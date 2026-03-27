Dominic Monaghan sobre la amistad tras El Señor de los Anillos: “Los 4 hobbits somos hermanos, con todo lo que eso implica”

Dominic Monaghan revela que mantiene un pacto secreto de hermandad con el elenco principal de El Señor de los Anillos (I Broadcast)

La confesión de Dominic Monaghan sobre el lazo de confianza y apoyo que mantiene con el elenco de El Señor de los Anillos expone mucho más que una simple amistad. Durante su participación en Inside of You, el pódcast conducido por el actor Michael Rosenbaum, Monaghan habló de un pacto secreto entre los protagonistas y describió una hermandad fundada en la confianza y el respeto.

Este acuerdo une a Billy Boyd, Sean Astin y Elijah Wood en una alianza que, según Monaghan, va “más allá de lo profesional y lo cotidiano”. Acompañarse y respetarse en cualquier circunstancia, sin exigir coincidencias ni imposiciones grupales, marca la dinámica del grupo.

Monaghan insistió en que la autenticidad es la base de esta hermandad: cada integrante puede tomar decisiones personales sin afectar el compromiso de estar presentes cuando más se necesita.

El acuerdo entre Billy Boyd, Sean Astin, Elijah Wood y Monaghan trasciende lo profesional y prioriza el respeto y la confianza mutua (foto: Captura/IMDb)

Monaghan detalló en Inside of You que la relación con sus compañeros se consolidó durante y después del rodaje de la trilogía en Nueva Zelanda hace más de 20 años. “Para mí, Billy, Elijah y Sean, somos hermanos, con todo lo que eso implica”, subrayó.

Explicó que ese lazo, forjado durante una etapa intensa de sus vidas, permaneció inalterable pese al paso del tiempo y la diversidad de caminos individuales.

La relación especial entre los protagonistas

El actor remarcó que este vínculo se apoya en la autenticidad y el acompañamiento. “La relación que tenemos es real. Hay un nivel de apoyo que no encontré en otros lugares”, afirmó. Monaghan sostiene que este vínculo familiar persiste a pesar de las divergencias en las trayectorias personales y profesionales.

Durante la conversación en Inside of You, Monaghan compartió experiencias donde propuso a sus compañeros actividades fuera del entorno laboral, como una ceremonia de ayahuasca en Sudamérica. Recordó: “Billy es un no rotundo. Sean es un no rotundo. Elijah está más cerca, pero ellos saben lo importante que es para mí”.

La autenticidad y la libertad individual son pilares esenciales en la relación entre los protagonistas de El Señor de los Anillos

Monaghan contó que, pese a animar al grupo a explorar ideas nuevas, a menudo prevalece el respeto por las diferencias individuales. Resaltó: “Yo me acerco muy animado con ideas como: ‘Tienen que probar esto’, pero siempre hay un respeto absoluto por las diferencias. Nunca sentí una fisura en nuestra hermandad, ni siquiera cuando diferimos un poco en estas cosas”.

Decisiones personales y el respeto a las diferencias

Monaghan destacó que la libertad de cada miembro para tomar sus decisiones es fundamental. La confianza sigue intacta aunque existan opiniones opuestas.

Relató que a menudo intenta convencer a sus pares de experimentar cosas nuevas, y que ellos ya conocen esa faceta suya: “Intenté convencerlos. Ellos están acostumbrados a que yo siempre sea el que propone cosas. ‘Tienen que ver esta película, escuchar esta canción, venir a esto’… Ya casi ni reaccionan. Solo se ríen y dicen: ‘Sí, sí, Dom. Está bien”.

En referencia a la ayahuasca, rememoró una charla directa con Sean Astin: “Cuando lo hablé en serio con Sean, me dijo: ‘Sería feo’. A él le preocupa perder el control durante toda la ceremonia”. Mencionó además que Wood mostró interés, pero por motivos familiares no pudo participar: “Elijah tiene dos hijos pequeños, así que ahora está apartado de ese tipo de cosas”.

Anécdotas y dinámicas internas del grupo

Dominic Monaghan destaca que el grupo promueve el apoyo y evita juzgar decisiones personales, incluso ante diferencias notables

Para Monaghan, el acuerdo tácito del grupo consiste en no juzgarse ni presionarse, y en la certeza de que, a pesar de las diferencias, el respaldo permanece. Subrayó que la hermandad superó distancias, años y elecciones personales gracias a una alianza fundada en la autenticidad y el cuidado recíproco.

El actor recordó que, en momentos de rupturas personales o desafíos emocionales, el apoyo de sus “hermanos” fue refugio y consuelo. Explicó: “Antes creía que el ego lo era todo, pero ellos me enseñaron a dejarlo de lado y a valorar nuestra hermandad y la historia compartida”. La autenticidad de ese vínculo lo llevó, según Monaghan, a confiar más tanto en las personas como en sí mismo.

El impacto del pacto en la vida de Monaghan

Monaghan reconoció en el pódcast que este pacto secreto marcó su desarrollo personal. Sostuvo que la lealtad de Billy Boyd, Sean Astin y Elijah Wood lo ayudó a dejar de lado el cinismo y ganar compasión.

“Este vínculo con ellos me hizo más abierto y menos cínico”, afirmó. Considera que la experiencia compartida durante el rodaje y en los años posteriores aumentó su capacidad de acompañar a los demás.

Monaghan afirma que el pacto secreto de El Señor de los Anillos convirtió al elenco en una familia que permanece unida pese al paso del tiempo

Durante la entrevista, Monaghan insistió en “encontrar personas que realmente se preocupan y están presentes, sin importar la distancia o el tiempo”.

Para él, lo que empezó como un pacto secreto en El Señor de los Anillos sigue vigente, y el verdadero valor reside en pertenecer a una familia que no desaparece, sin importar lo que ocurra en el futuro.