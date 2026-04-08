Entretenimiento

Así se hizo Project Hail Mary: secretos, improvisación y una dupla que conquistó a la ciencia ficción

En una charla con el pódcast Happy Sad Confused, Phil Lord y Christopher Miller contaron cómo combinaron tecnología, animatrónica y humor en la película protagonizada por Ryan Gosling, enfrentando obstáculos inesperados y logrando una conexión mágica entre los personajes

Guardar
Ryan Gosling da vida al científico Ryland Grace, explorando una relación única con el extraterrestre Rocky en la película de ciencia ficción

“Lo más difícil que hicimos hasta el momento”. Así definen Phil Lord y Christopher Miller los retos afrontados durante la realización de Project Hail Mary en una charla con el pódcast especializado en cine Happy Sad Confused.

La producción, con Ryan Gosling como protagonista y eje en la relación entre el científico terrestre Ryland Grace y el extraterrestre Rocky, se convirtió para el dúo en el mayor desafío técnico y emocional de toda su carrera, especialmente por el desarrollo de un personaje sin rostro humano.

Para Lord y Miller, la creación de Rocky significó su mayor reto profesional al combinar efectos manuales, tecnología avanzada y nuevas estrategias de dirección. El proceso implicó sortear obstáculos inéditos y alcanzar una complejidad nunca vista en sus trabajos anteriores, según relataron a Happy Sad Confused.

Desafíos técnicos en el rodaje de Project Hail Mary

Lord y Miller enfrentan el mayor desafío técnico y emocional de su carrera con Project Hail Mary y la creación de Rocky (Richard Shotwell/Invision/AP)
Lord y Miller enfrentan el mayor desafío técnico y emocional de su carrera con Project Hail Mary y la creación de Rocky (Richard Shotwell/Invision/AP)

“El verdadero reto fue convertir la ciencia y la soledad en algo visual sin recurrir a monólogos artificiales”, señalaron Lord y Miller en Happy Sad Confused. Entre los problemas inesperados, destacaron los reflejos en las superficies de cristal del set: “Los reflejos de los titiriteros aparecían en cada toma y no anticipamos que quitar eso absorbería buena parte del presupuesto”, confesaron durante la entrevista.

Otra complicación fue la simulación de gravedad cero. “Construimos un túnel de la longitud del mayor set de Shepperton Studios e instalamos un sistema rotatorio de luces de 360 grados. Utilizaba tanta energía que tuvimos que tender un puente eléctrico a otro edificio solo para rodar”, explicaron. Estas contingencias obligaron al equipo técnico a improvisar soluciones durante el rodaje y resolver en directo asuntos de iluminación y suspensión de actores.

Al concluir el primer mes, su supervisor de efectos visuales, con experiencia en dos películas de Dune, mencionó: “Jamás trabajé en algo tan complejo”, recordaron, resaltando el nivel del reto técnico afrontado.

La creación de Rocky y la interacción humano-extraterrestre

La simulación de gravedad cero exigió innovadoras soluciones técnicas, incluyendo un túnel especial y un sistema rotatorio de luces de 360 grados (REUTERS/Mike Segar)
La simulación de gravedad cero exigió innovadoras soluciones técnicas, incluyendo un túnel especial y un sistema rotatorio de luces de 360 grados (REUTERS/Mike Segar)

El desarrollo de Rocky requirió un año de diseño y pruebas, en los que se combinaron arte, animatrónica y animación digital. “Desde el principio contamos con Neil Scanlan, toda una leyenda en el diseño de criaturas”, revelaron en el pódcast. Detallaron que la clave fue la conexión con Ryan Gosling: “El secreto era que Ryan creyera en Rocky. Si él lo sentía real, el público también”.

El trabajo manual se complementó con la labor de James Ortiz, seleccionado tras una ronda de pruebas con titiriteros. “James y Ryan tenían química desde el primer ensayo. Filmamos gran parte en orden cronológico, lo que permitió que ambos profundizaran esa relación escena a escena”, detallaron. La voz de Rocky generó dudas, pero finalmente Ortiz la interpretó: “Probamos otras opciones, pero en los pases de prueba todos preguntaban de quién era esa voz”, relataron.

En la película, más de la mitad de las escenas combinan animación digital a cargo del estudio británico de efectos visuales Framestore y la manipulación directa del muñeco. “Nadie notaba la diferencia entre las tomas artesanales y las digitales. Resultó completamente fluido y natural”, aseguraron a Happy Sad Confused.

La compleja interacción entre actores y titiriteros permitió lograr autenticidad en las escenas entre los personajes principales en Project Hail Mary (REUTERS/Steve Marcu)
La compleja interacción entre actores y titiriteros permitió lograr autenticidad en las escenas entre los personajes principales en Project Hail Mary (REUTERS/Steve Marcu)

La dirección de actores y el margen de improvisación resultaron decisivos para mantener la autenticidad, según describieron Lord y Miller. “Gran parte la grabamos virtualmente antes de entrar al set real. Así ensayamos la coreografía de movimientos en gravedad cero junto a Greg Fraser, nuestro director de fotografía”, compartieron.

Este método facilitó ajustes de último momento en los escenarios y desplazamientos en la nave. “Lo esencial era planificar a fondo, pero dejando espacio a la improvisación. Creamos un ambiente donde cualquiera podía aportar nuevas ideas, desde un utilero hasta el propio Ryan”, enfatizaron en Happy Sad Confused.

