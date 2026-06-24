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Shrek 5 ya tiene tráiler y fecha de estreno confirmada: qué secretos esconde el regreso del ogro más famoso

La saga animada regresa tras 17 años con una estética más texturizada y moderna, una persecución policial y hasta un icónico muñeco de nieve que se apodera de la pantalla

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Shrek y sus amigos regresarán en 2027

DreamWorks anunció el regreso de Shrek a la pantalla grande el 30 de junio de 2027, con el primer tráiler de la quinta entrega de la saga ya disponible desde el 16 de junio de 2026. La secuela llega 17 años después de Shrek para siempre (2010) y reúne a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en los roles que los consagraron.

El avance, difundido por Universal Pictures, abre con un resumen en forma de libro ilustrado de la primera película de 2001, antes de que Burro interrumpa para anunciar que es momento de renovarse, en una referencia directa al estilo de animación actualizado que se aprecia en el tráiler.

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La nueva estética es más texturizada y moderna que la de las entregas anteriores, una decisión del estudio para alinearse con los estándares visuales de la industria actual.

DreamWorks fijó el estreno de Shrek 5 para el 30 de junio de 2027 y lanzó el primer tráiler el 16 de junio de 2026
DreamWorks fijó el estreno de Shrek 5 para el 30 de junio de 2027 y lanzó el primer tráiler el 16 de junio de 2026

La historia traslada a la familia de ogros a una gran metrópolis mágica llamada Further, Further Away. El tráiler muestra a Shrek, Fiona y Burro junto a los hijos adolescentes de la pareja en medio de una persecución policial que termina con todo el grupo en una celda.

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La escena de cierre muestra a Burro entonando “Baby Come Back” de Player y “Roxanne” de The Police, ante la irritación de Shrek.

Entre los personajes que regresan está el Hombre de Jengibre, que aparece con botones de gominola en la espalda. La secuencia también incluye a un sospechoso muñeco de nieve que remeda directamente al personaje Olaf de Frozen, de Disney.

Shrek 5 llega 17 años después de Shrek para siempre y reúne otra vez a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz
Shrek 5 llega 17 años después de Shrek para siempre y reúne otra vez a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz

Zendaya se incorpora al reparto como Felicia, la hija de Shrek y Fiona, un fichaje anunciado por Universal en febrero de 2025. Los hijos varones, Fergus y Farkle, tienen voz de Skyler Gisondo —conocido por Superman— y del comediante Marcello Hernández, integrante del elenco de Saturday Night Live. La hija no aparece en el tráiler.

La dirección recae en Walt Dohrn y Conrad Vernon, dos veteranos de la franquicia. Dohrn trabajó como guionista y artista en Shrek 2 y Shrek Tercero, fue jefe de historia en Shrek para siempre y prestó su voz al personaje de Rumpelstiltskin. Vernon codirigió Shrek 2. El guion es de Michael McCullers, y la producción está a cargo de Gina Shay y el CEO de Illumination, Chris Meledandri.

Shrek 5 - imágenes del teaser oficial
El tráiler de Shrek 5 anticipa una animación actualizada, con una estética más texturizada y moderna que la de las películas anteriores - (Dreamworks)

La saga principal se compone de cuatro películas: Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Shrek Tercero (2007) y Shrek para siempre (2010). La primera entrega fue dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson, y se convirtió en la primera película en ganar el Óscar a Mejor Película Animada, categoría que la Academia de Hollywood creó ese mismo año.

La franquicia se extendió con dos derivados centrados en El Gato con Botas: El Gato con Botas (2011) y El Gato con Botas: el último deseo (2022), este último con voz de Antonio Banderas.

En taquilla, las seis películas acumularon más de 4.000 millones de dólares a nivel mundial, con Shrek 2 como la más taquillera del grupo: 932 millones de dólares globales con un presupuesto de 150 millones. Shrek recaudó 488 millones con apenas 60 millones de inversión. Solo en América del Norte, el conjunto de la saga suma más de 1.600 millones de dólares.

La historia de Shrek 5 traslada a la familia de ogros a Further, Further Away, una gran metrópolis mágica donde una persecución policial termina en una celda
La historia de Shrek 5 traslada a la familia de ogros a Further, Further Away, una gran metrópolis mágica donde una persecución policial termina en una celda

Murphy habló del proyecto en junio de 2024, antes del anuncio oficial. “Empezamos con Shrek 4 o Shrek 5 hace unos meses. Grabé el primer acto y vamos a seguir este año hasta terminarlo. Shrek va a estrenarse y Burro va a tener su propia película”, declaró el actor.

En julio de 2025 actualizó el estado de la producción: “Seguimos en el estudio y todavía estamos haciendo Shrek. Empezamos en septiembre con Burro, vamos a hacer una de Burro, y eso será dentro de tres años”.

Murphy ya había defendido esa idea en 2023, cuando señaló: “Hicieron películas de El Gato con Botas. Yo decía que debían haber hecho una de Burro. Burro es más gracioso que El Gato con Botas. Quiero a El Gato con Botas, pero no es tan gracioso como Burro”.

Captura del tráiler oficial de Shrek 5
La franquicia de Shrek y El Gato con Botas superó los 4.000 millones de dólares en taquilla mundial, con Shrek 2 como su película más taquillera. La franquicia de Shrek y El Gato con Botas superó los 4.000 millones de dólares en taquilla mundial, con Shrek 2 como su película más taquillera

Según sus declaraciones más recientes, la película derivada avanzará tras concluir el trabajo de voces de Shrek 5 y tendrá una historia propia centrada en la familia del personaje.

La fecha de estreno del 30 de junio de 2027 es la tercera que maneja el estudio: la original era el 1 de julio de 2026, luego pasó al 23 de diciembre de 2026 para coincidir con el 25 aniversario de DreamWorks Animation, y finalmente se corrió al año siguiente. Tras su paso por salas de cine en Estados Unidos y Canadá, la película llegará a la plataforma de streaming Peacock.

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