Llega el tráiler oficial del live-action de ‘Moana’ y el primer vistazo a Dwayne “The Rock” Johnson como Maui

La película se estrenará el 9 de julio de 2026 y mantiene la historia de la original animada, con Catherine Lagaʻaia en el papel protagónico (Disney)

El nuevo tráiler de la versión en acción real de Moana, la aventura animada de Disney, ofrece el primer vistazo completo a Dwayne Johnson convertido en el semidiós Maui, un proceso que el actor describió como agotador y, al mismo tiempo, de gran valor personal.

La transformación requirió aproximadamente dos horas y media de maquillaje diario, mediante un traje corporal diseñado por el maquillador Joel Harlow —ganador del Oscar por Star Trek en 2009— basado en moldes del propio cuerpo de Johnson.

“Eso es un adicional de 40 libras (18 kilos) sobre ti”, declaró a Entertainment Weekly. “Hay una libertad cuando actúas, ya sea como actor o cantando. Así que fue un ajuste en cuanto a cómo trabajar mis emociones a través de las 40 libras de prótesis, cabello y cuerpo que llevaba encima“.

Entre los elementos más exigentes de la producción figuró la peluca del personaje, que por sí sola llega a pesar siete libras adicionales cuando se moja durante las escenas en el agua.

Dwayne Johnson soportó más de 18 kilos adicionales diarios de prótesis y maquillaje para encarnar a Maui en la versión live-action de "Moana" (Disney)

“Sabíamos que tenía que ser algo que pudiera tener un vuelo real”, explicó el director Thomas Kail a la revista. “’¿Cómo luce mojado?’ es una conversación real cuando estás haciendo Moana”.

El traje también impuso dificultades físicas durante el rodaje. “Fue agotador por el traje y el calor que hacía. Esperen a ver las fotos. Entre tomas, había literalmente cinco o seis personas, todas con ventiladores, abriéndome el traje y echando el cabello hacia atrás”, relató Johnson al mismo medio.

La decisión de optar por prótesis físicas en lugar de efectos visuales respondió a criterios artísticos.

“Hay una resonancia táctil y emocional cuando es un traje real. Se mueve y respira contigo”, explicó Johnson a EW.

El director Thomas Kail enfatizó la importancia de la autenticidad física en la producción, optando por trajes reales en vez de efectos visuales digitales (Disney)

El intérprete además encaró un desafío físico adicional: llegó al rodaje con 282 libras (casi 128 kilos) tras haber aumentado 40 (18 kilos) para la película The Smashing Machine (2025) de Benny Safdie, y debía mantener ese volumen corporal para dar credibilidad al personaje sin que el contraste con su cuello resultara antinatural.

Más allá del esfuerzo físico, Johnson destacó el peso cultural del papel. “Te das cuenta de que estás representando culturas y personas que vinieron antes que tú, que fueron navegantes, guerreros, esclavos en muchos casos, a quienes en muchos casos les quitaron el idioma, a quienes en muchos casos les robaron sus tierras pero las recuperaron, perseveraron”, afirmó para el citado medio.

Y agregó: “A través de todo eso, todavía hay un amor y una alegría inherentes a la cultura polinesiana”.

La franquicia continúa su éxito global tras superar mil millones de dólares en taquilla con "Moana 2" (Disney)

Todos los detalles sobre “Moana”

La película sigue la historia de la versión animada original: Moana (Catherine Lagaʻaia), hija del jefe de la isla de Motunui, es elegida por el océano para viajar más allá del arrecife y devolver el corazón de la diosa Te Fiti, robado por Maui miles de años atrás.

El elenco incluye a John Tui como el jefe Tui, padre de Moana; Frankie Adams en el papel de Sina, su madre; y Rena Owen como la abuela Tala.

La producción está a cargo de Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, mientras que Auliʻi Cravalho —voz de Moana en las dos películas animadas— figura como productora ejecutiva junto a Thomas Kail.

El director Kail, conocido por su trabajo en Hamilton y en In the Heights, abordó el proyecto desde una perspectiva teatral.

“La oportunidad de tener personas de carne y hueso contando la historia, cantando estas canciones y estando en este mundo tiene algo fundamentalmente diferente en esa experiencia de ver y sentir”, señaló a Entertainment Weekly.

"La Roca" destacó el peso cultural del papel de Maui y la representación de la historia y resiliencia polinesias en la nueva versión de "Moana" (Disney)

Para la producción se construyó físicamente la aldea de Motunui. “Es como teatro de sitio específico. Simplemente sientes que estamos en medio de este lugar”, agregó.

Las canciones originales son obra de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, quien también compuso la banda sonora.

La película llega en un momento de gran impulso comercial para la franquicia: la primera entrega animada de 2016 recaudó casi 700 millones de dólares y obtuvo dos nominaciones al Oscar, mientras que Moana 2, estrenada en 2024, superó los 1.000 millones de dólares en taquilla.

Moana llegará a los cines de América Latina el 9 de julio de 2026.