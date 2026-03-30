La recomendación de Jason Earles a los actores más jóvenes: “Deberían reducir la velocidad y disfrutar el viaje”

Jason Earles aconseja a los jóvenes actores de Disney a disfrutar cada etapa profesional y personal sin apresurarse

El actor Jason Earles, reconocido por su papel en la serie de Disney Hannah Montana, compartió recientemente un consejo clave para los jóvenes intérpretes que inician su recorrido profesional: “deberían reducir la velocidad y disfrutar el viaje”, según expresó en una entrevista exclusiva publicada por la revista estadounidense People. Earles, quien volvió a la pantalla de Disney en la nueva producción Los descendientes: El ascenso de Red, subrayó la importancia de enfocarse en el presente y aprovechar cada etapa, tanto personal como laboral.

Cómo influyó Hannah Montana en la visión de Earles

Durante la conversación con People, Earles recordó que su ingreso a Hannah Montana coincidió con una etapa de alta presión y expectativas en su vida. Según relató, estar inmerso en una producción de gran alcance a temprana edad lo llevó a priorizar el futuro y a preocuparse por el siguiente paso, en lugar de disfrutar los momentos y experiencias que ofrecía el rodaje. “Uno tiende a perderse el presente cuando está pensando en lo que sigue”, explicó, refiriéndose a la dinámica laboral en Disney Channel y el ritmo acelerado que caracteriza a la industria.

Hannah Montana marcó un punto clave en la carrera de Earles, mostrándole el valor de vivir el momento frente a la presión mediática (Disney)

El actor destacó que muchos jóvenes intérpretes atraviesan situaciones similares, enfrentando la presión de cumplir con estándares profesionales y el escrutinio constante del público y los medios. Para Earles, la clave está en aprender a encontrar equilibrio y a valorar los logros inmediatos, sin subestimar el impacto que cada etapa tiene en la formación personal y profesional.

El entorno Disney y la presión sobre los jóvenes actores

Earles señaló que el entorno de Disney Channel, donde series como Hannah Montana se convierten en fenómenos globales, impone una exposición mediática intensa a sus protagonistas. Según datos de la organización estadounidense Child Mind Institute, los jóvenes actores que alcanzan la fama temprana suelen experimentar niveles elevados de ansiedad y estrés debido a la atención pública y la necesidad de sostener carreras exitosas a largo plazo.

La exposición mediática en Disney Channel puede generar altos niveles de ansiedad y estrés en actores jóvenes, según el Child Mind Institute (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la entrevista, Earles recordó anécdotas del set en las que el elenco debía adaptarse a jornadas de trabajo extensas y a una rutina exigente, factores que dificultaban detenerse a disfrutar los logros alcanzados. “Era fácil dejarse llevar por la rutina y no tomar conciencia de lo que estábamos logrando”, relató, añadiendo que, con el tiempo, aprendió a mirar atrás y darle valor a cada logro, independientemente de su magnitud.

Nuevos desafíos y el regreso a Disney

El retorno de Earles a Disney con Los descendientes: El ascenso de Red le permitió reflexionar sobre su evolución personal y profesional. A diferencia de su experiencia anterior en Hannah Montana, ahora busca transmitir a las nuevas generaciones de actores la importancia de mantener la autenticidad y de priorizar el bienestar personal sobre la expectativa de éxito inmediato.

El regreso de Earles a Disney con Los descendientes: El ascenso de Red lo motivó a transmitir autenticidad y bienestar a nuevas generaciones

Durante la promoción de la película, Earles compartió el set con actores más jóvenes, a quienes alentó a disfrutar cada etapa y a no dejarse consumir por la presión de sobresalir. “Mi mayor deseo es que aprendan a valorar el trayecto, no solo el destino”, afirmó. Esta postura ha sido respaldada por otros colegas del elenco, quienes valoran el ambiente de apoyo y contención que Earles fomenta.

El legado y el mensaje para la industria

El testimonio de Earles resuena en un contexto donde la industria del entretenimiento tiende a celebrar la inmediatez y los logros visibles, dejando en segundo plano el proceso de aprendizaje y crecimiento. Según la revista Variety, solo el 30% de los jóvenes actores que alcanzan notoriedad antes de los 18 años logran mantener carreras estables en la adultez, lo que subraya la importancia de contar con referentes que aboguen por el equilibrio y el autocuidado.

El testimonio de Earles resalta la necesidad de referentes en el mundo del espectáculo que promuevan el autocuidado y el crecimiento personal (Disney)

Para Earles, el mayor legado que puede dejar es alentar a los nuevos talentos a enfocarse en el presente y en las relaciones personales que construyen en el camino. Su experiencia es un recordatorio de que el éxito sostenible se basa en la autenticidad y en el disfrute consciente de cada etapa, más allá de la presión por alcanzar metas futuras.