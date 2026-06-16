‘Shrek 5′ revela su primer tráiler: nuevos personajes y aventuras en la saga animada

Shrek y sus amigos regresarán en 2027

Con más de un año por delante antes de su llegada a las salas, DreamWorks y Universal Pictures revelaron el primer tráiler de Shrek 5, la esperada quinta entrega de la saga. La película ya había generado polémica meses atrás por su renovado estilo de animación y los rediseños de sus personajes a 17 años de Shrek para siempre (2010)

El tráiler abre con una imagen que los fanáticos más acérrimos reconocerán de inmediato: un libro de cuentos que remite claramente al volumen infantil Shrek!, escrito por William Steig y fuente de inspiración de toda la franquicia.

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A partir de ahí, el teaser revela que la saga aprovechó los años transcurridos desde la última entrega para encontrar nuevos chistes en historias de fantasía y vivencias contemporáneas. La galleta de jengibre parece haberse sumado a la tendencia del ‘twerking’ y también se ve a un “muñeco de nieve” que trae recuerdos del personaje de Frozen, el fenómeno de Disney.

La quinta entrega muestra un rediseño en todos sus personajes (Dreamworks)

En cuanto al reparto en inglés, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz vuelven a prestar sus voces a Shrek, Burro y Fiona. Su regreso fue confirmado oficialmente por DreamWorks en julio de 2024. El propio Murphy había adelantado el proyecto durante su gira de prensa por Beverly Hills Cop: Axel Foley: “Empezamos a hacer Shrek hace cuatro o cinco meses. Grabé el primer acto y lo terminaremos este año", declaró a Collider. En aquella misma entrevista, el actor también anticipó que Burro tendrá su propia película en solitario.

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Shrek 5 - imágenes del teaser oficial (Dreamworks)

La gran novedad del elenco de voces es Zendaya (Euphoria, Challengers), quien le da voz a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona. Su incorporación fue confirmada en el propio tráiler.

Detrás de las cámaras, la dirección recae en Walt Dohrn —escritor y artista de Shrek 2 y Shrek Tercero, además de voz de Rumpelstiltskin en Shrek Forever After— junto a Conrad Vernon, codirector de la segunda entrega.

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Cuándo se estrena ‘Shrek 5′

El camino hasta el estreno no fue sencillo. Shrek 5 estuvo originalmente programada para el 1 de julio de 2026, fecha que se postergó a diciembre de ese mismo año y luego, en agosto de 2025, se recorrió nuevamente hasta el 30 de junio de 2027, según informó Deadline.

Shrek 5 - imágenes oficiales (Dreamworks)

El último cambio se produjo tras el avance de Avengers: Doomsday hacia esa ventana navideña, lo que dejó sin espacio a la película de DreamWorks. El nuevo slot de verano para Estados Unidos coincide, además, con la trayectoria histórica de Universal en materia de animación: títulos como la franquicia Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y The Super Mario Bros. Movie encontraron en esa temporada su mayor rendimiento en taquilla.

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La franquicia acumula seis películas (cuatro entregas principales y dos spin-offs de El Gato con Botas) con una recaudación conjunta que supera los 1.600 millones de dólares. Shrek 5 llegará a las salas 26 años después del estreno de la primera película, que en 2001 ganó el Óscar a Mejor Película Animada.