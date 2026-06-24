Ex CEO de Disney reveló que la compañía intentó quedarse con la franquicia de ‘James Bond’: “Fue como si las nubes se disiparan”

Bob Iger revela que Disney quiso adquirir la franquicia de "James Bond". (Reuters. Amazon)

Bob Iger, quien concluyó en marzo su segundo periodo al frente de The Walt Disney Company, ofreció una entrevista de salida al Financial Times en la que repasó algunas de las decisiones estratégicas que marcaron su gestión.

Entre ellas, reveló que intentó incorporar la franquicia de James Bond al portafolio de Disney durante una etapa de adquisiciones que también incluyó la compra de Pixar, Marvel y la propiedad intelectual de Star Wars.

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Según explicó el ex CEO, la adquisición de Pixar representó el principal objetivo de Disney al inicio de esa estrategia de expansión. La operación se concretó en mayo de 2006 por un valor de 7,400 millones de dólares y, de acuerdo con el exdirectivo, tuvo un impacto significativo en la compañía.

A partir de ese momento, señaló que Disney elaboró una lista de posibles objetivos de adquisición que incluía a Marvel, Star Wars y la franquicia de James Bond.

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James Bond era una de las franquicias que Disney pensaba comprar. (Captura de pantalla)

“Fue como si las nubes se disiparan y el sol volviera a brillar. Elaboramos una lista de posibles adquisiciones. Marvel era una, Star Wars otra, James Bond otra. Teníamos la lista y pensé: vamos a ir tachándolas y comprarlas todas”, explicó.

Disney logró concretar algunas de esas operaciones durante los años siguientes. La compañía adquirió Marvel Entertainment en 2009 y, posteriormente, Lucasfilm, propietaria de la franquicia Star Wars, en 2012.

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Sin embargo, James Bond no pasó a formar parte del grupo. Actualmente, la franquicia está vinculada a Amazon.

En la entrevista, Bob Iger también abordó otras operaciones que no llegaron a concretarse. Una de ellas fue la posible compra de Twitter, entonces controlada por su cofundador Jack Dorsey. El exdirector ejecutivo indicó que estuvo cerca de alcanzar un acuerdo en condiciones que consideró favorables para Disney.

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Disney planeaba hacer de Twitter su propia plataforma. EFE/Sascha Steinbach

El objetivo era transformar la red social en una plataforma global de distribución para los contenidos de la compañía. No obstante, Iger explicó que reconsideró la operación poco antes de que se cerrara.

“Estuve cerca de comprar Twitter a un precio muy atractivo”, señaló. Sin embargo, añadió que la mañana en que debía concretarse el acuerdo tuvo dudas sobre el impacto que la adquisición podría tener en la gestión de Disney y llegó a considerarla una posible distracción para la empresa.

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Finalmente, la compra no se llevó a cabo. Años después, el empresario Elon Musk adquirió Twitter y posteriormente impulsó su transformación en la plataforma X.

Otro de los temas abordados por Iger fue la posibilidad de una fusión entre Disney y Apple.

Disney planeó una colaboración con Apple para ampliar su público. REUTERS/Stephen Lam

El exejecutivo ya había mencionado este escenario en sus memorias publicadas en 2019, donde sostuvo que ambas compañías probablemente habrían explorado seriamente una integración si Steve Jobs hubiera seguido con vida.

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En la entrevista con el Financial Times, el empresario aseveró que sí existieron conversaciones entre ambas empresas sobre una posible operación corporativa. Según explicó, el tema fue discutido internamente en Disney y también fue objeto de algunos intercambios con representantes de Apple.

“Lo hablamos internamente y tuvimos algunas conversaciones con Apple al respecto, pero nunca avanzó”, afirmó. De acuerdo con su relato, Apple no mostró un nivel de interés suficiente para desarrollar el proyecto.

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Pese a las conversaciones, Bob Iger comentó que no se concretó un acuerdo con Apple. REUTERS/Abdul Saboor

Bob Iger consideró que una eventual unión entre ambas compañías habría tenido un carácter transformador y se habría desarrollado en condiciones de igualdad entre las partes, aunque reconoció que las conversaciones no llegaron a una etapa avanzada.

Tras dejar el cargo de director ejecutivo de Disney en marzo, Iger fue sucedido por Josh D’Amaro.