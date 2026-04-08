Así se hizo Project Hail Mary: secretos, improvisación y una dupla que conquistó a la ciencia ficción

Ryan Gosling da vida al científico Ryland Grace, explorando una relación única con el extraterrestre Rocky en la película de ciencia ficción

“Lo más difícil que hicimos hasta el momento”. Así definen Phil Lord y Christopher Miller los retos afrontados durante la realización de Project Hail Mary en una charla con el pódcast especializado en cine Happy Sad Confused.

La producción, con Ryan Gosling como protagonista y eje en la relación entre el científico terrestre Ryland Grace y el extraterrestre Rocky, se convirtió para el dúo en el mayor desafío técnico y emocional de toda su carrera, especialmente por el desarrollo de un personaje sin rostro humano.

Para Lord y Miller, la creación de Rocky significó su mayor reto profesional al combinar efectos manuales, tecnología avanzada y nuevas estrategias de dirección. El proceso implicó sortear obstáculos inéditos y alcanzar una complejidad nunca vista en sus trabajos anteriores, según relataron a Happy Sad Confused.

Desafíos técnicos en el rodaje de Project Hail Mary

Lord y Miller enfrentan el mayor desafío técnico y emocional de su carrera con Project Hail Mary y la creación de Rocky (Richard Shotwell/Invision/AP)

“El verdadero reto fue convertir la ciencia y la soledad en algo visual sin recurrir a monólogos artificiales”, señalaron Lord y Miller en Happy Sad Confused. Entre los problemas inesperados, destacaron los reflejos en las superficies de cristal del set: “Los reflejos de los titiriteros aparecían en cada toma y no anticipamos que quitar eso absorbería buena parte del presupuesto”, confesaron durante la entrevista.

Otra complicación fue la simulación de gravedad cero. “Construimos un túnel de la longitud del mayor set de Shepperton Studios e instalamos un sistema rotatorio de luces de 360 grados. Utilizaba tanta energía que tuvimos que tender un puente eléctrico a otro edificio solo para rodar”, explicaron. Estas contingencias obligaron al equipo técnico a improvisar soluciones durante el rodaje y resolver en directo asuntos de iluminación y suspensión de actores.

Al concluir el primer mes, su supervisor de efectos visuales, con experiencia en dos películas de Dune, mencionó: “Jamás trabajé en algo tan complejo”, recordaron, resaltando el nivel del reto técnico afrontado.

La creación de Rocky y la interacción humano-extraterrestre

La simulación de gravedad cero exigió innovadoras soluciones técnicas, incluyendo un túnel especial y un sistema rotatorio de luces de 360 grados (REUTERS/Mike Segar)

El desarrollo de Rocky requirió un año de diseño y pruebas, en los que se combinaron arte, animatrónica y animación digital. “Desde el principio contamos con Neil Scanlan, toda una leyenda en el diseño de criaturas”, revelaron en el pódcast. Detallaron que la clave fue la conexión con Ryan Gosling: “El secreto era que Ryan creyera en Rocky. Si él lo sentía real, el público también”.

El trabajo manual se complementó con la labor de James Ortiz, seleccionado tras una ronda de pruebas con titiriteros. “James y Ryan tenían química desde el primer ensayo. Filmamos gran parte en orden cronológico, lo que permitió que ambos profundizaran esa relación escena a escena”, detallaron. La voz de Rocky generó dudas, pero finalmente Ortiz la interpretó: “Probamos otras opciones, pero en los pases de prueba todos preguntaban de quién era esa voz”, relataron.

En la película, más de la mitad de las escenas combinan animación digital a cargo del estudio británico de efectos visuales Framestore y la manipulación directa del muñeco. “Nadie notaba la diferencia entre las tomas artesanales y las digitales. Resultó completamente fluido y natural”, aseguraron a Happy Sad Confused.

La compleja interacción entre actores y titiriteros permitió lograr autenticidad en las escenas entre los personajes principales en Project Hail Mary (REUTERS/Steve Marcu)

La dirección de actores y el margen de improvisación resultaron decisivos para mantener la autenticidad, según describieron Lord y Miller. “Gran parte la grabamos virtualmente antes de entrar al set real. Así ensayamos la coreografía de movimientos en gravedad cero junto a Greg Fraser, nuestro director de fotografía”, compartieron.

Este método facilitó ajustes de último momento en los escenarios y desplazamientos en la nave. “Lo esencial era planificar a fondo, pero dejando espacio a la improvisación. Creamos un ambiente donde cualquiera podía aportar nuevas ideas, desde un utilero hasta el propio Ryan”, enfatizaron en Happy Sad Confused.

Aseguraron que Ryan Gosling destacó por su entrega: “Es un actor con enorme rango y, además, gran intérprete físico. Improvisaba en el aire y se atrevía a ser torpe en gravedad cero. Eso dio vida a la película”, afirmaron.

Más de la mitad de las escenas fusionan efectos visuales de Framestore y técnicas manuales, logrando un resultado natural y fluido en pantalla (Jonathan Olley/Amazon MGM Studios vía AP)

La colaboración entre animadores, técnicos de efectos y titiriteros derivó en una interpretación natural y espontánea, fundamental para retratar una relación creíble y emotiva entre Ryland Grace y Rocky.

Lecciones y recepción tras el estreno

En relación con la respuesta del público, Lord y Miller confesaron en Happy Sad Confused su nerviosismo inicial: “Ambos somos pesimistas. Incluso tras las mejores críticas, buscamos la frase negativa en un comentario”. La primera proyección de prueba, con un montaje superior a tres horas, fue difícil; el intercambio con colegas y amigos permitió refinar la película.

“El mayor estímulo fue ver cómo el público salía del cine emocionado”, expresaron. Para los directores, fue gratificante comprobar que la conexión emocional entre personajes resonaba en espectadores de distintas generaciones. “Ver que muchos encontrarán no solo ciencia ficción, sino una historia entrañable, superó nuestras expectativas”, afirmaron.

El público valoró la emotiva conexión entre personajes y la mezcla de ciencia ficción con humanidad, superando las expectativas de los directores (Richard Shotwell/Invision/AP)

El proceso dejó una marca: “Aprendimos a equilibrar la rigurosidad técnica con el juego y la improvisación. El objetivo era mantener la humanidad en cada toma, por encima de los obstáculos más insólitos”.

La experiencia en Project Hail Mary llevó a Lord y Miller a explorar nuevas fronteras en el cine de ciencia ficción.

Traducir la ciencia literaria y las emociones de Ryland Grace a una puesta en escena visual fue el verdadero desafío oculto: la película invita a experimentar la amistad y el asombro mediante el arte y la actuación, sin recurrir a fórmulas narrativas convencionales.