Aseguraron que Ryan Gosling destacó por su entrega: “Es un actor con enorme rango y, además, gran intérprete físico. Improvisaba en el aire y se atrevía a ser torpe en gravedad cero. Eso dio vida a la película”, afirmaron.

Más de la mitad de las escenas fusionan efectos visuales de Framestore y técnicas manuales, logrando un resultado natural y fluido en pantalla (Jonathan Olley/Amazon MGM Studios vía AP)
Más de la mitad de las escenas fusionan efectos visuales de Framestore y técnicas manuales, logrando un resultado natural y fluido en pantalla (Jonathan Olley/Amazon MGM Studios vía AP)

La colaboración entre animadores, técnicos de efectos y titiriteros derivó en una interpretación natural y espontánea, fundamental para retratar una relación creíble y emotiva entre Ryland Grace y Rocky.

Lecciones y recepción tras el estreno

En relación con la respuesta del público, Lord y Miller confesaron en Happy Sad Confused su nerviosismo inicial: “Ambos somos pesimistas. Incluso tras las mejores críticas, buscamos la frase negativa en un comentario”. La primera proyección de prueba, con un montaje superior a tres horas, fue difícil; el intercambio con colegas y amigos permitió refinar la película.

“El mayor estímulo fue ver cómo el público salía del cine emocionado”, expresaron. Para los directores, fue gratificante comprobar que la conexión emocional entre personajes resonaba en espectadores de distintas generaciones. “Ver que muchos encontrarán no solo ciencia ficción, sino una historia entrañable, superó nuestras expectativas”, afirmaron.

El público valoró la emotiva conexión entre personajes y la mezcla de ciencia ficción con humanidad, superando las expectativas de los directores (Richard Shotwell/Invision/AP)
El público valoró la emotiva conexión entre personajes y la mezcla de ciencia ficción con humanidad, superando las expectativas de los directores (Richard Shotwell/Invision/AP)

El proceso dejó una marca: “Aprendimos a equilibrar la rigurosidad técnica con el juego y la improvisación. El objetivo era mantener la humanidad en cada toma, por encima de los obstáculos más insólitos”.

La experiencia en Project Hail Mary llevó a Lord y Miller a explorar nuevas fronteras en el cine de ciencia ficción.

Traducir la ciencia literaria y las emociones de Ryland Grace a una puesta en escena visual fue el verdadero desafío oculto: la película invita a experimentar la amistad y el asombro mediante el arte y la actuación, sin recurrir a fórmulas narrativas convencionales.

Temas Relacionados

Project Hail MaryPhil Lord y Christopher MillerAnimatrónicaCine de Ciencia FicciónNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Así fue como Shiloh, hija de Angelina Jolie, se hizo parte del nuevo video musical de Dayoung

La joven fue seleccionada en una audición abierta sin que el equipo conociera su identidad

Así fue como Shiloh, hija de Angelina Jolie, se hizo parte del nuevo video musical de Dayoung

De los touchdowns a las remodelaciones: la nueva vida de Tom Brady tras dejar el fútbol americano

El deportista multiplica la interacción con sus seguidores a través de una campaña lúdica, animando a las familias a compartir proyectos y disfrutar el verano junto a la exestrella de la NFL

De los touchdowns a las remodelaciones: la nueva vida de Tom Brady tras dejar el fútbol americano

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli

Entre el cariño de una madre icónica y las dificultades cotidianas, la artista creció rodeada de afecto, presiones y situaciones que forjaron su carácter en medio del brillo y las sombras de Hollywood

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli

Hilary Duff recordó “A Cinderella Story” y reveló detalles sobre su relación con Chad Michael Murray

Durante su visita a The Tonight Show, la actriz rememoró la icónica escena bajo la lluvia, contó cómo la película marcó su carrera y destacó cómo esa experiencia se ha transformado en un recuerdo especial que ahora comparte con su hija menor

Hilary Duff recordó “A Cinderella Story” y reveló detalles sobre su relación con Chad Michael Murray

Courtney Love, Dave Grohl y un posible acercamiento que ilusiona a los fans de Nirvana

La relación entre ambos, marcada por años de desencuentros y disputas legales, vuelve a ser tema de conversación tras el último pedido de la cantante en redes sociales

Courtney Love, Dave Grohl y un posible acercamiento que ilusiona a los fans de Nirvana
DEPORTES
Boca Juniors empata contra la Universidad Católica en Chile en su estreno por la Copa Libertadores

Boca Juniors empata contra la Universidad Católica en Chile en su estreno por la Copa Libertadores

Así juega Juan Sayago, el juvenil de las Inferiores de River Plate que el Flamengo incluyó en la lista para la Copa Libertadores

Con un regreso esperado y un estreno: los 24 citados por Coudet para el debut de River Plate en la Copa Sudamericana

Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

TELESHOW
Yanina Latorre debuta como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López: “El martes grabo”

Yanina Latorre debuta como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López: “El martes grabo”

El drástico cambio de look de Celeste Cid que llamó la atención en redes sociales: “Pasaron cosas”

Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

El impactante nuevo look de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

INFOBAE AMÉRICA

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega