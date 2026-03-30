“Por supuesto, lo que sea”, la respuesta de Catherine O’Hara que cambió la vida de Emily Hampshire

La generosidad de Catherine O’Hara fue decisiva en el proceso migratorio de Emily Hampshire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz Emily Hampshire reveló que Catherine O’Hara fue fundamental para que pudiera obtener la residencia legal permanente en Estados Unidos, en una relación de apoyo que comenzó mucho antes de su fama conjunta en “Schitt’s Creek”. El vínculo entre ambas quedó en evidencia durante el estreno de la nueva película de Hampshire en Los Ángeles, según destacó E! News.

Catherine O’Hara apoyó a Hampshire en un momento central de su carrera y no dudó en ayudarle con los trámites migratorios, un gesto que reflejó la generosidad y calidez de la artista canadiense. Tras el fallecimiento de O’Hara en enero a los 71 años, colegas como Dan Levy y miembros del elenco de “Schitt’s Creek” la recordaron por su talante solidario y su prolongada influencia en el ámbito artístico.

El lazo entre Emily Hampshire y Catherine O’Hara se originó en 1999, cuando ambas coincidieron durante la filmación de “The Life Before This”. Hampshire recordó en la premiere de su reciente proyecto que O’Hara fue tan cordial con ella en aquel entonces como lo sería tras años de trabajo compartido en la popular comedia.

La ayuda migratoria de O’Hara fue un punto de inflexión para Hampshire en Hollywood

En 2012, mucho antes de su proyección global, Hampshire recibió en Cannes el primer Birks Canadian Diamond Award, un reconocimiento destinado a talentos canadienses en ascenso. Este premio subrayó su creciente prestigio en el cine y la televisión, y marcó un punto de inflexión en su carrera, poco antes de consolidar su residencia en Estados Unidos.

La actriz de Montreal relató que, al solicitar la colaboración de O’Hara para su residencia legal, la respuesta fue inmediata y positiva: “Por supuesto, lo que sea”, declaró Hampshire a E! News, resaltando la actitud siempre amable y dispuesta de O’Hara.

Antes de alcanzar la ciudadanía, Hampshire se estableció en Los Ángeles en 2007 y, tras varios años, completó el proceso para convertirse en ciudadana estadounidense en septiembre de 2014. Este recorrido migratorio marcó un hito en su vida profesional y personal, facilitado en parte por el respaldo de O’Hara durante los trámites de residencia legal, según registros biográficos de la actriz.

Reacciones del elenco y legado de Catherine O’Hara

El recuerdo de Catherine O’Hara permanece vivo en quienes compartieron proyectos y amistades con ella

La muerte de Catherine O’Hara dejó una profunda huella en el equipo de “Schitt’s Creek”. El cocreador Dan Levy expresó en su cuenta de Instagram que haber compartido su talento durante años fue un privilegio, según recogió el medio citado. Expresó que guarda con aprecio cada recuerdo humorístico junto a la comediante y rememoró el vínculo laboral y personal de O’Hara con su padre, Eugene Levy, con quien colaboró por más de cincuenta años.

Levy enfatizó que esa relación cercana hizo de O’Hara una integrante de su familia, incluso antes de que asumiera el papel de su madre en la ficción. Agregó que resulta complicado imaginar el mundo sin la presencia de la actriz.

Hampshire también destacó para el medio el trato constante y solidario de O’Hara desde su primer encuentro, poniendo énfasis en la generosidad de la actriz y su disposición para difundir un ambiente positivo en su entorno de trabajo.

El presente profesional de Emily Hampshire

Catherine O’Hara fue recordada emotivamente durante la ceremonia de los premios Grammy

Alejada de la serie que la hizo conocida globalmente, Emily Hampshire estrena un nuevo proyecto, “Mike & Nick & Nick & Alice”, junto a Vince Vaughn. La película, con lanzamiento el 27 de marzo, presenta a Hampshire como una policía poco confiable y a Vaughn en un doble papel que, según la actriz, le resultó sorprendente por su soltura y capacidad para la improvisación.

Durante el estreno, Hampshire compartió con E! News que observar a Vaughn fue impactante por su sentido del humor y la naturalidad con la que encara sus personajes. El filme ya se encuentra disponible en la plataforma Hulu.

Quienes compartieron escena y experiencias con Catherine O’Hara resaltan una imagen imborrable: una figura inspiradora y generosa cuya influencia trasciende el set y deja una huella positiva en quienes tuvieron la fortuna de conocerla.