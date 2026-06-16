Entretenimiento

‘Shrek 5′ revela su primer tráiler: nuevos personajes y aventuras en la saga animada

DreamWorks y Universal presentaron el primer vistazo a la quinta entrega de la saga, película que llegará a los cines en 2027

Guardar
Google icon
Shrek y sus amigos regresarán en 2027

Con más de un año por delante antes de su llegada a las salas, DreamWorks y Universal Pictures revelaron el primer tráiler de Shrek 5, la esperada quinta entrega de la saga. La película ya había generado polémica meses atrás por su renovado estilo de animación y los rediseños de sus personajes a 17 años de Shrek para siempre (2010)

El tráiler abre con una imagen que los fanáticos más acérrimos reconocerán de inmediato: un libro de cuentos que remite claramente al volumen infantil Shrek!, escrito por William Steig y fuente de inspiración de toda la franquicia.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, el teaser revela que la saga aprovechó los años transcurridos desde la última entrega para encontrar nuevos chistes en historias de fantasía y vivencias contemporáneas. La galleta de jengibre parece haberse sumado a la tendencia del ‘twerking’ y también se ve a un “muñeco de nieve” que trae recuerdos del personaje de Frozen, el fenómeno de Disney.

Shrek 5 - imágenes del teaser oficial
La quinta entrega muestra un rediseño en todos sus personajes (Dreamworks)

En cuanto al reparto en inglés, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz vuelven a prestar sus voces a Shrek, Burro y Fiona. Su regreso fue confirmado oficialmente por DreamWorks en julio de 2024. El propio Murphy había adelantado el proyecto durante su gira de prensa por Beverly Hills Cop: Axel Foley: “Empezamos a hacer Shrek hace cuatro o cinco meses. Grabé el primer acto y lo terminaremos este año", declaró a Collider. En aquella misma entrevista, el actor también anticipó que Burro tendrá su propia película en solitario.

PUBLICIDAD

Shrek 5 - imágenes del teaser oficial
Shrek 5 - imágenes del teaser oficial (Dreamworks)

La gran novedad del elenco de voces es Zendaya (Euphoria, Challengers), quien le da voz a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona. Su incorporación fue confirmada en el propio tráiler.

Detrás de las cámaras, la dirección recae en Walt Dohrn —escritor y artista de Shrek 2 y Shrek Tercero, además de voz de Rumpelstiltskin en Shrek Forever After— junto a Conrad Vernon, codirector de la segunda entrega.

Cuándo se estrena ‘Shrek 5′

El camino hasta el estreno no fue sencillo. Shrek 5 estuvo originalmente programada para el 1 de julio de 2026, fecha que se postergó a diciembre de ese mismo año y luego, en agosto de 2025, se recorrió nuevamente hasta el 30 de junio de 2027, según informó Deadline.

Shrek 5 - imágenes oficiales
Shrek 5 - imágenes oficiales (Dreamworks)

El último cambio se produjo tras el avance de Avengers: Doomsday hacia esa ventana navideña, lo que dejó sin espacio a la película de DreamWorks. El nuevo slot de verano para Estados Unidos coincide, además, con la trayectoria histórica de Universal en materia de animación: títulos como la franquicia Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y The Super Mario Bros. Movie encontraron en esa temporada su mayor rendimiento en taquilla.

La franquicia acumula seis películas (cuatro entregas principales y dos spin-offs de El Gato con Botas) con una recaudación conjunta que supera los 1.600 millones de dólares. Shrek 5 llegará a las salas 26 años después del estreno de la primera película, que en 2001 ganó el Óscar a Mejor Película Animada.

Temas Relacionados

Shrek 5Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La misteriosa visita de Taylor Swift a un estudio de Nueva York que alimenta rumores de nueva música

La estrella estadounidense regresó a Electric Lady Studios, espacio clave en la creación de álbumes como ‘Lover’, ‘folklore’ y ‘Midnights’

La misteriosa visita de Taylor Swift a un estudio de Nueva York que alimenta rumores de nueva música

Ariana Grande lanzó una fundación global para promover salud mental y derechos civiles

La artista refuerza su compromiso social con una plataforma dedicada a brindar apoyo a jóvenes, comunidades vulnerables y la población LGBTQ+, en alianza con organizaciones internacionales y a través de fondos temáticos de acción directa

Ariana Grande lanzó una fundación global para promover salud mental y derechos civiles

Disney apuesta por Chris Sanders para dirigir la nueva secuela en acción real de “Lilo & Stitch”

El cocreador de la película original regresa para liderar el próximo capítulo de la franquicia, que contará con un reparto principal renovado y una historia inédita, tras el éxito sin precedentes de la primera versión híbrida

Disney apuesta por Chris Sanders para dirigir la nueva secuela en acción real de “Lilo & Stitch”

Curry Barker explicó por qué Obsession se convirtió en un fenómeno: “Hollywood debería dar más libertad creativa a los cineastas”

El director de 26 años repasó el vertiginoso mes que transformó su carrera, desde los récords de taquilla y las ofertas millonarias hasta sus nuevos vínculos con figuras destacadas de la industria y los proyectos que prepara para el futuro

Curry Barker explicó por qué Obsession se convirtió en un fenómeno: “Hollywood debería dar más libertad creativa a los cineastas”

Esta es la única condición de Steven Spielberg para trabajar con Netflix: “Creo en las grandes experiencias cinematográficas”

El director volvió a marcar distancia con la plataforma al asegurar que una sala llena ofrece una energía irrepetible

Esta es la única condición de Steven Spielberg para trabajar con Netflix: “Creo en las grandes experiencias cinematográficas”

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La reacción de Balerdi tras el cariñoso gesto de los jugadores de Argentina a horas del debut en el Mundial: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho”

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Pumitas confirmaron la lista de 30 jugadores para el Mundial Juvenil en Georgia

TELESHOW

Soledad Fandiño contó la insólita recomendación de su ex, René Pérez, para encontrar pareja

Soledad Fandiño contó la insólita recomendación de su ex, René Pérez, para encontrar pareja

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini se sumaron al banderazo argentino en Kansas City: “¡Qué pasión!"

La profunda tristeza del entrenador que acompañó a Gaspi en su transformación física: “Estoy hecho pelota”

Evangelina Salazar cumplió 80 años junto a toda su familia: el tierno mensaje de Palito y la alegría de sus nietos

Rocío Pardo apostó por cambiar los hábitos de su vida diaria y compartió los resultados: “Ahí está la diferencia”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia cae dos puntos en el Índice de Paz Global 2026 pero mantiene una posición intermedia en Sudamérica

Bolivia cae dos puntos en el Índice de Paz Global 2026 pero mantiene una posición intermedia en Sudamérica

Más estudios muestran que la vacuna contra el herpes zóster reduce el riesgo de demencia y brinda un efecto neuroprotector

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero

Golpe a una red armada en la frontera norte de Ecuador: Ejército desarticula enclave clandestino en Esmeraldas

Guatemala, Francia y Jhpiego firman un convenio para reforzar la detección temprana del cáncer de cérvix