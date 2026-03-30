Quién es Joseph Baena: todo sobre el hijo de Arnold Schwarzenegger que siguió sus pasos en el fisicoculturismo

El hijo de Arnold Schwarzenegger se consagra campeón en tres categorías clave y consigue una medalla de plata en fisicoculturismo (Instagram/AP)

Joseph Baena, el hijo menor de Arnold Schwarzenegger, ganó su primera competencia de fisicoculturismo el pasado sábado en el NPC Natural Colorado State, celebrado en el Pinnacle Performing Arts Center de Denver, Colorado, consolidando así un camino que lo acerca cada vez más a la leyenda de su padre.

El joven de 28 años se impuso en tres categorías: Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice y Men’s Classic Physique Novice.

Además, obtuvo la medalla de plata en la categoría Men’s Classic Physique Open Class C. “¡Misión cumplida! 🥇”, escribió Baena en su cuenta de Instagram tras conocer los resultados.

Joseph Baena logró su primer triunfo en fisicoculturismo al ganar el NPC Natural Colorado State en Denver, Colorado (Instagram)

El triunfo llegó días después de que Baena fuera visto entrenando junto a su padre en el Gold’s Gym de Venice, California, el histórico recinto que Schwarzenegger contribuyó a convertir en uno de los templos del fisicoculturismo mundial.

El propio Baena publicó imágenes de la sesión con una leyenda que resumía el consejo paterno: “¡Hay que dar una sacudida a los músculos!”.

Schwarzenegger, de 78 años, es uno de los fisicoculturistas más laureados de la historia, con siete títulos de Mr. Olympia y cinco de Mr. Universe en su palmarés. De sus cinco hijos, Joseph Baena es quien más ha seguido esa vocación deportiva.

La presencia de Schwarzenegger en el Gold’s Gym de Venice acompaña el avance deportivo de su hijo menor (Redes sociales)

¿Es Joseph Baena hijo de Arnold Schwarzenegger?

Joseph Baena nació el 2 de octubre de 1997, fruto de una relación extramatrimonial entre Arnold Schwarzenegger y Mildred Baena, quien trabajó como empleada doméstica en el hogar familiar durante dos décadas.

La noticia se hizo pública en 2011, cuando Joseph tenía 13 años y cursaba el octavo grado. “Tu cuerpo está cambiando, tu mente está cambiando. Y ahora mi vida cambió ante mis ojos”, recordó en una entrevista con Men’s Health.

Pese a las circunstancias de su origen, el protagonista de Terminator fue enfático en su amor por el joven.

“Hice algo incorrecto. Pero no quiero que Joseph sienta que no es bienvenido en este mundo, porque sí lo es. Lo amo, y se ha convertido en un joven extraordinario", declaró en la serie documental Arnold, de Netflix, en 2023.

Joseph, nacido en 1997, es el hijo fruto de la relación entre Arnold Schwarzenegger y Mildred Baena, ex empleada doméstica del actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Baena creció con su madre en Bakersfield, California, y se graduó en 2019 con una licenciatura en Negocios de la Universidad Pepperdine. Lleva el apellido de su madre y no tiene planes de cambiarlo.

“Ya tengo un apellido. Ya estoy logrando tanto y avanzando hacia mis metas. Eso es lo último en lo que pienso”, explicó en el pódcast Unwaxed, de las hermanas Stallone.

Su vínculo con el fisicoculturismo comenzó en la adolescencia, cuando su padre le regaló un ejemplar de The Encyclopedia of Modern Bodybuilding, libro que Schwarzenegger coescribió en 1985.

Hoy, Joseph Baena entrena con pesas aproximadamente seis veces por semana. “Una de las grandes cosas que aprendí de papá fue no tener la mentalidad de las diez repeticiones. Se trata de empujarte al límite y dar ese kilómetro extra”, declaró a Men’s Health.

El vínculo entre Joseph Baena y el fisicoculturismo comenzó con un libro que le regaló su padre (TikTok/JoeBaena/Grosby Group)

Aunque, su vida no se limita al gimnasio. En el ámbito actoral, obtuvo un papel protagónico en Bully High (2022) y, según informó Deadline en abril de 2023, se incorporó al reparto de la película de acción Gunner, junto a Morgan Freeman y Luke Hemsworth.

También participó en la temporada 31 de Dancing with the Stars, donde fue eliminado en la quinta semana.

En paralelo, incursionó en el mercado inmobiliario en 2021 y concretó su primera venta en Santa Mónica en 2022. Aunque reconoce la influencia paterna, Baena es consistente en su deseo de abrirse camino sin favores.

“Mi papá es de la vieja escuela; no cree en los regalos. Cree que el trabajo duro da frutos, y yo también”, afirmó en Men’s Health. “Si uso los contactos de mi papá o le pido favores, ¿qué honor me traerá eso?”.

El joven de 28 años también desarrolla una carrera en el mercado inmobiliario, siguiendo los valores de trabajo duro inculcados por su padre (Grosby Group)

De acuerdo con Schwarzenegger, el resultado habla por sí solo. En el cumpleaños de su hijo en 2021, escribió en Twitter: “¡Feliz cumpleaños Joseph! Estoy muy orgulloso de ti y te amo. Estás arrasando en el gimnasio, en tu carrera inmobiliaria y en la actuación".