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Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

La actriz se mostró agradecida por el cariño del público y desmintió cualquier polémica económica, anticipando nuevas aventuras en la exitosa franquicia animada de Disney

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Kristen Bell desmiente los rumores sobre un salario de USD 60 millones para las próximas películas de Frozen (REUTERS/Mike Blake)
Kristen Bell desmiente los rumores sobre un salario de USD 60 millones para las próximas películas de Frozen (REUTERS/Mike Blake)

La actriz estadounidense Kristen Bell, reconocida por su papel como Anna en la exitosa franquicia de Disney, desmintió con humor los rumores sobre un presunto salario de USD 60 millones por su participación en las próximas películas de Frozen, reiterando su aprecio por la saga y restando importancia a cualquier polémica económica.

Declaraciones públicas y contexto de los rumores

Durante su participación en los Actor Awards, Kristen Bell fue consultada sobre versiones que aseguraban que ella, junto a Idina Menzel y Josh Gad —quienes interpretan a Elsa y Olaf—, recibiría una cifra récord por formar parte de Frozen 3 y Frozen 4.

La actriz respondió de manera enfática: “No, no, no, no, no, eso es alguien inventando muchas cosas”, descartando cualquier acuerdo de ese tipo y subrayando el carácter infundado de esas versiones.

La protagonista de Frozen reafirma su aprecio por la saga y desvincula cualquier polémica económica de su continuidad (REUTERS/Mario Anzuoni)
La protagonista de Frozen reafirma su aprecio por la saga y desvincula cualquier polémica económica de su continuidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Bell también compartió sus impresiones ante el portal estadounidense Complex, donde señaló: “¿Acaso no sonaba absurdo cuando lo leíste? Cuando lo vi, pensé: ‘¡Guau, guau, qué!’”.

Según la actriz, la especulación surgió en noviembre pasado y rápidamente fue amplificada por distintos medios, sin que existiera una base real detrás de la cifra mencionada.

El origen de la cifra y la reacción de la industria

El rumor sobre el supuesto salario millonario se atribuyó inicialmente al medio especializado The Wrap, que sostuvo que los actores principales de la franquicia recibirían cerca de USD 60 millones cada uno por continuar en la saga.

Frozen
El rumor sobre un salario millonario se originó en el medio The Wrap y fue rápidamente amplificado, pese a carecer de pruebas

De haberse materializado este acuerdo, Bell, Menzel y Gad habrían establecido un precedente histórico en la industria del cine animado, según detalló el portal Complex.

A pesar de la repercusión internacional que alcanzó esta información, la propia Bell se encargó de desmentirla, puntualizando que los reportes carecen de fundamento y reflejan el interés inusitado que sigue despertando la saga.

Su intervención pública no solo tranquilizó a los seguidores, sino que también permitió reorientar la conversación hacia el verdadero impacto de Frozen como fenómeno global.

El éxito comercial de Frozen y su impacto en Disney

Frozen
Frozen rompió récords de taquilla mundial, con más de USD 1.300 millones recaudados en 2013 y una secuela aún más exitosa en 2019

Frozen, estrenada en 2013, se consolidó como una de las producciones más exitosas de Disney, al recaudar más de USD 1.300 millones y obtener premios Oscar gracias a su popularidad mundial. La segunda entrega, lanzada en 2019, superó incluso esa marca, alcanzando ingresos por USD 1.450 millones y reforzando el liderazgo de la franquicia en el género animado.

La película, inspirada en el cuento “La reina de las nieves” de Hans Christian Andersen, se convirtió en un emblema de la animación contemporánea, impulsando el desarrollo de productos derivados y espectáculos en vivo que han alcanzado audiencias globales.

El estudio anunció que la tercera película llegará a las salas en noviembre de 2027, mientras que una cuarta entrega ya se encuentra en desarrollo. La continuidad del elenco original —que incluye a Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad— mantiene la expectativa entre los fanáticos, atentos a cualquier novedad sobre la producción, según confirmó la propia Disney.

Perspectivas de la actriz y el futuro de la saga

Kristen Bell celebra el legado de Frozen, subrayando el impacto cultural de la franquicia y su música en varias generaciones (REUTERS/Mike Blake)
Kristen Bell celebra el legado de Frozen, subrayando el impacto cultural de la franquicia y su música en varias generaciones (REUTERS/Mike Blake)

Más allá de los rumores económicos, Bell expresó su entusiasmo por formar parte de una historia que ha marcado a varias generaciones y sigue generando repercusión internacional. La actriz destacó la responsabilidad y el orgullo que le representa interpretar a Anna en una franquicia tan influyente, reafirmando su compromiso con el proyecto en cada nueva entrega.

En paralelo, la franquicia ha favorecido el crecimiento de la música y la cultura pop, gracias a canciones como “Let It Go”, que se transformaron en éxitos globales y consolidaron la identidad de Frozen a nivel mundial. Mientras la audiencia y la crítica esperan detalles sobre las próximas películas, el equipo creativo de Disney continúa trabajando en expandir el universo de Frozen, que permanece como un referente de éxito en la animación contemporánea.

Mientras la audiencia y la crítica esperan detalles sobre las próximas películas, el equipo creativo de Disney continúa trabajando en expandir el universo de Frozen, que permanece como un referente de éxito en la animación contemporánea.

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