marguerite Pomerhn Derricks, coreógrafa de la película, manifestó a Us Weekly su admiración, subrayando que la calidad vocal del actor era auténtica y que ese talento no puede ser fingido.

La autenticidad de la cinta y la espontaneidad de varias secuencias derivaron de emociones realmente vividas por los actores, más que de una planificación estricta del guion. La producción supo transformar esos riesgos e imprevistos en elementos que reforzaron la identidad y perdurabilidad del filme.

“10 Things I Hate About You” perdura como un clásico gracias a sus momentos espontáneos y decisiones arriesgadas

Todos estos factores han mantenido a “10 Things I Hate About You” como un referente indiscutible del cine juvenil de los años 90. El legado de la película, celebrada tanto por nuevas audiencias como por quienes la vieron en su estreno, sigue creciendo gracias a sus historias y decisiones que, en retrospectiva, resultaron esenciales para su impacto cultural.