‘Toy Story 5′ rompre récord en Latinoamérica y se convierte en la película más vista de 2026

Toy Story 5 alcanza la cima y se posiciona como el mayor éxito cinematográfico de 2026 en Latinoamérica. (Disney/Pixar)

El regreso de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes de Disney y Pixar se tradujo en un fuerte desempeño en las salas de cine de América Latina.

Durante su primer fin de semana de exhibición, Toy Story 5 reunió a más de 10 millones de espectadores en la región y alcanzó una recaudación de 53.8 millones de dólares, cifras que la posicionan como la película más vista de América Latina en lo que va de 2026.

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El resultado consolida a la nueva entrega como el estreno más exitoso del año en la región y confirma el alcance de una franquicia que ha mantenido presencia constante en la industria del entretenimiento desde el lanzamiento de la primera película en 1995.

Más de tres décadas después, la saga continúa atrayendo tanto a nuevas audiencias como a espectadores que crecieron con sus personajes.

La quinta película de la serie propone una historia centrada en el encuentro entre los juguetes tradicionales y las nuevas tecnologías. En esta ocasión, Woody, Buzz, Jessie y sus compañeros deben enfrentar la llegada de Lilypad, una tableta electrónica que busca convertirse en la principal forma de entretenimiento de Bonnie.

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Los protagonistas deberán enfrentarse a Lilypad en Toy Story 5.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto plantea una nueva dinámica para los personajes, cuyo propósito siempre ha estado ligado al juego y la imaginación.

El estreno se suma a una trayectoria comercial de gran alcance para la franquicia. En conjunto, las películas de Toy Story han superado los 3 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

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A ello se añade su desempeño en el entorno digital: los títulos de la saga acumulan más de 2 mil millones de horas reproducidas en Disney+ y continúan figurando entre los contenidos más vistos de la plataforma.

La presencia de Toy Story también se extiende a otros sectores vinculados al entretenimiento. La marca genera más de mil millones de dólares anuales en ventas globales relacionadas con productos de consumo, videojuegos y publicaciones.

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La franquicia de "Toy Story" genera más de mil millones de dólares al año. (Pixar-Disney via AP)

Además, su universo tiene representación permanente en parques temáticos de Disney alrededor del mundo, donde existen cuatro áreas temáticas inspiradas en la franquicia, 19 atracciones y dos hoteles asociados a sus personajes e historias.

La música ha sido otro componente relevante en el desarrollo de la saga. Las canciones vinculadas a las películas acumulan más de 1.8 billones de reproducciones en plataformas de streaming.

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En esta nueva entrega, la producción incorpora el tema original “I Knew It, I Knew You”, interpretado por Taylor Swift y desarrollado junto al productor Jack Antonoff. La banda sonora vuelve a contar con la participación del compositor Randy Newman, responsable de la música de todas las películas de la franquicia.

Taylor Swift interpreta la canción “I Knew It, I Knew You” para la película 'Toy Story 5'.

Detrás del proyecto se encuentra Andrew Stanton, director ganador del Premio Oscar y una de las figuras históricas de Pixar. Stanton comparte la dirección con Kenna Harris y también participa en el desarrollo del guion. La producción estuvo a cargo de Lindsey Collins.

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Más allá de los resultados comerciales, el lanzamiento de Toy Story 5 estará acompañado por iniciativas orientadas a ampliar la accesibilidad en las salas de cine.

El próximo 28 de junio se realizarán funciones distendidas en complejos Cinemark seleccionados, con adaptaciones dirigidas a personas neurodivergentes y a quienes presentan hipersensibilidad sensorial. Estas exhibiciones contemplan una reducción de estímulos visuales y sonoros, además de permitir mayor libertad de movimiento dentro de la sala.

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