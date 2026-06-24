El escandaloso divorcio de Christina Ricci abre un nuevo capítulo: su exesposo la acusa de beber alcohol en un vuelo con su hijo de 11 años

James Heerdegen cuestionó en los tribunales el acuerdo de custodia de Freddie tras acusar a Christina Ricci de consumir alcohol durante un vuelo a Canadá (REUTERS/Mario Anzuoni)

James Heerdegen acudió a los tribunales para cuestionar el acuerdo de custodia de su hijo Freddie, de 11 años, tras alegar que la actriz Christina Ricci consumió alcohol durante un vuelo junto al menor el pasado 16 de junio.

La acusación añade un nuevo episodio a un proceso judicial que se extiende desde 2020 y que acumula años de acusaciones cruzadas entre ambas partes.

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Según documentos obtenidos por TMZ, Heerdegen presentó una solicitud de audiencia de emergencia ante el tribunal después de recibir mensajes de texto de Freddie durante ese vuelo a Canadá, en los que el niño describía el presunto consumo de bebidas alcohólicas por parte de Ricci.

Sin embargo, el cuadro cambió cuando el menor habló con su representante legal. Freddie “aclaró que había ‘reaccionado de forma exagerada’ al enviar esos mensajes de texto a su padre” y que “la descripción del consumo de alcohol de la señora Ricci y su comportamiento posterior no era como él la había descrito”, según consta en los documentos presentados por el abogado del niño y recogidos por TMZ.

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El tribunal rechazó la solicitud de Heerdegen de someter a la actriz de "Gasparín" a pruebas de alcoholemia y ordenó sellar los registros del incidente (Shutterstock)

El menor añadió que no tenía “ningún temor en continuar bajo la custodia de su madre”.

El tribunal rechazó la petición de Heerdegen de someter a Ricci a pruebas de alcoholemia. Además, ordenó que cualquier registro sobre este incidente que su exmarido pretenda incorporar al expediente quede sellado al acceso público.

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La decisión respondió a la advertencia del abogado del menor, quien señaló que “existe una amenaza real de que el acceso público a las declaraciones y registros pueda poner en riesgo la estabilidad de la salud mental de Freddie“.

Freddie se retractó ante su representante legal y afirmó que había exagerado los mensajes de texto sobre el presunto consumo de alcohol de Ricci (Instagram/@riccigrams)

El divorcio de Christina Ricci y James Heerdegen

La separación entre Ricci y Heerdegen estuvo marcada desde el inicio por acusaciones de violencia doméstica. La actriz presentó la demanda de divorcio en el verano de 2020, tras siete años de matrimonio.

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En ese momento, según informó TMZ, las autoridades le concedieron a Ricci una orden de protección de emergencia después de un altercado en el que ella alegó que su entonces marido la escupió.

Un año después, en 2021, fue Heerdegen quien solicitó una orden de alejamiento contra Ricci, con el argumento de que el consumo de alcohol y sustancias estaba detrás de una conducta presuntamente abusiva por parte de ella. Esa solicitud fue rechazada por el juez.

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El proceso culminó en 2022 con la firma del acuerdo final. Según documentos obtenidos por Hola!, los términos establecieron que Ricci conservaría la casa familiar en el Valle de San Fernando, California, mientras que Heerdegen se quedaría con un vehículo Subaru y sus pertenencias personales.

El acuerdo final de 2022 estableció que Christina Ricci conservaría la casa familiar, compartiría la tutela de Freddie y asumiría los gastos de su crianza (AP)

Las ganancias de la venta del apartamento que la expareja tenía en Nueva York se repartirían entre ambos, y Ricci realizaría un pago único de 189.687 dólares a su exmarido. La actriz retendría todos los residuos y regalías de su carrera en el entretenimiento.

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En materia de custodia, ambos comparten la tutela de Freddie, aunque Ricci tiene la potestad de decisión sobre la educación del niño y asume los gastos de su crianza, incluida la atención médica.

La disputa legal también tuvo un costo económico para la actriz. En declaraciones recogidas por Hola!, Ricci reconoció que vendió parte de su colección de bolsos —entre ellos varias piezas de Chanel— para financiar el proceso judicial.

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“Ciertas traumas en la vida van acompañados de traumas financieros, situaciones judiciales prolongadas, batallas por la custodia, luchas contra órdenes de alejamiento”, señaló.

La actriz de Hollywood afirmó que vendió bolsos de su colección para afrontar la batalla judicial y dijo que se sintió sola en la crianza de Freddie durante su matrimonio (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una aparición en el pódcast Let’s Be Clear, de Shannen Doherty, recogida por Today, Ricci reveló que durante el matrimonio se sintió sola en la crianza de Freddie desde su nacimiento, en 2014.

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“Mi marido de entonces no me ayudaba en absoluto con nada”, afirmó. “Tenía que ocuparme de todo durante la noche y luego levantarme e ir a trabajar catorce horas frente a la cámara.”

Ricci contrajo matrimonio en 2021 con el estilista Mark Hampton, con quien tiene una hija, Cleopatra. Sobre esta nueva etapa, declaró a Today: “Ahora tengo un marido maravilloso que hace más”.

Ricci es conocida por su papel protagónico en la serie Wednesday, de Netflix, producción que filmó cuando Cleopatra tenía apenas dos meses de vida.