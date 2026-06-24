Kathy Bates recordó la emoción al ganar el Emmy por American Horror Story: “Me sorprendió”

Emma Roberts vuelve a "American Horror Story" en la temporada 13. La actriz retomará el icónico papel que interpretó por primera vez en "Coven" y retomó en "Apocalypse", sumando así su séptima temporada en la franquicia creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk

Kathy Bates admitió que no esperaba ganar el Emmy por su papel de Delphine LaLaurie en American Horror Story: Coven, una victoria que la tomó por sorpresa incluso frente a la competencia de dos de sus propias compañeras de elenco.

La actriz, de 77 años, lo dijo en la serie de videos “The Actor’s Side” de Deadline, publicada el martes 16 de junio de 2026. “Lo gané. Lo gané y me sorprendió”, respondió cuando el conductor le preguntó por el reconocimiento.

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La reacción de Bates sorprendió a su vez al entrevistador, que no esperaba esa respuesta de una actriz con cuatro nominaciones al Oscar y más de cinco décadas de carrera.

Kathy Bates dijo que no esperaba ganar el Emmy por su papel de Delphine LaLaurie en American Horror Story: Coven - REUTERS/David Swanson

El Emmy que Bates recibió fue el de mejor actriz de reparto en una miniserie o película por su interpretación de LaLaurie, una versión ficticia de una figura real de Nueva Orleans que vivió entre 1787 y 1849.

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La competencia en esa categoría era formidable: Bates fue nominada junto a dos compañeras de Coven, Frances Conroy y Angela Bassett, y también frente a Julia Roberts, Ellen Burstyn y Allison Tolman. Esa noche resultó un doble triunfo para la franquicia, ya que Jessica Lange también se llevó el Emmy a mejor actriz principal en una miniserie o película por su trabajo en la misma temporada.

Jessica Lange también ganó el Emmy a mejor actriz principal por American Horror Story: Coven y completó una noche de doble triunfo para la franquicia - REUTERS/Mike Blake

No fue la primera vez que Bates fue tomada por sorpresa por la Academia de Televisión. En la misma entrevista recordó que su primer Emmy, obtenido en 2012 por Two and a Half Men, tampoco lo anticipó.

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En esa comedia interpretó al fantasma de Charlie Harper, el personaje que había dado fama a Charlie Sheen, y se llevó el premio a mejor actriz invitada en una serie de comedia. Bates contó que cuando se cruzó con el creador de la serie, Chuck Lorre, la reacción fue de humor compartido: “Charlie nunca ganó nada en el programa, y yo gané uno por interpretar a Charlie”, dijo entre risas.

Jessica Lange también ganó el Emmy a mejor actriz principal por American Horror Story: Coven y completó una noche de doble triunfo para la franquicia - REUTERS/Daniel Cole

En total, Bates acumula 15 nominaciones al Emmy. En 2025 se convirtió en la nominada de mayor edad a mejor actriz principal en una serie dramática por su trabajo en Matlock, la producción de CBS en la que da vida a Madeline Matlock, una abogada que regresa al mundo laboral en una firma de élite. La serie fue renovada para una tercera temporada.

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Su trayectoria en la franquicia

Bates se incorporó a American Horror Story en 2013, en la tercera temporada. Volvió después en Freak Show (2014), donde encarnó a Ethel Darling, la mujer barbuda de un circo itinerante en la Florida de los años cincuenta; en Hotel (2015); en Roanoke (2016); y en Apocalypse (2018), donde dio vida a Miriam Mead.

En cada entrega asumió un personaje distinto, algo que la actriz valoró al recordar su paso por la franquicia. Sobre su vínculo con Ryan Murphy, sostuvo que la serie se ha portado “muy bien conmigo” y que la experiencia fue “divertida” por esa posibilidad de reinventarse temporada a temporada.

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Con 15 nominaciones al Emmy, Kathy Bates fue en 2025 la candidata de mayor edad a mejor actriz principal en serie dramática por Matlock, renovada para una tercera temporada - REUTERS/Aude Guerrucci

Cerró ese repaso con una broma sobre el productor ejecutivo, a quien dio a entender que tiene predilección por los finales especialmente duros para sus personajes.

La actriz confirmó además su regreso a la decimotercera temporada de la antología, prevista para septiembre u octubre de 2026 y concebida como una secuela directa de Coven. Su participación se limitará a un día de rodaje, y por ahora no se sabe cuál de sus personajes reaparecerá.

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“La nueva temporada es de estrellas, así que van a traer de vuelta a todos los personajes antiguos”, explicó. La temporada reúne también a Paulson, Lange —ausente desde 2018—, Peters, Roberts, Bassett, Gabourey Sidibe, Billie Lourd y la cantante Ariana Grande, en su debut pleno en la franquicia.