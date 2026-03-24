Kelly Osbourne y Sid Wilson habrían puesto fin a su compromiso, según reportes

Kelly Osbourne y Sid Wilson rompieron su compromiso tras enfrentar dificultades desde hace tiempo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kelly Osbourne y el músico Sid Wilson habrían terminado su compromiso recientemente, según reportes difundidos por medios internacionales.

La información señala que la separación se habría producido de manera discreta en el transcurso del último mes, tras haber sido vistos juntos por última vez en febrero durante la ceremonia de los premios Grammy.

De acuerdo con una fuente citada por el Daily Mail, Kelly y Sid llevaban “un tiempo atravesando dificultades en su relación” y que “las cosas no eran lo que parecían”.

“Kelly ha estado pasando por un momento difícil tras la pérdida de su padre. El proceso de duelo ha sido increíblemente duro y ella ha estado haciendo todo lo posible para sobrellevarlo”, dijo el informante.

Kelly Osbourne y Sid Wilson terminaron su relación a casi un año de su compromiso. (Instagram)

Hasta ahora, ni Kelly Osbourne ni Sid Wilson han emitido comentarios oficiales sobre la situación.

La relación entre Osbourne, de 41 años, y Wilson, de 49 años, tiene antecedentes que se remontan a 1999, cuando se conocieron durante una gira del festival Ozzfest, en la que participaba la banda Slipknot.

Sin embargo, no fue sino hasta enero de 2022 cuando iniciaron una relación sentimental, que hicieron pública semanas después. En noviembre de ese mismo año, la pareja dio la bienvenida a su hijo, Sidney.

De hecho, según la fuente, el bienestar del menor fue uno de los factores considerados al momento de tomar la decisión de separarse.

“Intentaron que la relación funcionara, sobre todo por el bien de su hijo, pero finalmente decidieron que la separación era la mejor opción”, expresó el informante.

Kelly Osbourne y Sid Wilson intentaron salvar su relación por el bien de su hijo. (Instagram)

El compromiso entre Kelly Osbourne y Sid Wilson tuvo lugar en julio de 2025, durante el concierto de despedida de Black Sabbath en Birmingham, Inglaterra.

En ese evento, el músico realizó la propuesta en presencia de familiares, incluido Ozzy Osbourne, padre de la famosa, quien participó en el momento.

La noticia de la separación se produce en un contexto personal complejo para Kelly, marcado por el fallecimiento de su padre en julio de 2025. Ozzy Osbourne murió a los 76 años tras un infarto, luego de haber sido diagnosticado con enfermedad de Parkinson.

De acuerdo con fuentes citadas en distintos reportes, el proceso de duelo ha tenido un impacto significativo en la vida personal de la figura mediática.

Kelly Osbourne está profundamente afectada por la muerte de su padre. (Mark RALSTON/AFP)

“Kelly ha pasado por mucho durante el último año. A pesar de todo, se mantiene sobria y ahora se está centrando en sí misma y en su papel de madre de cara al futuro”, comentó la fuente.

En los últimos meses, Kelly Osbourne también ha sido objeto de atención pública debido a cambios en su apariencia física.

Tras aparecer en eventos en Londres a finales de 2025, respondió a comentarios en redes sociales que cuestionaban su estado de salud. En sus declaraciones, señaló que atraviesa un periodo difícil y que su prioridad es su familia.

“A las personas que siguen pensando que son graciosas y crueles escribiendo comentarios como ‘¿Estás enfermo?’, ‘Deja de tomar Ozempic’ o ‘No te ves bien’. Mi padre acaba de fallecer, estoy haciendo lo mejor que puedo y lo único que me da sentido a la vida ahora mismo es mi familia”, dijo.

Kelly Osbourne criticó a quienes se burlaron de su apariencia. REUTERS/Isabel Infantes

Y añadió: “Y elijo compartir mi contenido con ustedes y compartir el lado feliz de mi vida, no el lado triste. Así que a toda esa gente, que se vayan a la mierda”,

En ese contexto, personas cercanas a la familia Osbourne han expresado preocupación tanto por Kelly como por su madre, Sharon Osbourne, especialmente después de la pérdida del músico.