The Cranberries: a ocho años sin Dolores O’Riordan, la banda irlandesa lanza temas en español con estas mexicanas

El 33º aniversario del disco 'Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We?' ofrecerá material inédito, notas exclusivas y mezclas estéreo de 2026 producidas por Stephen Street (ACT media)

A ocho años de la muerte de Dolores O’Riordan, The Cranberries lanzan versiones en español de sus clásicos junto a las cantautoras mexicanas Bratty y ANASOF en una edición especial de su álbum debut. Este relanzamiento, previsto para el 22 de mayo de 2026, coincide con el 33º aniversario de un disco emblemático para el rock internacional.

The Cranberries lanzan nuevas versiones en español de “Linger” y “Dreams” interpretadas por Bratty y ANASOF para conmemorar tanto el legado de Dolores O’Riordan como el aniversario del álbum debut.

La agrupación irlandesa busca así renovar su impacto, conectar con audiencias de habla hispana y unir generaciones mediante colaboraciones con destacadas voces mexicanas.

La banda decidió homenajear la huella de su vocalista original e impulsar la proyección internacional del grupo. El 33º aniversario del álbum ‘Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We?’ llegará con material inédito, notas de la banda sobre cada canción, nuevas aportaciones artísticas de la diseñadora Cally Callomon y el fotógrafo Andy Earl, y mezclas estéreo de 2026 producidas por el productor original Stephen Street.

Michael Stipe de R.E.M. elogió el talento de O’Riordan y la autenticidad de The Cranberries, resaltando la vigencia e influencia que mantiene la banda en el panorama internacional (EFE/MACIEJ KULZYNSKI /Archivo)

Versiones en español y contenido exclusivo de la edición aniversario

Las versiones inéditas y las nuevas mezclas impulsan el diálogo entre generaciones y estilos. Destaca la participación de Iain Cook, integrante de CHVRCHES, quien realiza un remix de “Linger”, así como la incorporación de voces mexicanas invitadas.

Cada miembro del grupo colaboró aportando recuerdos y visiones de la época. Fergal Lawler, baterista, evocó las primeras experiencias de grabación en Windmill Lane 2, en Dublín: “Parece que fue ayer, porque todos tenemos recuerdos muy vívidos de aquella época maravillosa”.

El álbum debut de The Cranberries logró el número uno en Irlanda y Reino Unido, vendió más de seis millones de copias y consolidó a Dolores O’Riordan como voz icónica del rock (Reuters)

El álbum logró el número uno en Irlanda y Reino Unido, y vendió más de seis millones de copias en todo el mundo, situando a The Cranberries en la cima del rock internacional.

El guitarrista Noel Hogan calificó el inicio de la banda como “un cuento de hadas”, al provenir de un pequeño pueblo irlandés. El álbum original reveló la potencia interpretativa de Dolores O’Riordan, quien tras superar su timidez inicial logró llenar grandes escenarios y conectar con públicos diversos.

Bratty y ANASOF: las voces mexicanas del homenaje

Bratty, seudónimo de Jennifer Juárez, nacida en Culiacán, se ha posicionado como figura central del nuevo indie mexicano. Su propuesta artística oscila entre la nostalgia íntima, el bedroom pop y el surf-rock, abordando temas como la soledad y los desafíos de la adolescencia.

Bratty, artista mexicana destacada del indie nacional, aporta una fusión de pop, surf-rock y spanglish en la nueva versión de 'Linger'

La nueva versión de “Linger” incluye guitarras reverberantes y melodías dulces, fusionando matices de spanglish y honestidad lírica. Bratty ha alcanzado repercusión internacional en escenarios como Coachella, y destaca por transmitir con autenticidad las emociones juveniles y el desamor.

ANASOF, originaria de Oaxaca, es reconocida en el ámbito del pop alternativo mexicano por su voz suave y una propuesta donde el indie pop se entrelaza con ritmos latinos y detalles de dembow. A través de su repertorio explora cuestiones como las crisis personales en la juventud, la ansiedad y el empoderamiento femenino, manteniendo un enfoque personal y experimental.

ANASOF, reconocida en el pop alternativo mexicano, reinterpreta 'Dreams' con energía contemporánea, sensibilidad intensa y elementos de indie pop y ritmos latinos (Universal Music)

Al reinterpretar “Dreams”, ANASOF logra equilibrar energía contemporánea y sensibilidad emocional, definiendo su estilo por la mezcla de una faceta “brillante y energética” con otra “emocional y profunda”. Su participación busca acercar el legado de The Cranberries a nuevas generaciones de oyentes latinos.