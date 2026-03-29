Tom Felton reveló cómo vive su regreso a Harry Potter: “Tengo que pensar en objetos aleatorios para no emocionarme”

Tom Felton regresa a Broadway como Draco Malfoy en la obra Harry Potter y el legado maldito, celebrando 25 años desde su debut en la saga

Dos décadas después de su primer papel en la saga de Harry Potter, Tom Felton regresa a Broadway para interpretar de nuevo a Draco Malfoy en la obra Harry Potter y el legado maldito. El actor británico compartió en una entrevista con el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, sus impresiones sobre el desafío de volver al universo mágico y el valor que esto tiene para él.

El regreso de Felton como Draco es relevante como símbolo generacional para los seguidores de la franquicia. Según reveló en el podcast, el actor reflexionó sobre la transformación del personaje y la continuidad de la historia en manos de nuevas generaciones. También abordó las exigencias del teatro en Broadway y la conexión emocional que mantiene con sus compañeros y admiradores.

Emoción y significado de volver como Draco Malfoy

El actor describió la intensidad emocional que atraviesa en cada función en Broadway y admitió que la experiencia supera sus propias expectativas. “Tengo que pensar en objetos aleatorios para no emocionarme demasiado”, confesó en el podcast.

El actor también recordó la sorpresa que le genera la vigencia del fenómeno Harry Potter. Señaló que, en su momento, creían que el entusiasmo del público disminuiría tras el cierre cinematográfico, pero reconoció que ocurrió lo contrario: “Pensábamos que la llama del fandom se apagaría tras la última película, pero la respuesta ha sido increíble”.

La entrevista de Tom Felton en Happy Sad Confused revela el impacto emocional de volver a interpretar a Draco Malfoy frente a nuevas generaciones de fans (Captura de video: YouTube/@JoshHorowitz)

En relación con el clima en la sala, destacó la reacción del público neoyorquino al inicio de cada función. Explicó que percibe ese entusiasmo desde el escenario y que intenta mantenerse enfocado en su actuación.

“Me doy cuenta del entusiasmo de la gente y simplemente intento concentrarme en escena, especialmente en los ojos de Harry, interpretado por John Skelley”, detalló.

La evolución de Draco Malfoy y el desafío en escena

Al interpretar un Draco adulto y padre, reconoció el cambio radical respecto al personaje de las películas: “El Draco que recordaba era un niño bastante arrogante, pero ahora tiene 38 años, igual que yo, y ve la vida desde otra perspectiva”.

El actor se refirió a la complejidad técnica de la puesta en escena y subrayó la magnitud del equipo involucrado en cada función. “Hay cerca de 138 personas trabajando en el teatro durante el montaje. No puedo contar cuántas trampas y mecanismos hay, ni cómo funcionan la mitad de los trucos”, comentó.

Felton destacó que tomó como referencia el trabajo de Jason Isaacs para construir a un Draco adulto en el escenario (Warner Bros)

Por otro lado, destacó la influencia de Jason Isaacs, quien interpretó a Lucius Malfoy, padre de Draco, en la construcción de su interpretación actual. Señaló que toma como referencia su trabajo en las películas e intenta trasladar a escena algunos de sus rasgos. “Me inspiro en Jason Isaacs e intento mostrar la dignidad y la calidez que él tenía fuera de cámaras”, afirmó.

Harry Potter, familia y compañerismo tras bambalinas

El actor británico describió el vínculo con sus excompañeros de Harry Potter como sólido y duradero, y reconoció que la conexión se mantuvo a lo largo de los años más allá del rodaje. “Jamás habría imaginado que Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y yo seguiríamos conectados después de tantos años”, afirmó.

El actor también compartió algunas anécdotas sobre el clima de camaradería que persiste entre ellos. Recordó que, con motivo del estreno teatral de Radcliffe en Broadway, optaron por un gesto distinto al habitual y le enviaron un objeto cargado de simbolismo. “Por la apertura de la última obra de Daniel en Broadway, en lugar de enviar flores, le regalamos una caja con su varita y una nota: ‘Si todo falla esta noche, usa esto’”, contó entre risas.

El fenómeno global y la herencia del mundo mágico

Felton se mostró sorprendido por la vigencia de la saga y por la expansión que alcanzó con el paso del tiempo. Señaló que el universo mágico continúa creciendo en distintas formas y generaciones. “Hay parques temáticos, nuevas adaptaciones, obras en varios países. Muchos fans que vienen al teatro ni siquiera habían nacido cuando filmamos la primera película”, afirmó.

La conexión de Tom Felton con el elenco original de Harry Potter, incluida la amistad con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, sigue viva tras décadas (REUTERS)

En esa línea, también destacó el impacto cultural del personaje a nivel internacional. Comentó que Draco Malfoy llegó a convertirse en un símbolo de buena fortuna en China, un fenómeno que consideró revelador del alcance de la historia.

En cuanto a su vínculo con el público, destacó el contacto directo que mantiene a diario con los más jóvenes a la salida del teatro. Contó que suele interactuar con ellos de forma lúdica, preguntándoles a qué casa pertenecen en el universo de Hogwarts. “En la puerta del teatro pregunto a los niños de qué casa son. Si alguno se identifica como Hufflepuff o Ravenclaw, les quito el programa como broma y salgo corriendo”, relató.

Sobre el futuro del proyecto, reconoció el buen momento que atraviesa el teatro y la aparición de nuevas producciones vinculadas al universo Harry Potter, aunque marcó diferencias con una posible adaptación cinematográfica de la obra. Señaló que, en ese formato, la historia tendría otra dimensión. “Sería una bestia distinta”, consideró.