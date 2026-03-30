Keith Richards destacó cómo la artritis transformó su relación con la guitarra;: “Ya no tengo la velocidad de antes”

Keith Richards adapta su técnica de guitarra ante los cambios físicos impuestos por la artritis y reconoce la transformación en su expresión artística (REUTERS/Toby Melville)

El guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, reconoció que la artritis ha transformado profundamente su vínculo con la guitarra, obligándolo a adaptar su técnica y a explorar nuevas formas de expresión musical ante la pérdida de velocidad y agilidad en sus manos.

El desafío físico y la adaptación artística

Richards explicó que la artritis ha impactado su capacidad para ejecutar pasajes rápidos y complejos, obligándolo a replantear la forma en que interpreta cada pieza. En declaraciones recogidas por el portal especializado Ultimate Guitar, señala que debe adaptarse a un nuevo escenario físico, ajustando tanto sus métodos como su percepción artística del instrumento.

La artritis ha reducido la velocidad y agilidad en las manos de Keith Richards, forzando una revisión de su relación con la música (REUTERS/Piroschka Van de Wouw)

El músico británico detalla que su velocidad al tocar se ha visto reducida de forma significativa. “La velocidad sencillamente ya no está. Tengo que replantear cómo enfrento el instrumento”, confesó, y agregó que también observa que sus dedos ya no recorren el mástil con la agilidad de años anteriores. Este cambio lo obligó a pensar cada movimiento con mayor detenimiento y a escuchar con mayor atención lo que quiere expresar.

Reinventarse desde la experiencia y la introspección

Para Richards, la adaptación a las limitaciones físicas implica un esfuerzo adicional y una nueva forma de conectar con la música. Ahora, cada nota requiere una mayor concentración, lo que lo lleva a valorar la profundidad emocional sobre la destreza técnica. La artritis no solo le ha impuesto fronteras, sino que lo ha llevado a explorar el significado de cada acorde y melodía.

El guitarrista de The Rolling Stones replantea cada pieza, priorizando la emoción y la profundidad musical por encima de la destreza técnica (REUTERS/Chris Helgren)

A pesar de las dificultades, Richards resaltó el aprendizaje que ha surgido a partir de este proceso. “Uno aprende mucho sobre sí mismo cuando el cuerpo impone fronteras. Encontré otra forma de sentir las canciones: ahora las vivo más a fondo”, dijo en la entrevista con Ultimate Guitar. Esta reinvención lo ha motivado a dejar de enfocarse solo en la agilidad y a priorizar la emoción que transmite con el instrumento.

Envejecer y transformarse en la música

El guitarrista sostuvo que ha descubierto matices y texturas que antes pasaban inadvertidos, y que los propios límites físicos han enriquecido su interpretación. Al enfrentarse a la artritis, Richards reconoció cómo la vulnerabilidad puede convertirse en una fuente de inspiración, permitiéndole acceder a nuevas dimensiones artísticas.

Richards reconoce que las limitaciones físicas lo han llevado a encontrar nuevas formas de conectar con el público y vivir cada acorde más profundamente (EFE/Peter Foley)

Además, reflexionó sobre el paso del tiempo y cómo afectó a los músicos. Subrayó que siempre existe la posibilidad de seguir aprendiendo, sin importar la trayectoria recorrida. “No importa cuánto tiempo lleves tocando; el instrumento siempre puede enseñarte algo nuevo, sobre todo cuando debes reinventarte”, comentó para Ultimate Guitar. Sus palabras transmiten un mensaje de perseverancia a quienes atraviesan dificultades similares.

La artritis como motor de creatividad y renovación

Dirigiéndose a otros músicos que enfrentan desafíos físicos, Richards alienta a no abandonar la búsqueda artística. Asegura que la pasión por la música puede persistir, aunque la forma de experimentarla cambie por cuestiones de salud. Para él, adaptarse no significa resignarse, sino descubrir un nuevo modo de expresión.

La introspección y la experiencia emergen como motores clave en la renovación creativa de Keith Richards frente a la artritis (Photo by Amy Harris/Invision/AP)

Al incorporar las limitaciones impuestas por la artritis en su vida profesional y personal, encuentra una inspiración inesperada. Considera que la restricción física no representa únicamente un obstáculo, sino también una oportunidad para transformar su arte. Esta nueva etapa le permitió descubrir recursos expresivos que antes pasaban desapercibidos y profundizar en la esencia de su música.

El legado de resiliencia y evolución musical

Su experiencia refleja un fenómeno observado en numerosos artistas veteranos: la necesidad de adaptar la técnica y el repertorio a nuevas circunstancias físicas. Según la revista médica The Lancet, las enfermedades reumáticas afectan a cerca del 3% de los músicos profesionales mayores de 60 años, lo que obliga a muchos a modificar sus rutinas y enfoques interpretativos.

Keith Richards alienta a músicos con dificultades físicas a no resignarse, resaltando que la pasión creativa puede renovarse pese a los desafíos de salud (REUTERS/Caitlin Ochs)

El caso de Keith Richards ilustra cómo la adversidad puede fortalecer la creatividad y abrir caminos hacia la introspección artística. Al transformar su vínculo con la guitarra, el músico británico demuestra que la pasión y la entrega pueden superar los límites físicos. Su trayectoria, marcada por la reinvención continua, consolida su lugar en la historia de la música contemporánea.