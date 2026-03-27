Daniel Radcliffe recordó la emoción de descubrir cada libro de Harry Potter: “La verdadera magia estuvo en la expectativa”

Daniel Radcliffe desmiente el mito de que el elenco de Harry Potter recibía los libros antes de su publicación oficial (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante años, los rumores sobre el acceso anticipado a los libros de Harry Potter por parte del elenco alimentaron teorías entre los seguidores de la saga. Ahora, Daniel Radcliffe, protagonista de las películas, aclaró en una conversación con Bustle cómo fue realmente esa experiencia dentro del rodaje.

Ninguno de los actores principales de las películas de Harry Potter recibió los libros antes de su publicación oficial. Según Radcliffe, todos debían esperar el lanzamiento, igual que cualquier otro admirador de la saga, sin beneficios especiales respecto al público general. Así lo afirmó al medio Bustle.

La pregunta sobre si los protagonistas recibían los libros antes que el resto del mundo es una de las más frecuentes entre los fans. Radcliffe responde de manera sencilla: “No, no, no recibíamos absolutamente nada por adelantado”. El actor recalcó que, al igual que sus compañeros, asistía al estreno y leía los ejemplares junto al público.

Elenco de Harry Potter y el acceso a los libros

Ninguno de los actores principales de Harry Potter tuvo acceso anticipado a los libros, según confirmó Daniel Radcliffe en Bustle (REUTERS/Lucas Jackson)

Radcliffe confesó que no fue un gran lector en su infancia. “No, en realidad no. Fui uno de esos chicos a quienes Harry Potter llevó a leer”, compartió en Bustle. Antes del rodaje, solo había leído los dos primeros volúmenes.

Después de conseguir el papel, pensó: “Creo que tengo que leerlos todos ahora”, así que los leyó y le encantaron. Fue alrededor de los 14 años cuando descubrió su pasión por la lectura más allá de la saga, motivado, dijo, por una canción de la banda irlandesa The Divine Comedy llamada “The Book Lovers”, que le llevó a explorar nuevos autores.

Para él, la pasión por los libros no solo marcó a los espectadores. “Hay algo increíble en ver a niños leer estos libros tan gruesos”, recordó, emocionado por el entusiasmo global que la saga despertó entre jóvenes lectores.

Mitos del set y cómo era realmente la convivencia

La convivencia en el set de Harry Potter estuvo marcada por la camaradería y el trato familiar entre actores y equipo técnico (cortesia)

La idea de que el elenco recibía información privilegiada es solo un mito. “Recuerdo ver en la película El Diablo Viste a la Moda esa escena en la que buscan un ejemplar antes de tiempo, y pensábamos: ‘Suerte con eso’”, relató Radcliffe entre risas en el podcast de Bustle.

Radcliffe destacó una excepción: “Creo que Alan Rickman fue el único del reparto al que le contaron algo por adelantado”. Sobre el ambiente, explicó que trabajar en Harry Potter fue una experiencia positiva gracias a que “el equipo era como nuestra familia”.

Radcliffe opinó que “nadie debería salir del trabajo sintiéndose peor de lo que llegó”, y atribuye el clima alegre a que la mayoría del elenco principal eran niños, lo que favorecía la armonía incluso entre los actores adultos.

Radcliffe asegura que la saga de Harry Potter despertó en él y en toda una generación la pasión por la lectura (Warner Bros. Pictures)

El actor también recordó los desafíos físicos durante el rodaje, mencionando entrenamientos con el equipo de dobles y la camaradería que se forjó entre todos los participantes, incluidos los técnicos y el personal de vestuario.

El impacto de Harry Potter en la lectura y en los jóvenes

Radcliffe reconoció el alcance que tuvo el fenómeno Harry Potter en la vida de miles de jóvenes lectores. “Sin duda, fui de esos niños a quienes Harry Potter llevó a leer”, afirmó en la entrevista con Bustle, añadiendo que la saga impulsó su interés por la literatura y amplió su curioso horizonte lector en la adolescencia.

Reflexionó también sobre la importancia de mantener límites personales fuera del foco de la fama, especialmente para quienes, como él, crecieron siendo figuras públicas. Radcliffe animó a los jóvenes y a los actores nuevos a resguardar su privacidad y a recordar que cada uno vive su historia a su manera.

La magia de Harry Potter, según Radcliffe, se fortaleció por la expectativa y el misterio compartido con los seguidores de la saga

Así, Radcliffe enfatizó que quienes participaron en el fenómeno Harry Potter experimentaron la misma espera y sorpresa que el resto de los lectores. Consideró que compartir esa emoción colectiva fue un privilegio y que la verdadera magia estuvo en el misterio y la expectativa que surgía con cada nuevo libro.

Con sutileza, el actor dejó en claro que, pese al interés constante de los seguidores, parte del encanto de la saga radica en reservar algunos secretos para la imaginación de todos.