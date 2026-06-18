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Facundo Díaz Acosta avanzó a semifinales en Poznan tras una dura batalla y quedó cerca del Top 100

El argentino se impuso sobre el alemán Florian Broska en el tie-break del tercer set. Está a dos triunfos de su cuarto título del año en el Challenger Tour

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Facundo Díaz Acosta Argentina Open
Facundo Díaz Acosta sigue trepando en el ranking ATP

Facundo Díaz Acosta se clasificó este jueves para las semifinales en Poznan, Polonia, al vencer al alemán Florian Broska por 6-3, 4-6 y 7-6 (3) luego de dos horas y 27 minutos de juego.

El zurdo, cuarto preclasificado y actualmente en el puesto 127° del mundo, debió esforzarse más de lo previsto para superar a un rival que exhibió un nivel por encima de su ranking (382°) y dio batalla hasta el final. Sin embargo, el argentino mostró personalidad y oportunismo para prevalecer en los momentos clave del partido.

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Así se metió entre los cuatro mejores del certamen, que reparte 100 puntos al ganador, además de 160.680 euros en premios, y es uno de los más tradicionales sobre polvo de ladrillo en el Challenger Tour. Su rival en busca de la definición será el italiano Michele Ribecai (283°). Se enfrentarán este viernes, desde las 07:00 (hora argentina).

Con esta victoria, Díaz Acosta asciende virtualmente hasta el puesto 123°. En caso de alcanzar la final en Polonia, se colocará 118° en el escalafón en vivo. Su objetivo inmediato es meterse en el Top 100, donde hay 10 argentinos: Francisco Cerúndolo (27°), Tomás Etcheverry (30°), Mariano Navone (39°), Juan Manuel Cerúndolo (45°), Thiago Tirante (52°), Sebastián Báez (57°), Camilo Ugo Carabelli (58°), Román Burruchaga (62°), Francisco Comesaña (88°) y Marco Trungelliti (92°).

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Hace poco más de cuatro meses, a principios de febrero, el pupilo de Federico Delbonis se ubicaba más allá del puesto 300. Desde entonces, ganó los Challengers de Tigre II, Sao Leopoldo -Brasil- y Francavilla -Italia- y logró un meteórico ascenso en el escalafón de la ATP que le devolvió presencia en los Grand Slams: en la reciente edición de Roland Garros, Díaz Acosta superó la primera ronda al vencer al chino Zhizhen Zhang (189°) por un contundente 6-1, 6-3 y 6-4. Luego, colocó contra las cuerdas al 18° del mundo, el estadounidense Learner Tien, que finalmente se impuso por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (4) y 6-3 y lo eliminó en segunda ronda. El zurdo había sido el único representante nacional que logró superar los tres partidos de la qualy en Francia.

La carrera de Díaz Acosta tuvo su punto cumbre en el Argentina Open de 2024, cuando sorprendió al mundo al quedarse con el título, que además le permitió trepar hasta el puesto 47 del ranking, su mejor ubicación. Desde entonces, lesiones y altibajos minaron su recorrido, aunque en esta temporada el tenista de 25 años parece haber encontrado nuevamente una línea ascendente.

Facundo Díaz Acosta se dio a conocer al mundo en 2024, cuando ganó el Argentina Open (Fuente: REUTERS/Agustin Marcarian)
Facundo Díaz Acosta se dio a conocer al mundo en 2024, cuando ganó el Argentina Open (Fuente: REUTERS/Agustin Marcarian)

Lucio Ratti alcanzó las semis en Francia

También hubo actividad para los argentinos en el Challenger de Royan, Francia, donde Lucio Ratti (427°) avanzó a semifinales al derrotar al coreano Gerard Campana Lee (636°) por 6-3 y 6-2.

En busca de una plaza en la final, el tenista oriundo de Lobos se medirá en las semifinales ante el francés Cosme Rolland de Ravel (1180°), quien venció a su compatriota Raphel Perot (410°) por 6-3 y 6-4.

El Challenger de Royan, ciudad del departamento francés de Charente Marítimo, se juega sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo, reparte 50 puntos al ganador y un total de 56.700 euros en premios.

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