Cierran el caso contra Alan Ritchson: autoridades descartan delitos tras pelea con su vecino

Las imágenes captadas por una cámara corporal muestra cómo inició el conflicto físico de Alan Ritchson con un vecino (Créditos: Redes sociales/vía TMZ)

El actor Alan Ritchson, protagonista de la serie Reacher, no enfrentará cargos criminales tras el altercado físico que protagonizó con un vecino en Tennessee. Las autoridades locales determinaron que el intérprete actuó en defensa propia y con esa decisión se cierra el caso.

La conclusión fue confirmada por el capitán de la policía de Brentwood, Steven Pepin.

“Después de revisar la evidencia disponible, incluidos videos y declaraciones de testigos, las autoridades determinaron que no se presentarán cargos criminales. Las acciones del señor Ritchson fueron consideradas en defensa propia”, señaló el funcionario, según declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Pepin añadió que, aunque se evaluó la posibilidad de presentar un cargo por “imprudencia temeraria” contra el vecino, el propio actor optó por no impulsar ninguna acción legal.

El incidente ocurrió en un suburbio de Nashville y tuvo como origen una disputa por el ruido de una motocicleta. (Composición/REUTERS/Mario Anzuoni)

“Con el acuerdo de la Oficina del Fiscal de Distrito, el caso está ahora cerrado y no se tomará ninguna otra medida”, precisó.

¿Cómo inició el caso?

El incidente ocurrió en Brentwood, un suburbio de Nashville, y tuvo como origen una disputa por el ruido generado por la motocicleta de Ritchson. Según el testimonio del vecino identificado como Ronnie Taylor, el conflicto se desarrolló a lo largo de dos días.

El involucrado afirmó a la prensa que el actor circulaba a alta velocidad por el vecindario, lo que generó molestias. El sábado habría observado esta conducta, mientras que el domingo decidió confrontarlo directamente.

“Salí a la calle y le dije: ‘Tienes que parar. Alguien va a salir herido’”, argumentó Taylor. Sin embargo, la discusión verbal escaló rápidamente a un enfrentamiento físico que ocurrió en presencia de dos menores, aparentemente hijos de Ritchson.

Las primeras imágenes difundidas del altercado estaban editadas y no mostraban el inicio del conflicto.(Captura TMZ)

Cuando habló con TMZ, el propio vecino reconoció haber iniciado el contacto. “Lo empujé porque venía hacia mí en su motocicleta… Lo empujé una segunda vez”, admitió. Según su versión, fue en ese momento cuando la situación se descontroló.

Aunque en un principio se viralizó un video en el que Ritchson golpeaba a Taylor mientras este se encontraba en el suelo, otras imágenes difundidas posteriormente permitieron reconstruir el contexto completo del incidente.

Clips adicionales, como el de una cámara corporal del intérprete, revelaron que Taylor había bloqueado el paso de Ritchson en la calle y lo había empujado primero.

Estas nuevas pruebas fueron determinantes para la evaluación policial. En algunos reportes, incluso se indica que Ritchson intentó retirarse antes de que el altercado se volviera físico.

Testimonios y evidencia en video llevaron a la conclusión de que el actor actuó en legítima defensa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Ritchson no ha emitido declaraciones directas sobre lo ocurrido. No obstante, un día después del incidente publicó un mensaje en Instagram con una cita atribuida a Napoleón Bonaparte: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”. El actor no añadió contexto a la publicación, pero esta fue ampliamente interpretada por sus seguidores como una referencia indirecta al conflicto.

El incidente se produce en un momento de alta visibilidad para Ritchson. Él se ha ganado un espacio propio en el género de acción gracias a su papel como Jack Reacher en la serie de Amazon Prime Video, basada en las novelas de Lee Child.

Asimismo, recientemente protagonizó la película War Machine para Netflix, dirigida por Patrick Hughes, y ha estado involucrado en nuevos proyectos filmados en Australia y Nueva Zelanda.